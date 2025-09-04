KínaIndiaOroszországEgyesült ÁllamokkereskedelemSCO

Kereskedelmi csúcsszövetség: Kína–Oroszország–India

A keleti nagyhatalmak összefogásának erejét mutatja, hogy az India, Kína és Oroszország közötti kereskedelem összértéke meghaladja a 452 milliárd dollárt. Ez a számadat folyamatosan növekszik, és újabb országok, köztük Brazília is becsatlakoznak a gazdasági együttműködésbe.

Munkatársunktól
Fotó: DING HAITAO Forrás: XINHUA
Ma már nem kérdés, hogy a  világ meghatározó gazdasági hatalmi elitjébe beletartozik India, Oroszország és Kína. De mekkora mértékű a kereskedelmi forgalom ezen csúcsgazdaságok között, milyen árukat vásárolnak? Az Al Jazeera elemző cikkében részletesen ismertetik az erre vonatkozó összesítéseket. 

Kína kiemelt kereskedelmi partnere Oroszországnak és Indiának                                                           Fotó: CFOTO / NurPhoto - AFP

Több mint 20, nem nyugati országból érkező vezető gyűlt össze a hétvégén a kínai Tiencsinben a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, amely hétfőn ért véget, és amelyen Hszi Csin-ping elnök ismertette a globális gazdasági rendről alkotott elképzeléseit, amelynek középpontjában a globális Dél áll.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke által bevezetett új globális vámok hátterében Hszi a következőket mondta a küldötteknek: „Továbbra is egyértelműen fel kell lépnünk a hegemonizmus és a hatalmi politika ellen, és valódi multilateralizmust kell gyakorolnunk.”

A csúcstalálkozón a legerősebb feltörekvő gazdaságok közül sok, köztük India és Oroszország vett részt, amelyek Kínával együtt a világ bruttó hazai termékének (GDP) több mint egyötödét teszik ki. A Gazdasági Komplexitás Megfigyelőközpontja (OEC) szerint Kína, India és Oroszország közötti háromoldalú kereskedelem 2023-ban 452 milliárd dollárt tett ki, szemben a 2022-es 351 milliárd dollárral.

A kínai ipari termelés komoly kihívás a világpiaci kereskedelemben
Fotó: CFOTO / NurPhoto - AFP

A legtöbb USA vezette nemzetközi intézmény alternatív hatalmi struktúrájaként tekintendő, 10 tagú SCO Közép-Ázsia nagy részét, Oroszországot, Kínát, Indiát, Iránt, Pakisztánt és Fehéroroszországot foglalja magában, és a világ népességének mintegy 43 százalékát, a globális GDP 23 százalékát képviseli. Peking multilateralizmus iránti törekvése mellett egyre nagyobb sérelmei vannak Washingtonnal, amelynek kereskedelmi vámpolitikája közös alapot teremtett az SCO tagjai számára.

A kínai acélgyártás piacvezető szerepben                                         Fotó: ZHOU JIANPING / Imaginechina - AFP

Mely országok vásárolják a legtöbbet Kínától?

Kínának változatos kereskedelmi partnerei vannak.

Legnagyobb vevője az Egyesült Államok, amely 2023-ban 442 milliárd dollárt, azaz Kína teljes exportjának 12,9 százalékát importálta – főként elektronikát, gépeket, fogyasztási cikkeket és telekommunikációs berendezéseket.

Regionálisan Ázsia a kínai export fő célpontja, 1,6 billió dollár értékben, India pedig egyedül 120 milliárd dollárt, azaz Kína teljes exportjának 3,1 százalékát kapja. Európán belül Kína 819 milliárd dollár értékben exportált árut, a főbb célállomások Németország (151 milliárd dollár), Oroszország (110 milliárd dollár) és az Egyesült Királyság (95,3 milliárd dollár) voltak.

Mely országok vásárolják a legtöbbet Indiából?

Az Egyesült Államok a legnagyobb indiai áruvásárló is.

2023-ban az Egyesült Államok 81,4 milliárd dollár értékben vásárolt árukat, ami India teljes exportjának 17,9 százaléka, főként gyógyszereket és gyógyszerészeti termékeket, ezt követik a drágakövek, gépek és textíliák.

Regionálisan Ázsia is India fő exportcélpontja, 178 milliárd dollár értékben, az Egyesült Arab Emírségek India második legnagyobb exportcélpontja 31,4 milliárd dollárral, ami India teljes exportjának 6,9 százaléka, főként ékszerek és finomított kőolaj.

