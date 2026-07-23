idezojelek
A Helyzet

Bosszú és ellenállás

Magyar Péter bosszúja a múltat akarja megtorolni, de valójában a jövőt bünteti. Nemcsak a fideszesek jövőjét, hanem az egész magyarságét, a tiszásokét is.

Néző László avatarja
Néző László
Cikk kép: undefined
Magyar Pétermagyarországtisza pártorbán viktor 2026. 07. 23. 6:00
Fotó: Polyák Attila
1
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Orbán-kormány tizenhat év alatt követett el politikai hibákat. A politikai elszámoltatása, büntetése április 12-én megtörtént. Aki ezen kívül köztörvényes bűnt is elkövetett, arról majd a független bíróság (ha lesz még ilyen) döntést hoz. De ha hajnalban influenszereket bilincsel a rendőrség, ha az ügyészség lefoglalja egy ellenzéki párt szerve­reit, az túlmegy a normális, demokráciákban bevett gyakorlaton. Az önkény. A bosszú önkénye. 

S mindazok, akik most éljeneznek, kérdezzék meg maguktól: akkor is így gondolnák, amikor esetleg egy újabb kormány a Tisza Párttal teszi mindezt? Mert mi, magyarok megtanulhattuk: semmilyen hatalom nem tart örökké.

Orbán Viktor szerdai sajtótájékoztatóján nagy igazságot mondott: az ellenzék nem tehet mást, mint ellenállást hirdet, s minden eszközt megragad, hogy békésen fellépjen a zsarnokság ellen. Igazi teendőjük azonban azoknak van, akik ezt a gyalázatot a fejünkre szabadították. A Tisza Párt szavazóinak. Magyar Péter bosszúja ugyanis a múltat akarja megtorolni, de valójában a jövőt bünteti. Nemcsak a fideszesek jövőjét, hanem az egész magyarságét, a tiszásokét is.

A legfőbb ügyész már lemondott, tiltakozásul a politikai befolyásolás ellen. A miniszterelnök persze ebből is viccet csinált, s azt kérdezte: vajon ki lesz a következő? Nekem lenne egy javaslatom, kinek kellene azonnal lemondania.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekalkotmánybíróság

Ez lesz a Tisza-rezsim Achilles-sarka, innen fog elvérezni, ha eljön az idő

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekügyvédkör

Egy antidemokratikus választás anatómiája

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekmessi

Az eddigi legjobb? Csak a vb döntőjét tudnánk feledni

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkormány

Új átkost faragnak a tizenhat évből

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szalay Attila
idezojelekAntal Dávid

Milák Kristóf hazai trónját elfoglalta, de nem akar magas lóról pofára esni

Szalay Attila avatarja

Egy nap Cseh László, Kenderesi Tamás és Milák Kristóf örökébe lépne a nyírbárori úszótehetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu