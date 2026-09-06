Les volt? Sokáig fogják vitatni a Fradi–Újpest derbi utolsó gólját + videó

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A magyar labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának vasárnapi játéknapján rendezték meg az FTC–Újpest derbit is. Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen fejes góljára Patrizio Stronati válaszolt, így a hazaiak 2-1-re vezettek a szünetben. Fordulás után Aljosa Matko egyenlített egy esetleges leshelyzet miatt vitatott találatból, ez pedig a hajrábeli hazai helyzetek ellenére a 2-2-es végeredményt is beállította. A döntetlen következtében a zalaegerszegi vereségével együtt is a Puskás Akadémia maradt az NB I-es tabella élén.

Wiszt Péter
2026. 09. 06. 19:38
A szokásos módon parázs hangulatú volt a derbi Fotó: Polyák Attila
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Etienne Amenyido előtt a vezetés megszerzésére is nagy esély adódott, a folytatásban viszont inkább a Fradi akarata érvényesült, főleg Yusufnak, Zachariassennek és Lisztesnek voltak helyzetei. Az Üllői úton Veljko Birmancsevics is bemutatkozott, de ő sem tudott betalálni a feszült végjátékban.

A derbi 2-2-es végeredményével a Puskás Akadémia maradt a tabella élén.

A magyar bajnokságot a Ferencváros és az Újpest is két hét múlva folytatja, jövő héten a Magyar Kupa küzdelmeit kezdik meg az élvonalbeli csapatok. Az FTC a DEAC, míg a lila-fehér együttes a szintén harmadosztályú Dorog vendége lesz a 32 közé jutásért.

NB I, 7. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1-0
  • Ferencvárosi TC–Újpest FC 2-2
  • ETO FC Győr–Kispest-Honvéd FC 20.00

 

Labdarúgó NB IFerencvárosNB I 7. fordulóÚjpestderbi

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