Labdarúgó NB IFerencvárosBorbély BalázsEfraín JuárezETO FC

Borbély Balázst a klubváltásáról és a kritikákról kérdezték, ő egy mondatot ismételgetett

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A labdarúgó NB I 3. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésén a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő ETO vendégeként. Az FTC vezetőedzője, Borbély Balázs a győri visszatérése után reagált a fogadtatására is.

Wiszt Péter
2026. 09. 04. 6:53
Borbély Balázs ferencvárosi győzelemmel tért vissza Győrbe Forrás: Fradi.hu
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A mérkőzéssel kapcsolatban Borbély elmondta, szerinte 85 percig irányították a játékot, és bár az utolsó pillanatokban alábbhagyott a koncentráció, és talán a cserék is kaotikus helyzeteket teremtettek a védekező pontrúgásoknál, összességében maximálisan elégedett a történtekkel.

Juárez másként látta, a győriek mexikói edzője a saját sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az első gólig nyílt volt a párharc, és a Fradi utána is jó ideig nem alakított ki helyzeteket. Sajnálatára épp abból kapták az első gólt, ami ellen előzetesen készültek.

Az NB I következő fordulójában a tízpontos Fradi az Újpestet, míg a kilencpontos ETO a Honvédot fogadja vasárnap.

 

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