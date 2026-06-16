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Atomhulladék – a fel nem használt energia

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Finnország példája is mutatja, hogy az atomhulladék biztonságosan tárolható. Azonban a valódi kérdés az, hogy eltemetjük-e a jövő egyik legértékesebb energiahordozóját, vagy képesek leszünk technológiai fejlődés révén újra energiát nyerni belőle. Ugyanis újrahasznosítható, a Roszatomnál ez már mondhatni bevett gyakorlat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 5:25
Az orosz nukleáris vállalat, a Roszatom logója látható a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF) Szentpéterváron Fotó: OLGA MALTSEVA Forrás: AFP
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Az orosz fejlesztések célja tehát egyértelmű. A MOX-, REMIX- és a minor aktinidákat tartalmazó fejlett üzemanyagok révén az uránban rejlő energia sokkal nagyobb része kinyerhető. Ennek köszönhetően nemcsak az uránkészletek hasznosíthatósága növelhető több ezer évre, hanem a ténylegesen végleges elhelyezést igénylő radioaktív hulladék mennyisége és radioaktivitása is radikálisan csökkenthető. 

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