Atombomba, algoritmus, Szilícium-völgy

„Az amerikai projekt kiüresedett” – írják a szerzők, emiatt az ország sebezhetővé és kiszolgáltatottá válik. Az MI-fejlesztések nem nemzeti fontosságú és volumenű célokat követnek.

Megjegyzem, hogy az információtechnológia és a mesterséges intelligencia össztársadalmi szempontú hasznosításának terén Kína és India jár az élen. Kínában a központosított hatalom lehetővé teszi, hogy a fejlesztéseket olyan irányba tereljék, amely az ország stratégiai érdekeit szolgálja. Indiában pedig fontos gyakorlati-társadalmi feladatokat oldanak meg a segítségével. Például az ország nyelvi sokfélesége közepette elősegítik a kommunikációt; vagy az indiai parasztok konkrét segítséget kapnak az MI-től napi gazdálkodásuk során. Ezzel szemben Amerikában az MI fejlesztési irányait az szabja meg, hogy a Szilícium-völgy nagy koponyái milyen újabbnál újabb ötleteket találnak ki; a hasznosítás lehetőségeitől és célszerűségétől függetlenül a tőzsde azokat díjazza, oda áramlanak a befektetett milliárdok. 2013 és 2024 között 471 milliárd dollárt fektettek be Amerikában az MI fejlesztésébe! 2025-ben a négy legnagyobb, az Amazon, az Alphabet, a Meta és a Microsoft több mint 300 milliárd dollárt nyelt el. (Összevetésül: Magyarország GDP-je 2024-ben 223 milliárd dollár volt.)

A Szilícium-völgy, az amerikai hightech szektor viszonylagos „társadalmonkívülisége” a 70-es évekig vezethető vissza; amikor „a végtelennek tűnő vietnámi háború, a polgárjogi mozgalmak felemelkedése és az intézményi önteltség elleni közvetlen támadások virágzó ellenkultúrát hoztak létre és kihívást jelentettek az amerikai establishmentnek”. „Az 1970-es években a kialakulóban lévő technológiák, amelyekből később a mai személyi számítógépek és általánosságban a szoftverek lettek, új értelmet kaptak: az egyén állammal szembeni önrendelkezésének eszközévé váltak, nem pedig nemzeti érdekeket szolgáló technológiává az állam kezében.”

Oppenheimer és társai a technológia célját „az amerikai projekt kiterjesztésében és megvalósításában látták”. Ezzel szemben a Szilícium-völgyben „az új iparág vágyainak és figyelmének középpontjába az egyén, később konkrétan a fogyasztó került”. Ezek a felfedezők mélyen szkeptikusak voltak az intézményi és állami hatalommal szemben. A hagyományos vállalati kultúrát ugyanúgy megvetették, mint az állami bürokráciát. Így sem az államot, sem a vállalati szektort nem tekintették partnerüknek, közvetlenül a fogyasztóhoz fordultak. A vállalati ellenkultúra jegyében építette fel Steve Jobs az Apple-t, a világ legértékesebb vállalatát.