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A Celtic döbbenetes BL-bukásának Tóth Balázs lehet az egyik áldozata

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A Celtic Glasgow labdarúgócsapata nem mindennapi körülmények között esett ki kedden este a Bajnokok Ligája playoff második mérkőzésén. A skótok hiába érkeztek meg 3-0-s előnnyel Linzbe, s ott hiába lőtték a LASK ellen az első gólt, mégis kiestek. Hogy ez mennyiben befolyásolja a magyar labdarúgó-válogatott kapusának, Tóth Balázsnak a sorsát, azt most még nem tudni, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy nem segíti.

Lantos Gábor
2026. 08. 26. 9:57
A nagy kérdés, hogy a BL-kiesés után kell-e a Celticnek a magyar válogatott kapusa? Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
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Balazs Toth is the goalkeeper of Hungary during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on October 11, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Tóth Balázs helyzete is bizonytalanná vált - Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A Redditen az egyik Celtic-szurkoló például úgy fogalmazott, hogy Sinisalo kiérdemelte az egyes számú mezt, de szükség van megfelelő konkurenciára és tartalékra. Mások arra emlékeztetnek, hogy Tóth magyar válogatott és a Blackburn első számú kapusa, ezért jóval több lenne egyszerű kispados megoldásnál. A leggyakoribb kritika nem Tóth személye, hanem az ára és a statisztikái. 

Több Celtic-drukker szerint a Blackburn által kért, körülbelül 4 millió fontos összegért nem feltétlenül jelentene akkora előrelépést Sinisalóhoz képest, különösen a lábbal való játékát illetően.

 Volt, aki egyenesen azt írta, hogy a pénzt inkább más, hiányposztokra kellene fordítani. Sokakat inkább az idegesít, hogy elhúzódik az ügy. Amikor arról jelentek meg hírek, hogy a Celtic ajánlatot tett, többen viccelődve azt írták, hogy a klub „még hetekig el fogja húzni” az ügyet, ha egyáltalán létrejön az üzlet. Mások szerint a Celticnek egyszerűen gyorsabban kellene lezárnia az átigazolásokat. 

 

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