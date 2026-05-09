Zelenszkij csapata a mélypont után átélte a maga szapporói csodáját

Az ukrán válogatott statisztikája a világbajnokságon
- Szerzett gólok: 14
- Kapott gólok: 12
- Pontszám: 10 pont
- 5 meccs, 3 győzelem, 1 hosszabbításos vereség, 1 vereség.
A torna külön érdekessége volt, hogy az ukrán válogatott meccsei voltak a második legnépszerűbbek a helyszínen – átlagosan 872 néző látta a meccseiket –, közvetlenül a házigazda lengyelek találkozói után.
A franciák elleni történelmi győzelem:
Elképesztő mélységből kapaszkodtak vissza az ukránok az elitbe
Ukrajna 19 év után tér vissza az elitbe, miután 2007-ben 16. helyezettként kiesett. Az ukrán jégkorong-válogatott 2007 és 2026 közötti időszaka a lassú hanyatlásról, a Divízió I-ben töltött hosszú stagnálásról, majd az elmúlt három évben végrehajtott látványos felemelkedésről szólt. A mélypontot a 2018-as Divízió I/B-ből való majdnem kiesés jelentette, aminek következtében a válogatott a világranglista 24. helyéig csúszott vissza, ez története legrosszabb pozíciója volt.
- 2007, Elit vb: 16. hely (kiesés a Divízió I-be)
- 2008–2011, Divízió I: 18–21. hely
- 2012–2023, Divízió I/A és I/B: 22–27. hely (ingázás a másod- és harmadosztály között)
- 2024, Divízió I/B: 1. hely (feljutás a Divízió I/A-ba)
- 2025, Divízió I/A: 3. hely
- 2026, Divízió I/A: 2. hely (feljutás az elitbe)
A nagy áttörést a 2024-es vilniusi Divízió I/B világbajnokság hozta meg, ahol Ukrajna domináns játékkal tért vissza a hokitérképre. Az ukránok mind az öt meccsüket megnyerték, 31 szerzett és mindössze két kapott góllal zártak – legnagyobb győzelem: 9-0 Kína ellen –, míg legeredményesebb játékosuk Alexander Peresunko volt, aki a kanadai táblázaton 11 ponttal zárt.
A 2007–2026 közötti időszakban több veterán is segítette a csapatot, de az új generáció 2024-től vette át teljesen az irányítást. Az elmúlt 19 évben 12-szer történt kapitányváltás, a feljutást végül Dmitro Hrisztics vezetésével érték el, aki 2023 óta irányítja a szakmai munkát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!