Orbán Viktor: Egy brüsszeli kormány eltörölné a rezsicsökkentést

Brüsszelben vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását.

A rezsicsökkentés alapja az olcsóbb orosz energia, ha az nincs, akkor nincs rezsicsökkentés

– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában. A miniszterelnök jelezte, nem az extra hideg miatt bevezetett rezsistopot, hanem úgy ahogy van, az egészet.

– Ha valaki azt mondja, az a célja – mint ahogy a Tisza energiapolitikusai ezt mondják –, hogy le kell válni az orosz gázról meg olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van.

Az egész rendszer a feje tetejére fog állni, és akkor kezdődik a családoknak egy alkalmazkodási periódus, hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni abból a jövedelmükből, amely nyilván nem tud ugyanilyen gyorsan növekedni – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy itt komoly fenyegetés kopogtat az emberek ajtaján.

A januári rezsistopról kijelentette, százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon. Ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája. Rámutatott: Közép-Európában a lengyelek, a csehek, kétszer-háromszor, de van, aki négyszer annyit fizet az energiáért, mint a magyarok, nem is beszélve az osztrákokról meg a németekről. – Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot részben elvonja – a kereskedőktől és az energiacégektől – és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat – fogalmazot. Hozzátette:

ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni, a nagy nemzetközi cégek lobbiereje ugyanis erős Brüsszelben.

Mindenki jól jár a rezsistoppal

Orbán Viktor azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop, hogy ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.

A kormány mindenkinek a januári számlájának 30 százalékát átvállalja, mert ez van a legközelebb ahhoz a megoldáshoz, hogy mindenki úgy érezze, méltányos arányban csökkentették a rezsijét

– közöle.