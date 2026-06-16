Atomhulladék – a fel nem használt energia

Az orosz fejlesztések célja tehát egyértelmű. A MOX-, REMIX- és a minor aktinidákat tartalmazó fejlett üzemanyagok révén az uránban rejlő energia sokkal nagyobb része kinyerhető. Ennek köszönhetően nemcsak az uránkészletek hasznosíthatósága növelhető több ezer évre, hanem a ténylegesen végleges elhelyezést igénylő radioaktív hulladék mennyisége és radioaktivitása is radikálisan csökkenthető.