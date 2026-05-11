A Google Chrome titokban elhelyez egy 4 GB-os MI-modellt a számítógépünkre

Hanff hivatalosan is azzal vádolja a Google-t, hogy megsérti az EU adatvédelmi szabályozásait, mivel az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv a felhasználó kifejezett hozzájárulását írja elő az adatoknak a felhasználó eszközén való tárolása előtt.

Nem ez az első túlkapása a Google-nak

Amióta az év elején mindenkinek, ha kérte, ha nem, beindult a böngészőjében a Gemini mesterséges intelligencia, azóta a Google akár a Gmailhez, a Naptárhoz, a YouTube-hoz, a Térképhez (valamint már sokfelé a világban a Google Shoppinghoz és a Google Flightshoz) hozzáférhet, vagyis a böngésző egyszerre „látja”, hogy mit nézünk az interneten és mit tárolunk a Google-fiókunkban.

Ha valaki le szeretné állítani, menjen a chrome://flags „kísérleti” oldalra – melynek létezéséről átlagos földi halandó rendesen nem is értesül –, keresse meg angolul az „Enables optimization guide on device” kifejezést, és állítsa letiltva értékre. Azután szerkessze Windows rendszeren a registryt – csak óvatosan! –, és ott is blokkolja. Ellenkező esetben a Chrome teljes eltávolítása az egyetlen biztos megoldás addig, míg a Google nem érzi feladatának, hogy betartja az adatvédelmi előírásokat.