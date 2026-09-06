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A kapuskérdés és az Újpest előnye is szóba került Borbély Balázs sajtótájékoztatóján

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A magyar labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának vasárnapi játéknapján az FTC Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen fejes góljával 2-0-ra vezetett, de az Újpest Patrizio Stronati és Aljosa Matko találatával egyenlített, így tíz év elteltével szerzett ismét pontot az Üllői úton. A 2-2-vel zárult derbi után Zachariassen mellett a két vezetőedző, Borbély Balázs és Szélesi Zoltán értékelt. Borbély kiemelte, nem kifogás, hanem tény: az Újpest előnyösebb helyzetben volt azzal, hogy hosszabb felkészülési ideje volt – mégsem lepte meg semmivel a hazaiakat.

Wiszt Péter
2026. 09. 06. 20:31
FTC - Újpest
Négygólos döntetlennel zárult a vasárnapi derbi Fotó: Polyák Attila
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FTC - Újpest
FTC - Újpest
FTC - Újpest
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Kubatov Gábor, a rekordbajnok klubelnöke pozitívan reagált a közösségi oldalán. Kiemelte: – Közel 11 éve veretlenül a derbin! Ma sem tudtak legyőzni minket! Hajrá, Fradi! – írta.

A magyar bajnokságot vesztett pontok tekintetében a Fradi vezeti, de valójában a Puskás Akadémia áll a tabella élén. Jövő héten az FTC a DEAC, míg a Újpest a szintén harmadosztályú Dorog otthonába látogat a Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért.

NB I, 7. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1-0
  • Ferencvárosi TC–Újpest FC 2-2
  • ETO FC Győr–Kispest-Honvéd FC 20.00

 

FerencvárosLabdarúgó NB IKarakó Ferencszélesi zoltánBorbély BalázsNB I 7. fordulóKristoffer ZachariassenÚjpestderbi

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