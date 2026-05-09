Zelenszkij csapata a mélypont után átélte a maga szapporói csodáját

Az ukrán válogatott statisztikája a világbajnokságon

Szerzett gólok: 14

Kapott gólok: 12

Pontszám: 10 pont

5 meccs, 3 győzelem, 1 hosszabbításos vereség, 1 vereség.

A torna külön érdekessége volt, hogy az ukrán válogatott meccsei voltak a második legnépszerűbbek a helyszínen – átlagosan 872 néző látta a meccseiket –, közvetlenül a házigazda lengyelek találkozói után.

A franciák elleni történelmi győzelem:

Elképesztő mélységből kapaszkodtak vissza az ukránok az elitbe

Ukrajna 19 év után tér vissza az elitbe, miután 2007-ben 16. helyezettként kiesett. Az ukrán jégkorong-válogatott 2007 és 2026 közötti időszaka a lassú hanyatlásról, a Divízió I-ben töltött hosszú stagnálásról, majd az elmúlt három évben végrehajtott látványos felemelkedésről szólt. A mélypontot a 2018-as Divízió I/B-ből való majdnem kiesés jelentette, aminek következtében a válogatott a világranglista 24. helyéig csúszott vissza, ez története legrosszabb pozíciója volt.

2007, Elit vb: 16. hely (kiesés a Divízió I-be)

2008–2011, Divízió I: 18–21. hely

2012–2023, Divízió I/A és I/B: 22–27. hely (ingázás a másod- és harmadosztály között)

2024, Divízió I/B: 1. hely (feljutás a Divízió I/A-ba)

2025, Divízió I/A: 3. hely

2026, Divízió I/A: 2. hely (feljutás az elitbe)

A nagy áttörést a 2024-es vilniusi Divízió I/B világbajnokság hozta meg, ahol Ukrajna domináns játékkal tért vissza a hokitérképre. Az ukránok mind az öt meccsüket megnyerték, 31 szerzett és mindössze két kapott góllal zártak – legnagyobb győzelem: 9-0 Kína ellen –, míg legeredményesebb játékosuk Alexander Peresunko volt, aki a kanadai táblázaton 11 ponttal zárt.

A 2007–2026 közötti időszakban több veterán is segítette a csapatot, de az új generáció 2024-től vette át teljesen az irányítást. Az elmúlt 19 évben 12-szer történt kapitányváltás, a feljutást végül Dmitro Hrisztics vezetésével érték el, aki 2023 óta irányítja a szakmai munkát.