Hamarosan itthon is kapható az új, 304 lóerős családi Suzuki

Akárcsak az előző, az új Suzuki Across ragaszkodik a jól bevált módszerhez, miszerint szinte mindent átvesz, és a lehető legkevesebbet változtat – mármint az alapot adó Toyota RAV4-hez képest. Már a külső is gyakorlatilag megegyezik a Toyota új nemzedékének Adventure változatával, amely a családi SUV enyhén terepes kivitelét jelzi eltérő hűtőmaszkkal és lökhárítókkal.

Fotó: Suzuki

A Suzuki nem is ajánlja fel a RAV4 kínálatában elérhető Core és GR Sport felszereltségi szinteket, ehelyett a robusztus Adventure stílushoz ragaszkodik. Ez a választás nemcsak esztétikai okokkal magyarázható: az Adventure eltérő hűtőrácsa megkönnyítette a nagy Suzuki-embléma elhelyezését további átalakítások nélkül.

Az Across minden méretadata egyezik a RAV4-esével, beleértve a 4,6 méteres hosszúságot és a 2,69 méteres tengelytávot is.

Mivel alapvetően egy ikertestvérről van szó (ugyanabban a gyárban készülnek Japánban), a RAV4-hez készült összes kiegészítő illik majd a Suzukihoz is.

Fotó: Suzuki

Az elrendezés és a dizájn belül is teljes mértékben egyezik a Toyotáéval, leszámítva a kormánykeréken található Suzuki-emblémát. Az alapfelszereltség része a 12,3 colos digitális műszerfal, a head-up kijelző és a 12,9 colos infotainment képernyő. Emellett vezeték nélküli telefontöltés, öt USB-C port és vezetéstámogató rendszerek teljes skálája is rendelkezésre áll.

Fotó: Suzuki

Elődjéhez hasonlóan az új Across is

kizárólag plug-in hibrid hajtáslánccal kerül forgalomba,

hogy hatékonyan csökkentse a Suzuki flottakibocsátás-átlagát. A rendszer egy 143 lóerős 2,5 literes benzinmotorból, egy 204 lóerős, 271 nm nyomatékű első, és egy 55 lóerős, 123 Nm nyomatékú hátsó villanymotorból áll, amelyek együttes rendszerteljesítménye 304 lóerő.

Az erő az első kerékhez egy bolygóműves E-CVT sebességváltón keresztül jut el, a hátsó kerekeket külön villanymotor hajtja. A vezető Normál, Eco, Sport és a terepre való E-Four Trail üzemmódok közül választhat.

Fotó: Suzuki

A Suzuki még nem jelentette be a WLTP hatótávolságot, de a műszakilag azonos RAV4 PHEV akár 100 kilométert is megtehet két töltés között (WTLP) a 22,7 kWh-s akkumulátorcsomagnak köszönhetően. Érdekesség, hogy az Across a gyár szerint

6,1 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra,

míg a RAV4-nek ehhez papíron 5,8 másodperc is elég. A 180 km/h-s végsebesség már nem különbözik. Teljes terheléssel 2570 kg a kocsi tömege, az üres tömeget még nem adta meg a Suzuki.