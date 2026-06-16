AfDCDU/CSUNémetországFriedrich Merzfelmérés

Az AfD őrzi fölényét, a kormánypártok továbbra sem találnak magukra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Exxpress által ismertetett friss felmérés szerint az AfD továbbra is magabiztosan vezeti a német pártok népszerűségi listáját, míg a CDU/CSU továbbra is lemaradásban van. Bár a kormánypártok és a kereszténydemokraták támogatottsága nőtt, az AfD nélkül még mindig nehéz lenne stabil parlamenti többséget kialakítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 16. 4:57
Az AfD továbbra is magabiztosan vezet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

AfD nélkül nincs parlamenti többség

A felmérés alapján a kormányoldalnak nincs oka az elégedettségre. Az SPD és a Zöldek együttes támogatottsága mindössze 27 százalék. A CDU/CSU-val együtt számolva is csak 49 százalékot érnének el.

Mindez azt jelenti, hogy az AfD nélkül továbbra is nehéz lenne stabil parlamenti többséget szerezni.

Az AfD nélkül nincs meg a parlamenti többség
Az AfD nélkül nincs meg a parlamenti többség Fotó: AFP

Németország legboldogabb városában tarolt az AfD

A boldogságatlasz szerint Erfurt Németország legboldogabb nagyvárosa. A Freiburgi Egyetem 40 német nagyvárost vizsgáló felmérésében a türingiai tartományi főváros Hamburgot, Münchent és Düsseldorbot is megelőzte – írja a Merkur. 

Az Origo arról is beszámolt, hogy a magas életszínvonal ellenére az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős támogatottságot ért el Erfurtban – erről ide kattintva olvashat részletesen.

Brüsszel az AfD európai pártszövetségének betiltásán dolgozik

Lapunk májusban arról írt, hogy újabb politikai támadás érte az Alternatíva Németországért (AfD) pártot és európai szövetségeseit. Miközben Németországban továbbra is erős politikai nyomás nehezedik az AfD-re, Brüsszel immár a párt európai együttműködését is célkeresztbe vette. A frakció politikusai kettős mércét és politikai boszorkányüldözést emlegetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleknagy imre

Ravatalok

Pilhál György avatarja

Látni kellett a gyászoló tömeg tekintetét is; kinek vér tolult az arcába, ki falfehérre sápadt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu