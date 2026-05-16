Lapunk megszólalásra késztette az új tudományos minisztert: Krauszékkal mindenképp szerződést bontanak

Tisztes helytállás a 2022-es világbajnok ellen: bemutatkozott a vb-n a magyar válogatott

Bár az első harmad után még döntetlenre állt, végül nem tudott bravúrt elérni a magyar férfi-jégkorongválogatott. Majoross Gergely együttese a hoki-vb szombati játéknapján 4-1-es vereséget szenvedett Finnországtól.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 18:31
Csak egy ideig tudta tartani a lépést Finnországgal a magyar válogatott Fotó: Claudio Thoma Forrás: MTI/EPA/Keystone
A mérkőzés összefoglalója:

A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.

A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében: vasárnap a britek elleni 5-2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

A hoki-vb többi meccsén

A szombati első mérkőzésen, a magyar érdekeltségű csoportban az osztrák válogatott 5-2-re legyőzte a brit csapatot. Előzetesen ez a két együttes tartozott abba a körbe, amelyek ellen a magyaroknak reális esélyük lehet a pontszerzésre, illetve a bennmaradás kiharcolására. Az osztrákoknál hiányoztak az NHL-es sztárok, ugyanakkor az előző vb-n a negyeddöntőbe kerültek, és nyolcadikok lettek, míg a britek feljutóként kedden legyőzték az olaszokat Varesében.

A B csoportban a szlovákok 2-1-re verték a norvégokat, míg Kanada nagy pofont adott az olaszoknak.

Jégkorong-világbajnokság, 2. játéknap, A csoport

  • Finnország–Magyarország 4-1 (0-0, 3-1, 1-0), gólszerző: Heinola (21.), Puljujärvi (24., 43.), Kuokkanen (37.), illetve Sebők (28.)
  • Ausztria–Nagy-Britannia 5-2 (3-2, 2-0, 0-0)
  • Svájc–Lettország 20.20

B csoport

  • Szlovákia–Norvégia 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
  • Kanada–Olaszország 6-0 (3-0, 3-0, 0-0)
  • Csehország–Szlovénia 20.20

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
