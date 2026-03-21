Tucatnyi daganattípussal hozható összefüggésbe ez a betegség

Az elhízás napjainkban már nem csupán egyéni probléma, hanem súlyos társadalmi, egészségügyi és gazdasági kihívás. A statisztika lesújtó: Magyarországon több mint 5,5 millióan élnek súlytöbblettel, a lakosság közel egynegyede pedig elhízott. A legjelentősebb hazai és nemzetközi orvosszervezetek egybehangzó álláspontja szerint az elhízás egy krónikus, progresszív betegség, amely több mint kétszázféle szövődménnyel hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri megbetegedésektől kezdve 13 daganattípus kialakulásáig – írta a semmelweis.hu.

Világszerte óriási probléma az elhízás

A túlsúly a túlzott zsírlerakódás állapota. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 2022-ben 2,5 milliárd felnőtt (18 éves és idősebb) volt túlsúlyos. Közülük több mint 890 millió elhízott is volt. A 18 éves és idősebb felnőttek 43 százaléka túlsúlyos volt a két évvel ezelőtti adatok alapján és 16 százalékuk elhízott is volt.

A WHO az elhízást krónikus, visszatérő betegségként osztályozza, amely a genetika, a neurobiológia, az étkezési szokások, az egészséges táplálkozáshoz való hozzáférés, a piaci erők és a tágabb környezet komplex kölcsönhatásaiból ered. Az elmúlt évtizedekben az elhízás világszerte elterjedt, mivel az országok nagyobb élelmezésbiztonságot, társadalmi-gazdasági fejlődést, valamint az étrend, a fizikai aktivitás, valamint a társadalmi és egyéni viselkedés változásait tapasztalták a globalizáció és az iparosodott élelmiszerrendszerek hatására. Ezek az erők egyre inkább elhízást elősegítő környezetet teremtettek, hozzájárulva ahhoz, ami mára globális közegészségügyi válsággá vált, egymilliárd ember él elhízással, és az előfordulási gyakoriság szinte minden országban növekszik.

A túlsúly vagy elhízás diagnózisát a testsúly és a magasság mérésével, valamint a testtömegindex (BMI) kiszámításával állítják fel: testsúly (kg)/magasság² (m²). A testtömegindex a zsírtartalom helyettesítő markere, és további mérések, például a derékbőség, segíthetnek az elhízás diagnózisában. Az elhízás meghatározására szolgáló BMI-kategóriák életkor és nem szerint változnak. Felnőttek esetében, akiknek a BMI-je nagyobb vagy egyenlő 25-tel, túlsúlyosnak számítanak, akiké pedig 30 felett van, elhízottnak minősülnek.