A kapuskérdés és az Újpest előnye is szóba került Borbély Balázs sajtótájékoztatóján

Kubatov Gábor, a rekordbajnok klubelnöke pozitívan reagált a közösségi oldalán. Kiemelte: – Közel 11 éve veretlenül a derbin! Ma sem tudtak legyőzni minket! Hajrá, Fradi! – írta.

A magyar bajnokságot vesztett pontok tekintetében a Fradi vezeti, de valójában a Puskás Akadémia áll a tabella élén. Jövő héten az FTC a DEAC, míg a Újpest a szintén harmadosztályú Dorog otthonába látogat a Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért.