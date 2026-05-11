Bóka JánosgázTisza PártTisza-kormánymigrációEurópai Uniórezsi

Nem derült ki, mire készül a Tisza Párt az EU-ban

Bóka János szerint az Országgyűlés európai ügyek bizottságának meghallgatása után is nyitott kérdés maradt, hogyan viszonyul a Tisza Párt a rezsicsökkentéshez, a migrációs paktumhoz és az orosz gáz ügyéhez.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 13:51
Bóka János bejegyzésében megemlítette azt is, hogy Ruff Bálintot – aki az uniós politikai koordinációért felelős miniszterjelölt – az Országgyűlés európai uniós ügyek bizottsága nem hallgatta meg, és a jövőben sem tervezi meghallgatni.

A miniszter szerint több fontos kérdésben sem hangzott el egyértelmű álláspont.

A miniszterjelölt asszonytól nem tudtuk meg, mit gondol a védett üzemanyagárról és a rezsicsökkentés fenntartásáról

 – írta Bóka János a Facebookon.

A fideszes politikus szerint a migrációs paktum ügyében a Tisza Párt végrehajtaná az uniós szabályozást, és az orosz földgáz 2027 végére tervezett uniós kivezetésével kapcsolatban sem fogalmaztak meg kritikát.

Eddig is Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseltük. Ezt fogjuk tenni a jövőben is. Ezért támogatni fogjuk, hogy Magyarország és a magyar emberek az őket megillető európai uniós forrásokhoz minél hamarabb és minél teljesebb körben hozzáférjenek. A teljes körű hozzáféréstől eddig politikai okokból elzárták a magyar embereket, mi minden Magyarország érdekeit szolgáló döntést támogatunk, hogy ez a helyzet megszűnjön.

– írta Bóka János.

