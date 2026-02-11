autós hírToyota RAV4Suzuki

Hamarosan itthon is kapható az új, 304 lóerős családi Suzuki

Az új Across az előd példáját követve nem más, mint egy átemblémázott Toyota RAV4.

2026. 02. 11. 16:06
Suzuki Across Forrás: Suzuki
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akárcsak az előző, az új Suzuki Across ragaszkodik a jól bevált módszerhez, miszerint szinte mindent átvesz, és a lehető legkevesebbet változtat – mármint az alapot adó Toyota RAV4-hez képest. Már a külső is gyakorlatilag megegyezik a Toyota új nemzedékének Adventure változatával, amely a családi SUV enyhén terepes kivitelét jelzi eltérő hűtőmaszkkal és lökhárítókkal. 

Suzuki Across
Fotó: Suzuki

A Suzuki nem is ajánlja fel a RAV4 kínálatában elérhető Core és GR Sport felszereltségi szinteket, ehelyett a robusztus Adventure stílushoz ragaszkodik. Ez a választás nemcsak esztétikai okokkal magyarázható: az Adventure eltérő hűtőrácsa megkönnyítette a nagy Suzuki-embléma elhelyezését további átalakítások nélkül. 

Az Across minden méretadata egyezik a RAV4-esével, beleértve a 4,6 méteres hosszúságot és a 2,69 méteres tengelytávot is.

Mivel alapvetően egy ikertestvérről van szó (ugyanabban a gyárban készülnek Japánban), a RAV4-hez készült összes kiegészítő illik majd a Suzukihoz is.

Fotó: Suzuki

Az elrendezés és a dizájn belül is teljes mértékben egyezik a Toyotáéval, leszámítva a kormánykeréken található Suzuki-emblémát. Az alapfelszereltség része a 12,3 colos digitális műszerfal, a head-up kijelző és a 12,9 colos infotainment képernyő. Emellett vezeték nélküli telefontöltés, öt USB-C port és vezetéstámogató rendszerek teljes skálája is rendelkezésre áll.

Suzuki Across
Fotó: Suzuki

Elődjéhez hasonlóan az új Across is 

kizárólag plug-in hibrid hajtáslánccal kerül forgalomba,

hogy hatékonyan csökkentse a Suzuki flottakibocsátás-átlagát. A rendszer egy 143 lóerős 2,5 literes benzinmotorból, egy 204 lóerős, 271 nm nyomatékű első, és egy 55 lóerős, 123 Nm nyomatékú hátsó villanymotorból áll, amelyek együttes rendszerteljesítménye 304 lóerő. 

Az erő az első kerékhez egy bolygóműves E-CVT sebességváltón keresztül jut el, a hátsó kerekeket külön villanymotor hajtja. A vezető Normál, Eco, Sport és a terepre való E-Four Trail üzemmódok közül választhat.

Suzuki Across
Fotó: Suzuki

A Suzuki még nem jelentette be a WLTP hatótávolságot, de a műszakilag azonos RAV4 PHEV akár 100 kilométert is megtehet két töltés között (WTLP) a 22,7 kWh-s akkumulátorcsomagnak köszönhetően. Érdekesség, hogy az Across a gyár szerint 

6,1 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra,

míg a RAV4-nek ehhez papíron 5,8 másodperc is elég. A 180 km/h-s végsebesség már nem különbözik. Teljes terheléssel 2570 kg a kocsi tömege, az üres tömeget még nem adta meg a Suzuki.

Suzuki Across
Fotó: Suzuki

Az új Suzuki Across egyelőre csak Hollandiában debütált, de várhatóan még idén további európai piacon, így Magyarországon is elérhető lesz, pár hónappal a májusban érkező RAV4 után.

Suzuki Across
Suzuki Across
Suzuki Across
Suzuki Across
Suzuki Across
Suzuki Across
Suzuki Across
Suzuki Across
1/9 Suzuki Across

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu