Fordulat a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyében

Bóka János: Brüsszel politikai játszmát folytat a Magyarországnak és a magyar embereknek járó uniós forrásokkal

Az európai ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán szólította fel az Európai Bizottságot a nyomásgyakorlás felfüggesztésére. Bóka János posztjában jelezte, hogy a magyar embereknek járó forrásokat nem lehet politikai alapon visszatartani, azt minél hamarabb haza kell hozni. A miniszter ugyanakkor jelezte, hogy nem mindegy, hogy ez hogyan történik meg.

2026. 04. 29. 8:55
Ugyanakkor a miniszter szerint vannak más rendezni való ügyek is. Bóka János bejegyzésében ugyanis ismételten, immár sokadik alkalommal felszólította a bizottságot, hogy a napi egymillió eurós migrációs bírság levonását függessze fel mindaddig, amíg a válságok kezelésére valóban alkalmas migrációs politikáról az EU-ban megállapodás születik. „Magyarország támogatást és nem bírságot érdemel azért, mert védi az EU külső határait” – hangsúlyozta a miniszter.

Felszólítjuk az EP-t, hogy zárja le a Magyarországgal szembeni 7-es cikkes eljárást. Ez az eljárás kizárólag a megbélyegzést és a politikai nyomásgyakorlást szolgálta, és teljesen értelmetlen rituálévá alakult át az elmúlt nyolc év során. Politikai boszorkányüldözés helyett koncentráljunk az európai emberek életét és az EU jövőjét meghatározó kihívásokra. Ezekből ugyanis van bőven

– zárta bejegyzését a miniszter. 

Borítókép: Bóka János európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
