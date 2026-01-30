rezsicsökkentéseurópai uniókormányminiszterelnökorbán viktoreubrüsszel

Orbán Viktor: Egy brüsszeli kormány eltörölné a rezsicsökkentést

Az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés vagy nem – hangsúlyozta a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor kijelentette: ha nemzeti kormány lesz, akkor marad, ha nem nemzeti kormány, hanem brüsszeli kormány van, akkor ezt el fogják törölni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 10:33
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszelben vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. 

A rezsicsökkentés alapja az olcsóbb orosz energia, ha az nincs, akkor nincs rezsicsökkentés 

– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában. A miniszterelnök jelezte, nem az extra hideg miatt bevezetett rezsistopot, hanem úgy ahogy van, az egészet. 

– Ha valaki azt mondja, az a célja – mint ahogy a Tisza energiapolitikusai ezt mondják –, hogy le kell válni az orosz gázról meg olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van.

Az egész rendszer a feje tetejére fog állni, és akkor kezdődik a családoknak egy alkalmazkodási periódus, hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni abból a jövedelmükből, amely nyilván nem tud ugyanilyen gyorsan növekedni – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy itt komoly fenyegetés kopogtat az emberek ajtaján.

 

 

A januári rezsistopról kijelentette, százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon. Ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája. Rámutatott: Közép-Európában a lengyelek, a csehek, kétszer-háromszor, de van, aki négyszer annyit fizet az energiáért, mint a magyarok, nem is beszélve az osztrákokról meg a németekről. – Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot részben elvonja – a kereskedőktől és az energiacégektől – és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat – fogalmazot. Hozzátette: 

ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni, a nagy nemzetközi cégek lobbiereje ugyanis erős Brüsszelben.

 

Mindenki jól jár a rezsistoppal

Orbán Viktor azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop, hogy ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer. 

A kormány mindenkinek a januári számlájának 30 százalékát átvállalja, mert ez van a legközelebb ahhoz a megoldáshoz, hogy mindenki úgy érezze, méltányos arányban csökkentették a rezsijét 

– közöle.

 

A baloldal eltörölné

Emlékeztetett, a magyar rezsicsökkentést bevezetésekor támadta a DK, de időközben ők erről leszoktak, mert sokan támogatják az intézkedést, ami nélkül sokan nem boldogulnának, ám 

ma Magyarországon van rezsicsökkentés-ellenes, rezsicsökkentést eltörölni akaró politikai erő: ez a Tisza.

Orbán Viktor kiemelte: a rezsicsökkentés folytatásához három súlyos és nehéz tárgyalást kellett folytatnia: meg kellett győznie a leváláspárti amerikai elnököt arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhasson orosz energiahordozót, meg kellett állapodnia az orosz elnökkel, hogy az ukránok okozta károk dacára teljesítsék a szállítási szerződésben foglaltakat, majd a török elnökkel kellett egyezségre jutnia az Oroszországot elkerülő útvonal biztonságának garantálásáról. Ez a három megállapodás a biztos alapja a magyar rezsicsökkentésnek – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

 

Orosz gáz nélkül nincs rezsicsökkentés

Kitért arra is, hogy az orosz energiáról való 2027-es leválásról szóló uniós döntést meg kell semmisítenünk. 

– Másfél évünk van, hogy megváltoztassuk, vagy valahogy kicselezzük az uniós döntést, különben fejre állnak a háztartások

– vélekedett Orbán Viktor, aki szerint valótlant állít, aki azt mondja, hogy a rezsicsökkentés mai rendszerét és annak a mai mértékét fenn tudja tartani orosz gáz nélkül. A miniszterelnök közölte: Brüsszelben azzal, hogy nem engedik, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, Ukrajnát segítik, ugyanakkor ilyen tilalmat az Európai Unió nem állíthatna föl. Tehát 

Brüsszel itt összejátszik Kijevvel. 

Leszögezte, az Európai Unió alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, milyen energiát, milyen fajtát és honnan szerez be. – Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Ha bele akar szólni, akkor ezt úgynevezett szankciós rendszerben teheti, de egy szankciós döntéshez egyhangúság kell. 

Most Brüsszel azt találta ki ismét Kijevre hivatkozva, hogy ez a rendelet nem szankció, hanem egy kereskedelempolitikai lépés, amelyhez nem kell egyhangúság, és így ki lehet kerülni a magyar meg a szlovák ellenállást. De teljesen nyilvánvaló, hogy a tartalma ennek a döntésnek szankciós

 – tette egyértelművé Orbán Viktor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.