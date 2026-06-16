Utolsó ringcsatájával is sporttörténelmet ír a női profi boksz legendája

Anthony Joshua és Kubrat Pulev meccsére 2017-ben percek alatt eladtak 70 ezer jegyet, ez a brit rekord Fotó: AFP/Geoff Caddick

Gyorsasági rekordok a profi bokszban

A profi boksztörténelem abszolút csúcsait kisebb arénákban tartott gigameccsek, illetve néhány brit stadionos nehézsúlyú mérkőzés vezeti. Floyd Mayweather és Manny Pacquiao 2015-ös szupermeccsére a Las Vegas-i MGM Grand Casinóban mindössze 60 másodperc alatt kapkodták az összes belépőt. Ott azonban a szigorú belső elosztás miatt csupán 500-1000 darab jegyet bocsátottak ténylegesen nyilvános értékesítésre.

A legnagyobb léptékű brit rekord – Principality Stadium, Cardiff – 2017-ben született meg, amikor Anthony Joshua és Kubrat Pulev nehézsúlyú világbajnoki címmérkőzésére 70 000 darab jegyet adtak el alig néhány perc alatt, ami a brit stadionkoncerteket és sporteseményeket is beleértve abszolút rekordidőnek számított.