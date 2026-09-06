Les volt? Sokáig fogják vitatni a Fradi–Újpest derbi utolsó gólját + videó

Etienne Amenyido előtt a vezetés megszerzésére is nagy esély adódott, a folytatásban viszont inkább a Fradi akarata érvényesült, főleg Yusufnak, Zachariassennek és Lisztesnek voltak helyzetei. Az Üllői úton Veljko Birmancsevics is bemutatkozott, de ő sem tudott betalálni a feszült végjátékban.
A derbi 2-2-es végeredményével a Puskás Akadémia maradt a tabella élén.
A magyar bajnokságot a Ferencváros és az Újpest is két hét múlva folytatja, jövő héten a Magyar Kupa küzdelmeit kezdik meg az élvonalbeli csapatok. Az FTC a DEAC, míg a lila-fehér együttes a szintén harmadosztályú Dorog vendége lesz a 32 közé jutásért.
NB I, 7. forduló
péntek:
szombat:
vasárnap:
- Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1-0
- Ferencvárosi TC–Újpest FC 2-2
- ETO FC Győr–Kispest-Honvéd FC 20.00
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