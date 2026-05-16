Tisztes helytállás a 2022-es világbajnok ellen: bemutatkozott a vb-n a magyar válogatott

A mérkőzés összefoglalója:

A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.

A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében: vasárnap a britek elleni 5-2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

A hoki-vb többi meccsén

A szombati első mérkőzésen, a magyar érdekeltségű csoportban az osztrák válogatott 5-2-re legyőzte a brit csapatot. Előzetesen ez a két együttes tartozott abba a körbe, amelyek ellen a magyaroknak reális esélyük lehet a pontszerzésre, illetve a bennmaradás kiharcolására. Az osztrákoknál hiányoztak az NHL-es sztárok, ugyanakkor az előző vb-n a negyeddöntőbe kerültek, és nyolcadikok lettek, míg a britek feljutóként kedden legyőzték az olaszokat Varesében.

A B csoportban a szlovákok 2-1-re verték a norvégokat, míg Kanada nagy pofont adott az olaszoknak.