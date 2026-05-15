idezojelek
A Helyzet

Az akarat kudarca

Látni kell, hogy Európa borzasztó állapotban van, és az erőszak spirálja egyre gyorsabban forog, magához ragadva mindazokat, akik nem küzdenek ellene.

Sitkei Levente
Magyar Péterukrajnaeurópa 2026. 05. 15. 5:00
Attól nem lesz békésebb a világ, mert az újdonsült kormányfő így akarja. De ha azt a logikát követjük, amit ő a kampány során, miszerint a saját vélt igazát harsogja minden fórumon, nem kizárt, hogy tényleg elhiszi, csak akarni kell, és a világ megváltozik. A diplomata kérdőre vonása és a veszélyhelyzet megszüntetése erre utal: van és nincs veszély. Mindkettőre van bizonyíték, és valahogy nem üti egymást a két kijelentés a miniszterelnöki gondolkodásban.

A tények, a mindennapok eseményei azonban óhatatlanul felülírják ezeket az érzéseket, nem lehet örökké látványpolitikával szórakoztatni a népet, bármennyire is tetszetős, amikor a miniszterelnök egyedül barangol a Várban, rámutatva bizonyos dolgokra s kimondva egy hatalmas összeget. Ez nem irányítás, de még csak nem is politizálás. Ez ripacskodás, az egó fényezése, öntömjénezés. A kormányfőnek egyszerűen nem lehet ilyesmire ideje, amikor épp fel kell állítani a különböző testületeket, ki kell alakítani a hatalomgyakorlás struktúráit, személyi kérdésekben kell dönteni, víziót kell felállítani és zökkenőmentessé kell tenni az átadás-átvétel folyamatát. Ezt nem elég csak akarni.

Ezért dolgozni kell, nagyjából folyamatosan, szinte alvás nélkül. 

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
