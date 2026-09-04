A Vasas 11 ponton áll, átmenetileg fellépett a tabella második helyére a vasárnap egymás ellen játszó Újpest és Ferencváros elé. A Nyíregyháza hét pontot gyűjtött hét forduló alatt.
Elképesztő gólokat szerzett a Vasas játékosa, nem győzött elnézést kérni
Elkezdődött a labdarúgó NB I 7. fordulója. Péntek este a Vasas 3-2-re nyert a Nyíregyháza ellen. Két gólt, köztük a Vasas győztes találatát szerezte Kovácsréti Márk, aki az előző három és fél idényben a Nyíregyháza futballistája volt.
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