Az orosz fejlesztések célja tehát egyértelmű. A MOX-, REMIX- és a minor aktinidákat tartalmazó fejlett üzemanyagok révén az uránban rejlő energia sokkal nagyobb része kinyerhető. Ennek köszönhetően nemcsak az uránkészletek hasznosíthatósága növelhető több ezer évre, hanem a ténylegesen végleges elhelyezést igénylő radioaktív hulladék mennyisége és radioaktivitása is radikálisan csökkenthető.
Atomhulladék – a fel nem használt energia
Finnország példája is mutatja, hogy az atomhulladék biztonságosan tárolható. Azonban a valódi kérdés az, hogy eltemetjük-e a jövő egyik legértékesebb energiahordozóját, vagy képesek leszünk technológiai fejlődés révén újra energiát nyerni belőle. Ugyanis újrahasznosítható, a Roszatomnál ez már mondhatni bevett gyakorlat.
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