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A Trabzonspor edzője nem tud aludni, így azonnal lemondott, de klubja ezt nem fogadta el

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A török labdarúgó-bajnokság bronzérmese 5-0-s összesítéssel maradt alul a Ferencvárossal szemben. A Trabzonspor vezetőedzője, Fatih Tekke nem tartott sajtótájékoztatót az FTC 4-0-s sikerével zárult budapesti visszavágót követően, ám egy élő televíziós interjúban bejelentette azonnali lemondását. A török klub azonban ezt nem fogadta el.

Wiszt Péter
2026. 08. 28. 5:56
Fatih Tekke a Trabzonspor edzőjeként érkezett az FTC otthonában rendezett Európa-liga-visszavágóra
Fatih Tekke a Trabzonspor edzőjeként érkezett az FTC otthonában rendezett Európa-liga-visszavágóra Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Burak Altunoz
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Török sajtószemle az FTC Európa-liga-továbbjutása után

A visszavágó elején a vendégek támadólag, mezőnyfölényben futballoztak, de a sok szabálytalanságon érződött a feszültség. Aztán Ruszlan Malinovszkij a 13. percben rátalpalt Mariano Gómez bokájára, amiért kiállította őt a játékvezető, és ez alapjaiban befolyásolta a párharcot. A szünet után aztán újabb piros lapot kapott a Trabzonspor, amely így kilenc emberrel fejezte be az összecsapást. A török HT Spor televíziós szakértőjeként dolgozó Mehmet Yilmaz még a félidőben nyilatkozott úgy, hogy „a kiállítás előtt a Fradi szinte semmit nem csinált, utána viszont már kedvére szerezte meg és járatta a labdát a középpályán".

Bár az első számú török sportlap, a Fanatik is úgy vélte, hogy a kiállítás sorsdöntő volt, a portál „Rémálom Budapesten" címmel közölte a tudósítását. Az Anadolu hírügynökség a már Európa-szerte 756 napja tartó nyeretlenségi sorozatát emelte ki a Trabzonspornak, míg a Fotomac a kiállításokat szintén kiemelve, de tényszerűen számolt be a találkozóról. 

A Konferencialiga-alapszakasz pénteki sorsolását a trabzoniak a negyedik kalapból várják.

FTC-Trabzonsport
FTC-Trabzonsport
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A vesztünk most is ugyanaz, mint ötszáz éve volt. Komolyan elhittük, hogy mivel jó ügyet szolgálunk, így ezt felismerve egész Európa egyetért majd velünk és támogat minket.

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