A Celtic döbbenetes BL-bukásának Tóth Balázs lehet az egyik áldozata

Tóth Balázs helyzete is bizonytalanná vált - Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A Redditen az egyik Celtic-szurkoló például úgy fogalmazott, hogy Sinisalo kiérdemelte az egyes számú mezt, de szükség van megfelelő konkurenciára és tartalékra. Mások arra emlékeztetnek, hogy Tóth magyar válogatott és a Blackburn első számú kapusa, ezért jóval több lenne egyszerű kispados megoldásnál. A leggyakoribb kritika nem Tóth személye, hanem az ára és a statisztikái.

Több Celtic-drukker szerint a Blackburn által kért, körülbelül 4 millió fontos összegért nem feltétlenül jelentene akkora előrelépést Sinisalóhoz képest, különösen a lábbal való játékát illetően.

Volt, aki egyenesen azt írta, hogy a pénzt inkább más, hiányposztokra kellene fordítani. Sokakat inkább az idegesít, hogy elhúzódik az ügy. Amikor arról jelentek meg hírek, hogy a Celtic ajánlatot tett, többen viccelődve azt írták, hogy a klub „még hetekig el fogja húzni” az ügyet, ha egyáltalán létrejön az üzlet. Mások szerint a Celticnek egyszerűen gyorsabban kellene lezárnia az átigazolásokat.