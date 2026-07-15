Kovács István megtört, Erdei Zsolt is reagált Szántó Imre halálhírére
Nyolcvankét éves korában elhunyt Szántó Imre, a magyar ökölvívás legendás edzője. Ő volt a szövetségi kapitány 1997-ben is, amikor Kovács István (Kokó) és Erdei Zsolt (Madár) is aranyérmet nyert a hazai világbajnokságon. Szántó Imre, vagy ahogy bokszberkekben hívták, Szántó Öcsi bácsi halálhírére a megtört Kokó nem is tudott reagálni a Blikk kérdésére, Erdei igen.
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