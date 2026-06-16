Az AfD őrzi fölényét, a kormánypártok továbbra sem találnak magukra

Az Exxpress által ismertetett friss felmérés szerint az AfD továbbra is magabiztosan vezeti a német pártok népszerűségi listáját, míg a CDU/CSU továbbra is lemaradásban van. Bár a kormánypártok és a kereszténydemokraták támogatottsága nőtt, az AfD nélkül még mindig nehéz lenne stabil parlamenti többséget kialakítani.
A boldogságatlasz szerint Erfurt Németország legboldogabb nagyvárosa. A Freiburgi Egyetem 40 német nagyvárost vizsgáló felmérésében a türingiai tartományi főváros Hamburgot, Münchent és Düsseldorbot is megelőzte – írja a Merkur.
Az Origo arról is beszámolt, hogy a magas életszínvonal ellenére az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős támogatottságot ért el Erfurtban – erről ide kattintva olvashat részletesen.
Brüsszel az AfD európai pártszövetségének betiltásán dolgozik
Lapunk májusban arról írt, hogy újabb politikai támadás érte az Alternatíva Németországért (AfD) pártot és európai szövetségeseit. Miközben Németországban továbbra is erős politikai nyomás nehezedik az AfD-re, Brüsszel immár a párt európai együttműködését is célkeresztbe vette. A frakció politikusai kettős mércét és politikai boszorkányüldözést emlegetnek.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
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