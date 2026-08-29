Magyar légiós csapata ellen kezdhet az Európa-ligában az FTC

A januári két fordulóban két topligás ellenfél vár a Fradira, addigra viszont már tisztább lesz a kép, hogy a Fradi, vagy éppen a Juventus és a Hoffenheim milyen pozícióért, mennyire élesen küzd az ligafázisban.
- Szeptember 17., 21.00: Celtic–FTC
- Október 15., 21.00: FTC–Plzen
- Október 22., 18.45: FTC–Torreense
- November 5., 18.45 AC Milan–FTC
- November 26., 21.00 FTC–Celje
- December 10., 21.00 Lech Poznan–FTC
- Január 21., 18.45 FTC–Juventus
- Január 28., 21.00 Hoffenheim–FTC
A nyolcadik forduló után a tabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezettek pedig oda-vissza vágós párharcban csapnak össze a továbbjutásért. Februárban kezdődik az egyenes kieséses szakasz, amely 2027. május 26-án a frankfurti döntővel zárul.
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