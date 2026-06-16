Kiszúr-e ismét Szenegál a kétszeres világbajnokkal, bemutatkozik a vb egyik titkos esélyese, pályára léphet Messi is

J-csoport, Argentína–Algéria, Kansas City, 3.00

Az argentin és az algériai sajtó egyaránt nagy érdeklődéssel várja a keddi Argentína–Algéria világbajnoki mérkőzést, de a két országban eltérőek az elvárások. Argentínában a lapok a címvédőhöz méltó, magabiztos kezdést várnak, és úgy vélik, hogy a válogatott játékoskerete, valamint a tornákon szerzett rutinja miatt egyértelmű favoritként lép pályára. A sajtó szerint a legfontosabb cél a három pont megszerzése és a csoportelsőség mielőbbi megszilárdítása. Lionel Messi a hatodik világbajnokságára készül, kérdés, pályára lép-e Algéria ellen.

A TyC Sports és több argentin forrás szerint Lionel Scaloni csapatkapitányként számít a 38 éves klasszisra, és az előzetes kezdőcsapatban is helyet kap.

A hírek szerint Messi a felkészülés során teljes értékű edzésmunkát végzett, így nincs olyan sérülés vagy egészségügyi probléma, amely veszélyeztetné a szereplését.

Lionel Messi a hatodik világbajnokságára készül Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Keita Iijima

Az algériai újságok ezzel szemben elsősorban a történelmi lehetőséget hangsúlyozzák. Az algériai csapat számára már az is jelentős eredménynek számít, hogy ismét világbajnokságon szerepelhetnek, ugyanakkor a helyi elemzők szerint a csapat fegyelmezett védekezéssel és gyors ellentámadásokkal megnehezítheti az argentinok dolgát. Több cikk emlékeztet arra, hogy a világbajnokságokon gyakran születnek meglepetések, ezért Algéria nem érkezik feltartott kézzel.

J-csoport, Ausztria–Jordánia, San Francisco, 6.00

Az osztrák és a jordániai média nagy érdeklődéssel készül a keddi világbajnoki összecsapásra, bár a két országban eltérő hangulat uralkodik. Ausztriában a lapok óvatos optimizmussal tekintenek a mérkőzésre, és úgy vélik, hogy a válogatott esélyesebb, de semmiképpen sem becsülheti le ellenfelét. Az elemzések szerint az európai rutin, a szervezett játék és a középpálya minősége jelentheti az osztrákok legnagyobb előnyét.

Azt hangsúlyozzák, hogy a sikeres rajt kulcsfontosságú lehet a továbbjutási esélyek szempontjából.

Jordániában már a világbajnoki szereplés ténye is történelmi jelentőségű eseménynek számít, ezért a média elsősorban a nemzeti büszkeséget és az ünnepi hangulatot emeli ki. A helyi kommentárok szerint a csapat felszabadultan futballozhat, hiszen a nyomás inkább az osztrákokra nehezedik. Több cikk kiemeli, hogy a válogatott fegyelmezett védekezéssel és gyors átmenetekkel próbálhatja meglepni ellenfelét.