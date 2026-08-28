A Trabzonspor edzője nem tud aludni, így azonnal lemondott, de klubja ezt nem fogadta el

Török sajtószemle az FTC Európa-liga-továbbjutása után

A visszavágó elején a vendégek támadólag, mezőnyfölényben futballoztak, de a sok szabálytalanságon érződött a feszültség. Aztán Ruszlan Malinovszkij a 13. percben rátalpalt Mariano Gómez bokájára, amiért kiállította őt a játékvezető, és ez alapjaiban befolyásolta a párharcot. A szünet után aztán újabb piros lapot kapott a Trabzonspor, amely így kilenc emberrel fejezte be az összecsapást. A török HT Spor televíziós szakértőjeként dolgozó Mehmet Yilmaz még a félidőben nyilatkozott úgy, hogy „a kiállítás előtt a Fradi szinte semmit nem csinált, utána viszont már kedvére szerezte meg és járatta a labdát a középpályán".

Bár az első számú török sportlap, a Fanatik is úgy vélte, hogy a kiállítás sorsdöntő volt, a portál „Rémálom Budapesten" címmel közölte a tudósítását. Az Anadolu hírügynökség a már Európa-szerte 756 napja tartó nyeretlenségi sorozatát emelte ki a Trabzonspornak, míg a Fotomac a kiállításokat szintén kiemelve, de tényszerűen számolt be a találkozóról.

A Konferencialiga-alapszakasz pénteki sorsolását a trabzoniak a negyedik kalapból várják.