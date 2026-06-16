katie taylorjegyírországcroke parkflora piliprofi boksz

Utolsó ringcsatájával is sporttörténelmet ír a női profi boksz legendája

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Amit a női ökölvívást szeretők hatalmas tábora sejtett, az valósággá vált. A visszavonulását korábban bejelentő Katie Taylor – az amatőr és profi ökölvívás egyik legeredményesebb bunyósa – álma valóra vált, és utolsó meccsét a dublini Croke Parkban vívhatja a veretlen a francia Flora Pili ellen. A 39 éves legenda amatőrben olimpiai bajnok, a profik között pedig a könnyűsúly jelenleg is vitathatatlan bajnoka, imádják világszerte, így igazából senkit sem lepett meg, hogy a búcsúmeccs helyszínének választott stadion mind a 82 300 jegye elfogyott hamrimc perc alatt.

Molnár László
2026. 06. 16. 5:00
Katie Taylor álma teljesül, a dublini Croke Parkban zárhatja le páratlan sportolói pályafutását
Katie Taylor álma teljesül, a dublini Croke Parkban zárhatja le páratlan sportolói pályafutását Fotó: AFP/Damien Eagers
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Anthony Joshua és Kubrat Pulev meccsére 2017-ben percek alatt eladtak 70 ezer jegyet, ez a brit rekord
Anthony Joshua és Kubrat Pulev meccsére 2017-ben percek alatt eladtak 70 ezer jegyet, ez a brit rekord     Fotó: AFP/Geoff Caddick

Gyorsasági rekordok a profi bokszban

A profi boksztörténelem abszolút csúcsait kisebb arénákban tartott gigameccsek, illetve néhány brit stadionos nehézsúlyú mérkőzés vezeti. Floyd Mayweather és Manny Pacquiao 2015-ös szupermeccsére a Las Vegas-i MGM Grand Casinóban mindössze 60 másodperc alatt kapkodták az összes belépőt. Ott azonban a szigorú belső elosztás miatt csupán 500-1000 darab jegyet bocsátottak ténylegesen nyilvános értékesítésre.

A legnagyobb léptékű brit rekord – Principality Stadium, Cardiff – 2017-ben született meg, amikor Anthony Joshua és Kubrat Pulev nehézsúlyú világbajnoki címmérkőzésére 70 000 darab jegyet adtak el alig néhány perc alatt, ami a brit stadionkoncerteket és sporteseményeket is beleértve abszolút rekordidőnek számított.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleknagy imre

Ravatalok

Pilhál György avatarja

Látni kellett a gyászoló tömeg tekintetét is; kinek vér tolult az arcába, ki falfehérre sápadt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu