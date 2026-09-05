Nem rúgják ki a Debrecen edzőjét, a Loki bombameglepetést okozott Pakson
Bombameglepetések születtek a labdarúgó NB I szombati mérkőzésein. Előzetesen senki sem gondolta volna, hogy a Kisvárda és a Debrecen az MTK és a Paks otthonában szerzi meg a három bajnoki pontot. Az NB I kiszámíthatatlansága ezen a két meccsen is tökéletesen megmutatkozott. A Kisvárda az MTK-t győzte le 2-1-re, a Debrecen a Paksot 4-2-re.
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