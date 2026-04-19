Tizennyolc éve volt a szapporói csoda, rövidesen doktorál az egyik hős

Nyolc éve az edzések után az egyetemre igyekszik Hetényi Zoltán. A DEAC 38 éves jégkorongkapusa a Debreceni Egyetem hallgatója, éppen a harmadik diplomájára készül, és mellette doktorandusz hallgató is. Ma már inkább ezért példakép, holott a magyar jégkorong modernkori történelmének egyik résztvevője volt. Tagja volt a Szapporóban az elit világbajnokságra jutó magyar jégkorong-válogatottnak. Ő az utolsó aktív játékosa a napra pontosan tizennyolc éve sikert elérő csapatnak.

Nagyot fordult a világ Hetényi Zoltánnal, ma már a halak is fontos szerepet játszanak az életében, de még a jégkorong sem szorult háttérbe Fotó: Mirkó István



Hetényi Zoltán nem tartja magát hősnek, de Szapporó csodálatos volt

– Mennyit és mit jelent önnek, hogy egyike a szapporói hősöknek?

– Bár a hős kifejezést soha nem szerettem, és nem is éreztem magam annak, de rendkívüli, hogy annak a csapatnak a tagja lehettem. Az ifjabb Ocskay Gábor által fémjelzett 1975-ös generációval nőhettem fel, és Kiscsicsóék közelében játszani, edzeni nemcsak élmény volt, hanem lökést is adott a karrieremnek. Nekem a szapporói volt az első felnőtt-világbajnokságom, ami alapból nagy lépés volt az életemben, az pedig, hogy ott feljutottunk, feledhetetlen élmény.

Ráadásul én a példaképeimmel, Szuper Leventével és Budai Krisztiánnal dolgozhattam és egy idő után harcolhattam a helyemért a csapatban. Örök és szép emlék, de szerencsére utána is nagyon sok pozitív élményt adott a jégkorong.

– Szapporói csoda, szapporói hősök mellett van szapporói titok is?

– Az a generáció rengeteg munkát tett bele hosszú éveken át, hogy elérje a feljutást. Ezt én testközelből élhettem át, az a profi mentalitás és hozzáállás hozta meg a sikert.

Persze ne feledjük, hogy kellett egy szakmai stáb is, amit Pat Cortina vezetett, és kellett hozzá Csicsóbá, Ocskay Gábor és Kercsó Árpád évtizedes munkája. Ez mind együtt jutott csúcsra Szapporóban.

Magasról zuhant a mélybe, veszélyben volt a pályafutása

– Említette, hogy lendületet kapott a pályafutása, amely szépen ívelt felfelé, majd ez megtört. Amerikába szerződött, ahonnan egy rendbontási ügy miatt kellett idejekorán távoznia. Azt mondták akkor, hogy elszórakozta az NHL-es bemutatkozását.

– Ha azon az ominózus estén a csapattársaimmal maradok, és egy körrel kevesebb sört iszok, akkor valószínűleg minden másképp alakult volna. NHL-es menedzserem volt, ott álltam a világ legjobb bajnokságának az előszobájában. Ha eszembe jut, azt mondom, hogy én hülye, mit rontottam el… De lezártam ezt az egészet, az élet más feladatot szánt nekem.