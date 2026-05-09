Zelenszkij csapata a mélypont után átélte a maga szapporói csodáját

Úgy tűnik, néhány pillanatra a háború poklát is képes feledtetni egy-egy sportsiker. Ukrajna jégkorong-válogatottja 2026-ban, 19 évnyi várakozás után tért vissza a világelitbe, miután a lengyelországi Sosnowiecben rendezett divízió I/A-s világbajnokságon a második helyen végzett. Maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált a csapat sikeréhez, kiemelve, hogy örömet okoztak az otthon harcolóknak és a menekülni kényszerülőknek egyaránt. Az ukrán válogatott a szerencsével sem állt hadilábon – a lengyelek váratlan bukása kellett a feljutáshoz –, ám remekül teljesített a vb alatt, ugyanis Ukrajna adta a torna gólkirályát és legjobb védőjét.

Molnár László
2026. 05. 09. 13:13
A történelmet író ukrán válogatott adta a torna legjobb védőjét Ihor Merezhko személyében, míg a legjobb csatár és gólkirály Danyilo Traht lett Forrás: IIHC
Az ukrán válogatott statisztikája a világbajnokságon

  • Szerzett gólok: 14
  • Kapott gólok: 12
  • Pontszám: 10 pont
  • 5 meccs, 3 győzelem, 1 hosszabbításos vereség, 1 vereség.

A torna külön érdekessége volt, hogy az ukrán válogatott meccsei voltak a második legnépszerűbbek a helyszínen – átlagosan 872 néző látta a meccseiket –, közvetlenül a házigazda lengyelek találkozói után.

A franciák elleni történelmi győzelem:

Elképesztő mélységből kapaszkodtak vissza az ukránok az elitbe

Ukrajna 19 év után tér vissza az elitbe, miután 2007-ben 16. helyezettként kiesett. Az ukrán jégkorong-válogatott 2007 és 2026 közötti időszaka a lassú hanyatlásról, a Divízió I-ben töltött hosszú stagnálásról, majd az elmúlt három évben végrehajtott látványos felemelkedésről szólt. A mélypontot a 2018-as Divízió I/B-ből való majdnem kiesés jelentette, aminek következtében a válogatott a világranglista 24. helyéig csúszott vissza, ez története legrosszabb pozíciója volt.

  • 2007, Elit vb: 16. hely (kiesés a Divízió I-be)
  • 2008–2011, Divízió I: 18–21. hely
  • 2012–2023, Divízió I/A és I/B: 22–27. hely (ingázás a másod- és harmadosztály között)
  • 2024, Divízió I/B: 1. hely (feljutás a Divízió I/A-ba)
  • 2025, Divízió I/A: 3. hely
  • 2026, Divízió I/A: 2. hely (feljutás az elitbe)

A nagy áttörést a 2024-es vilniusi Divízió I/B világbajnokság hozta meg, ahol Ukrajna domináns játékkal tért vissza a hokitérképre. Az ukránok mind az öt meccsüket megnyerték, 31 szerzett és mindössze két kapott góllal zártak – legnagyobb győzelem: 9-0 Kína ellen –, míg legeredményesebb játékosuk Alexander Peresunko volt, aki a kanadai táblázaton 11 ponttal zárt.

A 2007–2026 közötti időszakban több veterán is segítette a csapatot, de az új generáció 2024-től vette át teljesen az irányítást. Az elmúlt 19 évben 12-szer történt kapitányváltás, a feljutást végül Dmitro Hrisztics vezetésével érték el, aki 2023 óta irányítja a szakmai munkát.

Volodimir Zelenszkij is szívet melengető sikernek éri meg a jégkorong-válogatott visszajutását az elitbe
Volodimir Zelenszkij is szívet melengető sikernek éri meg a jégkorong-válogatott visszajutását az elitbe (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Zelenszkij példaképnek tartja a hokisokat

Az ukrán média a feljutást a „nemzet győzelmeként” tálalta, párhuzamot vonva a harctéri helytállás és a jégen mutatott küzdeni tudás között. A válogatott tagjai közül többen is hangsúlyozták: minden meccsen azokra a katonákra gondoltak, akik lehetővé teszik számukra a versenyzést.

A világbajnokság után Volodimir Zelenszkij elnök gratulált az ukrán válogatottnak, kiemelve a feljutás szimbolikus jelentőségét az ország számára. Az elnök hangsúlyozta, hogy a jégkorongozók sikere a teljes ukrán nemzet életerejét és törhetetlenségét tükrözi, különösen a háborús idők nehézségei közepette. Kiemelte, hogy a csapat 2007 után tér vissza a világelitbe, ami azt bizonyítja, hogy az ukrán sport legmagasabb szintű újjáépítése még a legnehezebb körülmények között is lehetséges.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

