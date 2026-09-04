Borbély Balázst a klubváltásáról és a kritikákról kérdezték, ő egy mondatot ismételgetett

A mérkőzéssel kapcsolatban Borbély elmondta, szerinte 85 percig irányították a játékot, és bár az utolsó pillanatokban alábbhagyott a koncentráció, és talán a cserék is kaotikus helyzeteket teremtettek a védekező pontrúgásoknál, összességében maximálisan elégedett a történtekkel.

Juárez másként látta, a győriek mexikói edzője a saját sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az első gólig nyílt volt a párharc, és a Fradi utána is jó ideig nem alakított ki helyzeteket. Sajnálatára épp abból kapták az első gólt, ami ellen előzetesen készültek.

Az NB I következő fordulójában a tízpontos Fradi az Újpestet, míg a kilencpontos ETO a Honvédot fogadja vasárnap.