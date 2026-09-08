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A német autóipar válsága a magyar béreket is fékezheti

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A német autóipar válsága nemcsak a gyártók működését, hanem az európai gazdaság szerkezetét is átalakíthatja. A 35 órás munkahét felülvizsgálata és a gyárbezárások lehetősége is felmerült, miközben a magyarországi üzemek egyelőre inkább bővítenek. A szakszervezeti vezetők szerint teljes összeomlástól nem kell tartani, a folyamat azonban a magyar bérek felzárkózását is fékezheti.

Magyar Nemzet
2026. 09. 08. 9:28
Fotó: Kurucz Árpád
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Egyelőre bővítenek a magyar üzemek

A szakszervezetek szerint a német autógyártók magyarországi telephelyein jelenleg nem várható drasztikus létszámleépítés. A Mercedes mintegy háromezer munkavállalót vesz fel kibővített kecskeméti telephelyére, a BMW debreceni gyárába pedig szintén aktív a toborzás.

A kép ugyanakkor nem teljesen egyértelmű. Bábel Balázs információi szerint az Audi a jövőben kisebb létszámmal tervezhet, míg Molnár Ákos nem hivatalos csatornákon keresztül leépítési tervekről értesült. Az Audi Hungaria azonban cáfolta, hogy a győri üzemet érintené a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése.

A magyarországi munkahelyek megőrzésében így továbbra is előnyt jelenthet az alacsonyabb termelési költség és a német kapacitások egy részének áthelyezése. Ugyanez azonban a bérek felzárkózását is lassíthatja. Molnár Ákos szerint a bérnövekedés üteme lassulhat, rosszabb esetben pedig leépítések is indulhatnak.

Erősebb uniós fellépést sürgetnek

A német autóipar válsága a szakszervezetek szerepét is felértékelheti. Bábel Balázs szerint a bizonytalan munkaerőpiaci helyzet egyszerre gyengítheti és erősítheti a szakszervezeti tagságot: egyesek félnek a munkahelyük elvesztésétől, mások éppen emiatt keresik a munkavállalói érdekképviselet védelmét.

A Vasas alelnöke szerint az Európai Uniónak és a tagállami kormányoknak határozottabban kellene védeniük az európai ipart.

Az EU túl sokáig volt naiv a versenytársaihoz, főleg Kínához képest, amely hatalmas állami támogatásokat nyújtott a gyártóinak, hogy azok könnyebben és gyorsabban szerezzenek piacot

– mondta.

Szerinte az erősebb állami és uniós beavatkozás már nem pusztán gazdasági vagy szociális, hanem stratégiai és szuverenitási kérdés is.

Jelenleg szervezés alatt van egy európai szintű szakszervezeti megmozdulás, hogy közösen adjunk hangot ezeknek a követeléseknek – ismertette Bábel Balázs.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 


 

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