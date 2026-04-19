idezojelek
Vélemény

Beérett az EU gyümölcse

LANGY ESŐK JÖNNEK – Hangyányi erkölcs sincs a közösségben, csakis érdekek tartják össze az egész tömböt, valamint a közös bűnök.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
Európai UnióválasztásMagyarország 2026. 04. 19. 5:40
0
Tizenhat év azért nagyon hosszú idő. Főleg akkor, ha folyton kudarcot vall minden próbálkozás, az ezerszer elátkozott Fidesz-kormány nem hajlandó összeomlani, sőt mindig megnyeri a választásokat. Az Európai Unió eredeti elképzelése az volt, hogy senki se fog beleszólni a nagyok játékába, az erőközpontok, mint Németország vagy Franciaország háborítatlanul üzletelhetnek és garázdálkodhatnak az „új” Európában, három zacskó szotyiért megkapják a repteret, a vízközműhálózatot és a vasútvonalakat, az ottani kormány pedig ájult tisztelettel ropogtatja majd a magokat. Mert az a szotyi a gazdag, művelt és főleg teljesen önzetlen nyugatról jön. 

Aztán Orbán Viktor egyáltalán nem így viselkedett, ragaszkodott a magyar érdekekhez, nem volt hajlandó meghajolni senki előtt, ha kellett, egyedül állt szemben a nagy közös akarattal, amelynek mindig a nagyok voltak a haszonélvezői. 

Ne feledjük, ahogy a Fidesz-kormány felállt, azonnal elkezdődtek a támadások ellene európai porondon, egymást követték az Európai Parlamentben a véget nem érő viták és megbélyegzések, a szabadságjogokért rettegő képviselők karriert építettek abból, hogy Magyarországot mocskolták. 

Rendre elbuktak a próbálkozások, de a valóságban sose adták fel. Mert az Orbán-kormány nem lett szavazóautomata, nem tapsolt ütemesen, amikor erre utasították. Vagyis újra meg újra megjelentek a nyugatiak szemében rendkívül előremutató, demokrata és mosolygós politikusok, akiknek biankó csekket adtak, ha nyernek. De nem nyertek. Eddig.

Ez a mostani választás a tizenhat évnyi kudarc utáni siker onnan nézve. Egy alaposan kiképzett jelölttel, aki ki tudta használni a Fidesz-kormány hibáit és elkényelmesedését, és akinek hamarosan el kell kezdenie a „jó” magyar kormányzást. Persze az uniós élet se állt le egy pillanatra sem, a sorozatos válságok és egyértelmű tévutak alaposan megtépázták a közösséget, amely önmagára még mindig úgy tekint, mint az etalonra. A nagy közös együttműködés láthatóan nem működik, így az erősek inkább magukhoz ragadnák a döntés jogát, eltörölve külpolitikai ügyekben a tagállami vétót. Ez pedig nagyjából azt jelenti, hogy az Európai Uniónak elege van az akadékoskodó tagokból, mindenkinek kötelező beállni a sorba. 

Különben? Nem arról van szó persze, hogy különben kipenderítik a tagot. Az egymáshoz sok ezer szállal kötődő tagállamok kiválása nem opció, az integrált közösségi blokk szétvagdosása több problémát jelentene, súlyos anyagi veszteséget mindkét oldalon, vagyis nyilván jogi ügyeskedéssel, reformokkal lehet semmissé tenni a döntéshozatali illúziót. Mert nem lehet örökké azt hazudni, hogy nincs politikai törekvése az államon belüli államnak, az Európai Bizottságnak. Azt se lehet fenntartani, hogy egyes tagállamok milyen befolyással bírnak a bizottságra, s hogy ezen tagállamok európai elkötelezettsége legalábbis megkérdőjelezhető. De tény, hogy az európai boszorkánykonyha főszakácsai dörzsölt öreg rókák, nem hagynak egy eurócentet se a földön heverni, és nem könnyű őket kijátszani.

Ne feledjük, az összes jogállamisági aggodalom kizárólag érdekekről szólt, a még fel sem állt Tisza-kormány lényegében azt tehet, amit akar, látványosan alkotmányellenes és demokráciaellenes első lépései nem ütik meg az uniós ingerküszöböt. Ez Lengyelországban is pontosan ugyanígy történt. 

A megfelelő – és barátságos – helytartó azt tesz, amit akar a periférián, ha jól működteti a jövőben a szavazóautomatát és a tapsgépet. Az az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitel akkora üzlet, amelyet nem hagyhatnak veszni, és hol vannak azok a háttérben folyó üzletek, amelyekről soha nem fogunk részleteket tudni, mert a híresen tiszta kezű uniós tisztviselők nem mesélnek róluk. Az unió ünnepelt hőse pedig az az Ilaria Salis, akiről tudni lehet, kizárólag az európai mentelmi joga miatt nem ül börtönben, és a közösségi médiában gúnyolódik Orbán Viktor választási vereségén. 

Hangyányi erkölcs sincs az egész közösségben, csakis érdekek tartják össze az egész tömböt, valamint a közös bűnök. 

A vétó elvétele azonban súlyos üzenet. A tagállamok szuverenitásának ugyanis nem csak egy aprócska részéről mondanak le így a vezetők, hanem kényszerpályára kerülnek. Arra viszont senki se hatalmazott fel egyetlen országvezetőt sem, hogy átadja a döntési jogokat egy összeválogatott testületnek, amelynek éppenséggel német a vezetője. Itt a tavasz. Langy esők jönnek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Google News
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
