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Magyar légiós csapata ellen kezdhet az Európa-ligában az FTC

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Elkészült a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának pontos menetrendje. Magyar csapatként az FTC szerepel a főtáblán, Borbély Balázs gárdája szeptember közepén a Skóciában, a Celtic ellen kezdi meg a szereplését. A januári két fordulóra jutott két topligás ellenfél az FTC-nek, a Juventus és a Hoffenheim.

Wiszt Péter
2026. 08. 29. 20:43
Idén is Európa-liga-főtáblán szerepel a Ferencváros Fotó: Mirkó István
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A januári két fordulóban két topligás ellenfél vár a Fradira, addigra viszont már tisztább lesz a kép, hogy a Fradi, vagy éppen a Juventus és a Hoffenheim milyen pozícióért, mennyire élesen küzd az ligafázisban.

  • Szeptember 17., 21.00: Celtic–FTC
  • Október 15., 21.00: FTC–Plzen
  • Október 22., 18.45: FTC–Torreense
  • November 5., 18.45 AC Milan–FTC
    • November 26., 21.00 FTC–Celje
    • December 10., 21.00 Lech Poznan–FTC
    • Január 21., 18.45 FTC–Juventus
    • Január 28., 21.00 Hoffenheim–FTC

A nyolcadik forduló után a tabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezettek pedig oda-vissza vágós párharcban csapnak össze a továbbjutásért. Februárban kezdődik az egyenes kieséses szakasz, amely 2027. május 26-án a frankfurti döntővel zárul.

FTC-Trabzonsport
FTC-Trabzonsport
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