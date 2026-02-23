Magyarország kiáll az érdemalapú európai uniós csatlakozás mellett és elutasítja a politikai célút

Magyarország kiáll az érdemalapú európai uniós csatlakozás mellett, így Albánia uniós csatlakozása mellett is, és nem támogatja a politikai célú, érdemtelen, ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen Ukrajna csatlakozása lenne – erről a honvédelmi miniszter beszélt hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Pirro Venguval, Albánia védelmi miniszterével.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Pirro Vengu albán védelmi miniszter a Hősök terén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja azt a politikai nyomásgyakorlást is, amit Ukrajna alkalmaz Magyarországgal szemben a Barátság kőolajvezeték műszaki okokkal nem magyarázható leállításával és ezen keresztül a magyar választásokba való beavatkozással.

Hozzátette: Magyarország az ukrajnai háború ügyében a béke pártján áll, a diplomáciai megoldást, így az amerikai béketörekvéseket támogatja, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben.

A miniszter kiemelte: Magyarország számára a Nyugat-Balkán történelmi, gazdasági és migrációs szempontból is meghatározó jelentőségű. – A régió általános stabilitása, biztonsága kiemelt jelentőséggel bír számunkra – fogalmazott.

Hozzátette: ezért Magyarország minden esetben támogatja a nyugat-balkáni államok európai uniós integrációját, és elismerését fejezte ki Albániának az elmúlt években megtett munkához, ami „a csatlakozás küszöbére juttatta őket”.

A miniszter felhívta a figyelmet arra: a béke olyan alapérték, amit feltétlenül fenn kell tartani és amihez a következő generáció érdekében ragaszkodni kell. Mint mondta, Magyarország tettekkel is hozzájárul a Nyugat-Balkán stabilitásához: elkötelezett támogatója a NATO legnagyobb szárazföldi műveletének, a koszovói KFOR-missziónak, Bosznia-Hercegovinában pedig az EUFOR Althea keretében támogatják Bosznia-Hercegovina békéjét és stabilitását. Jelezte: márciustól magyar parancsnokhelyettese lesz az EU-s missziónak.

Felhívta a figyelmet arra:

Kelet-Közép-Európa és a Nyugat-Balkán biztonsági helyzete szorosan összefügg, ezért közös érdek a védelmi képességek erősítése.

Mint mondta, a NATO keretében Magyarország valamennyi balkáni szövetségesével és partnerével fejleszti védelmi kapcsolatait, és üdvözli Albánia védelmi szektorának modernizációs törekvéseit, a NATO-sztenderdekhez történő igazodását, mert ez az egész szövetség biztonságát erősíti.