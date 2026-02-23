albánianyugat - balkánuniós csatlakozás

Magyarország kiáll az érdemalapú európai uniós csatlakozás mellett és elutasítja a politikai célút

A Nyugat-Balkán stabilitása kiemelt jelentőségű Magyarország számára, ezért elismerésre méltó az a munka, amellyel Albánia az európai uniós csatlakozás küszöbére juttatta az országot – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután találkozott albán kollégájával.

2026. 02. 23.
Magyarország kiáll az érdemalapú európai uniós csatlakozás mellett, így Albánia uniós csatlakozása mellett is, és nem támogatja a politikai célú, érdemtelen, ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen Ukrajna csatlakozása lenne – erről a honvédelmi miniszter beszélt hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Pirro Venguval, Albánia védelmi miniszterével.

Budapest, 2026. február 23.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Pirro Vengu albán védelmi miniszter a Hősök terén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja azt a politikai nyomásgyakorlást is, amit Ukrajna alkalmaz Magyarországgal szemben a Barátság kőolajvezeték műszaki okokkal nem magyarázható leállításával és ezen keresztül a magyar választásokba való beavatkozással.

Hozzátette: Magyarország az ukrajnai háború ügyében a béke pártján áll, a diplomáciai megoldást, így az amerikai béketörekvéseket támogatja, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben.

A miniszter kiemelte: Magyarország számára a Nyugat-Balkán történelmi, gazdasági és migrációs szempontból is meghatározó jelentőségű. – A régió általános stabilitása, biztonsága kiemelt jelentőséggel bír számunkra – fogalmazott.

Hozzátette: ezért Magyarország minden esetben támogatja a nyugat-balkáni államok európai uniós integrációját, és elismerését fejezte ki Albániának az elmúlt években megtett munkához, ami „a csatlakozás küszöbére juttatta őket”.

A miniszter felhívta a figyelmet arra: a béke olyan alapérték, amit feltétlenül fenn kell tartani és amihez a következő generáció érdekében ragaszkodni kell. Mint mondta, Magyarország tettekkel is hozzájárul a Nyugat-Balkán stabilitásához: elkötelezett támogatója a NATO legnagyobb szárazföldi műveletének, a koszovói KFOR-missziónak, Bosznia-Hercegovinában pedig az EUFOR Althea keretében támogatják Bosznia-Hercegovina békéjét és stabilitását. Jelezte: márciustól magyar parancsnokhelyettese lesz az EU-s missziónak.

Felhívta a figyelmet arra: 

Kelet-Közép-Európa és a Nyugat-Balkán biztonsági helyzete szorosan összefügg, ezért közös érdek a védelmi képességek erősítése.

 Mint mondta, a NATO keretében Magyarország valamennyi balkáni szövetségesével és partnerével fejleszti védelmi kapcsolatait, és üdvözli Albánia védelmi szektorának modernizációs törekvéseit, a NATO-sztenderdekhez történő igazodását, mert ez az egész szövetség biztonságát erősíti.

Kiemelte: Albánia és Magyarország számára is fontos terület a NATO-képességcélok teljesítése és a haderőfejlesztés során szerzett tapasztalatok cseréje, erről meg is állapodtak a tárgyalások során.

Pirro Vengu albán védelmi miniszter megköszönte a Magyar Honvédség segítségét a tavalyi tüzek megfékezésében.

Szólt arról is, Albánia élen jár az európai integrációs folyamatban, nagy előrelépéseket tettek a mihamarabbi csatlakozás érdekében.

Elmondta azt is, 

nagyra értékelik és referenciaként használják Magyarország fejlesztését, fejlődését a honvédelem terén.

Jelezte: bízik abban, hogy szoros kapcsolatot tudnak kialakítani a magyar féllel a további együttműködés érdekében. Egyben megköszönte, hogy Magyarország és képviselői tisztán és világosan kiállnak a térség biztonsága mellett, hozzájárulnak a béke fenntartásához.

A rendezvényen Albánia és Magyarország közötti kétoldalú együttműködési tervet Gjergji Methoxha védelempolitikai igazgató és Hajnik László védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár írta alá. A megállapodás keretet ad a Magyar Honvédség és az albán fegyveres erők közötti tapasztalatcsere bővítéséhez.

A biztonság és védelem területén történő innováció előmozdítása érdekében pedig egyetértési megállapodást írt alá Lorenc Cala, az albán Biztonsági és Védelmi Innovációs Központ igazgatója és Németh Gergely, a magyar Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Ez a megállapodás megnyitja az utat a két ország védelmi kutatás-fejlesztési szereplői közötti szorosabb kapcsolat előtt.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter katonai tiszteletadással fogadja Pirro Vengu albán védelmi minisztert a Hősök terén 2026. február 23-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


