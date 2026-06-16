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Kiszúr-e ismét Szenegál a kétszeres világbajnokkal, bemutatkozik a vb egyik titkos esélyese, pályára léphet Messi is

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A 2002-es Dél-Koreában és Japánban rendezett világbajnokság nyitómeccse volt a francia és a szenegáli csapat összecsapása, amelyet akkor – óriási meglepetésre – az afrikai együttes nyert meg az 1998-as világbajnokkal szemben. A mostani vb-n újra egy csoportba került ez a két csapat, kedden este 21 órakor New Jersey-ben csapnak össze. Bostonban a vb egyik titkos esélyese, Norvégia Irak ellen lép pályára, majd szerdán hajnalban 3-kor Kansas City-ben a világbajnoki címvédő Argentína Algéria ellen kezdi el a vb-szereplést.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 5:15
Lionel Messi csapatkapitány és kezdőjátékos lehet Algéria ellen Fotó: HOSSEIN Forrás: Middle East Images
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J-csoport, Argentína–Algéria, Kansas City, 3.00

Az argentin és az algériai sajtó egyaránt nagy érdeklődéssel várja a keddi Argentína–Algéria világbajnoki mérkőzést, de a két országban eltérőek az elvárások. Argentínában a lapok a címvédőhöz méltó, magabiztos kezdést várnak, és úgy vélik, hogy a válogatott játékoskerete, valamint a tornákon szerzett rutinja miatt egyértelmű favoritként lép pályára. A sajtó szerint a legfontosabb cél a három pont megszerzése és a csoportelsőség mielőbbi megszilárdítása. Lionel Messi a hatodik világbajnokságára készül, kérdés, pályára lép-e Algéria ellen. 

A TyC Sports és több argentin forrás szerint Lionel Scaloni csapatkapitányként számít a 38 éves klasszisra, és az előzetes kezdőcsapatban is helyet kap.

A hírek szerint Messi a felkészülés során teljes értékű edzésmunkát végzett, így nincs olyan sérülés vagy egészségügyi probléma, amely veszélyeztetné a szereplését.

Lionel Messi négy éve rátehette a kezét a világbajnokság trófeájára, s végül a labdarúgó-vb 2026 során is ott lesz csapatkapitányként az argentin válogatottban
Lionel Messi a hatodik világbajnokságára készül  Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Keita Iijima

Az algériai újságok ezzel szemben elsősorban a történelmi lehetőséget hangsúlyozzák. Az algériai csapat számára már az is jelentős eredménynek számít, hogy ismét világbajnokságon szerepelhetnek, ugyanakkor a helyi elemzők szerint a csapat fegyelmezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal megnehezítheti az argentinok dolgát. Több cikk emlékeztet arra, hogy a világbajnokságokon gyakran születnek meglepetések, ezért Algéria nem érkezik feltartott kézzel.

J-csoport, Ausztria–Jordánia, San Francisco, 6.00

Az osztrák és a jordániai média nagy érdeklődéssel készül a keddi világbajnoki összecsapásra, bár a két országban eltérő hangulat uralkodik. Ausztriában a lapok óvatos optimizmussal tekintenek a mérkőzésre, és úgy vélik, hogy a válogatott esélyesebb, de semmiképpen sem becsülheti le ellenfelét. Az elemzések szerint az európai rutin, a szervezett játék és a középpálya minősége jelentheti az osztrákok legnagyobb előnyét. 

Azt hangsúlyozzák, hogy a sikeres rajt kulcsfontosságú lehet a továbbjutási esélyek szempontjából.

Jordániában már a világbajnoki szereplés ténye is történelmi jelentőségű eseménynek számít, ezért a média elsősorban a nemzeti büszkeséget és az ünnepi hangulatot emeli ki. A helyi kommentárok szerint a csapat felszabadultan futballozhat, hiszen a nyomás inkább az osztrákokra nehezedik. Több cikk kiemeli, hogy a válogatott fegyelmezett védekezéssel és gyors átmenetekkel próbálhatja meglepni ellenfelét.

 

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