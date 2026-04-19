Beérett az EU gyümölcse

Tizenhat év azért nagyon hosszú idő. Főleg akkor, ha folyton kudarcot vall minden próbálkozás, az ezerszer elátkozott Fidesz-kormány nem hajlandó összeomlani, sőt mindig megnyeri a választásokat. Az Európai Unió eredeti elképzelése az volt, hogy senki se fog beleszólni a nagyok játékába, az erőközpontok, mint Németország vagy Franciaország háborítatlanul üzletelhetnek és garázdálkodhatnak az „új” Európában, három zacskó szotyiért megkapják a repteret, a vízközműhálózatot és a vasútvonalakat, az ottani kormány pedig ájult tisztelettel ropogtatja majd a magokat. Mert az a szotyi a gazdag, művelt és főleg teljesen önzetlen nyugatról jön.

Aztán Orbán Viktor egyáltalán nem így viselkedett, ragaszkodott a magyar érdekekhez, nem volt hajlandó meghajolni senki előtt, ha kellett, egyedül állt szemben a nagy közös akarattal, amelynek mindig a nagyok voltak a haszonélvezői.

Ne feledjük, ahogy a Fidesz-kormány felállt, azonnal elkezdődtek a támadások ellene európai porondon, egymást követték az Európai Parlamentben a véget nem érő viták és megbélyegzések, a szabadságjogokért rettegő képviselők karriert építettek abból, hogy Magyarországot mocskolták.

Rendre elbuktak a próbálkozások, de a valóságban sose adták fel. Mert az Orbán-kormány nem lett szavazóautomata, nem tapsolt ütemesen, amikor erre utasították. Vagyis újra meg újra megjelentek a nyugatiak szemében rendkívül előremutató, demokrata és mosolygós politikusok, akiknek biankó csekket adtak, ha nyernek. De nem nyertek. Eddig.

Ez a mostani választás a tizenhat évnyi kudarc utáni siker onnan nézve. Egy alaposan kiképzett jelölttel, aki ki tudta használni a Fidesz-kormány hibáit és elkényelmesedését, és akinek hamarosan el kell kezdenie a „jó” magyar kormányzást. Persze az uniós élet se állt le egy pillanatra sem, a sorozatos válságok és egyértelmű tévutak alaposan megtépázták a közösséget, amely önmagára még mindig úgy tekint, mint az etalonra. A nagy közös együttműködés láthatóan nem működik, így az erősek inkább magukhoz ragadnák a döntés jogát, eltörölve külpolitikai ügyekben a tagállami vétót. Ez pedig nagyjából azt jelenti, hogy az Európai Uniónak elege van az akadékoskodó tagokból, mindenkinek kötelező beállni a sorba.