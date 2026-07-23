Bosszú és ellenállás

Az Orbán-kormány tizenhat év alatt követett el politikai hibákat. A politikai elszámoltatása, büntetése április 12-én megtörtént. Aki ezen kívül köztörvényes bűnt is elkövetett, arról majd a független bíróság (ha lesz még ilyen) döntést hoz. De ha hajnalban influenszereket bilincsel a rendőrség, ha az ügyészség lefoglalja egy ellenzéki párt szerve­reit, az túlmegy a normális, demokráciákban bevett gyakorlaton. Az önkény. A bosszú önkénye.

S mindazok, akik most éljeneznek, kérdezzék meg maguktól: akkor is így gondolnák, amikor esetleg egy újabb kormány a Tisza Párttal teszi mindezt? Mert mi, magyarok megtanulhattuk: semmilyen hatalom nem tart örökké.

Orbán Viktor szerdai sajtótájékoztatóján nagy igazságot mondott: az ellenzék nem tehet mást, mint ellenállást hirdet, s minden eszközt megragad, hogy békésen fellépjen a zsarnokság ellen. Igazi teendőjük azonban azoknak van, akik ezt a gyalázatot a fejünkre szabadították. A Tisza Párt szavazóinak. Magyar Péter bosszúja ugyanis a múltat akarja megtorolni, de valójában a jövőt bünteti. Nemcsak a fideszesek jövőjét, hanem az egész magyarságét, a tiszásokét is.

A legfőbb ügyész már lemondott, tiltakozásul a politikai befolyásolás ellen. A miniszterelnök persze ebből is viccet csinált, s azt kérdezte: vajon ki lesz a következő? Nekem lenne egy javaslatom, kinek kellene azonnal lemondania.