Hollandia India harmadik legnagyobb exportpiaca 22,5 milliárd dollárral, a finomított kőolaj a legnagyobb exportcikk 15 milliárd dollár értékben. Kína India negyedik legnagyobb exportpiaca, és a második legnagyobb az ázsiai régióban.

Augusztus 6-án Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot jelentett be az indiai importra, elsődleges okként India kedvezményes orosz nyersolaj-vásárlását említve. Válaszul India határozottan elítélte a vámokat, „tisztességtelennek, indokolatlannak és észszerűtlennek” nevezve azokat, és megerősítette szuverén jogát, hogy függetlenül határozza meg energiapolitikáját. Az amerikai nyomás ellenére India továbbra is importálta az orosz olajat, amelyet Moszkva jelentős kedvezményekkel vonzott.

Mely országok vásárolnak a legtöbbet Oroszországtól?

Az ukrajnai háború előtt Oroszország kereskedelmi partnerei sokkal diverzifikáltabbak voltak. Míg Kína volt a legnagyobb kereskedelmi partnere, amely az orosz export 14,6 százalékát (72,1 milliárd dollárt) tette ki 2021-ben a Gazdasági Komplexitás Megfigyelőközpontja (OEC) szerint, Oroszországnak széles körű európai partnerei is voltak. Hollandia volt Oroszország második legnagyobb partnere, a teljes export 8 százalékával (39,5 milliárd dollár), ezt követte az Egyesült Államok 5,5 százalékkal (27,3 milliárd dollár). Miután Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, a súlyos szankciók jelentősen csökkentették a kereskedelmet számos nyugati nemzettel. Az OEC adatai szerint 2023-ra Kína tette ki Oroszország exportjának körülbelül egyharmadát (129 milliárd dollár), ezt követte India 16,8 százalékkal (66,1 milliárd dollár), és Törökország 7,9 százalékkal (31 milliárd dollár), így az ázsiai régió az orosz áruk fő felvevője, az orosz export több mint háromnegyede oda irányul.

Mivel kereskedik a legtöbbet Kína és Oroszország?

2023-ban Kína 110 milliárd dollár értékben exportált árut Oroszországba, élükön a gépekkel és a szállítóeszközökkel. Az OEC szerint a kínai export legfontosabb cikkei az autók voltak.

Ugyanebben az évben Oroszország 129 milliárd dollár értékben adott el árut Kínának – főként ásványi termékeket, beleértve az olajat és a földgázt. Az elmúlt években Oroszország kereskedelmi többletet mutatott Kínával szemben, főként az energiatermékeknek köszönhetően, amelyek exportjának közel háromnegyedét teszik ki.

Vlagyimir Putin orosz elnök
Fotó: AFP

Mivel kereskedik a legtöbbet India és Oroszország?

India jelentős kereskedelmi deficittel rendelkezik Oroszországgal szemben, sokkal többet importál, mint amennyit exportál.

2023-ban Oroszország 66,1 milliárd dollár értékben adott el árut Indiának, amelynek mintegy 88 százalékát energiatermékek – elsősorban nyersolaj és földgáz – tették ki,

amelyek nagy részét India kedvezményes áron vásárolja. India Oroszországba irányuló exportja diverzifikáltabb, 2023-ban összesen 4,1 milliárd dollárt tett ki, jelentős mértékben hozzájárulva a vegyipari termékek, a gépek és a fémek mennyiségéhez.

Narendra Modi indiai miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel                                            Fotó: - / X account of India's Prime Minister - AFP

Mivel kereskedik leginkább Kína és India?

India jelentős kereskedelmi deficittel rendelkezik Kínával szemben, dollárértékben körülbelül hétszer annyi árut importál, mint amennyit exportál. 2023-ban Kína 125 milliárd dollár értékben exportált árut Indiába, főként gépeket és vegyipari termékeket, míg India 18,1 milliárd dollár értékben exportált Kínába, az export legnagyobb részét az olaj- és üzemanyagtermékek tették ki.

Ahogy a lapunknak korábban nyilatkozó szakértő fogalmazott a találkozó politikai üzenete világos: Ázsia egyre inkább saját hatalmi központként lép fel az euroatlanti renddel szemben.

Horváth Levente szerint India és Kína is igyekszik jó kapcsolatokat ápolni Moszkvával, sőt egymás felé is közelednek, miközben Washington úgy tűnik, India helyett inkább Pakisztánnal keres új együttműködést.

Ez egyfajta geopolitikai sakktábla, ahol az Egyesült Államok Kína és India közötti törésvonalat próbálja kihasználni. De több mint két évtizedes hátrányból indul

– mutatott rá a szakértő. 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

