Ukrajna gyorsítósávot, a többiek kioktatást kapnak

Szerbia válaszút előtt áll. Johann Wadephul hat nyugat-balkáni országot keres fel két és fél nap alatt – Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Koszovót, Montenegrót, Észak-Macedóniát és Szerbiát. A hivatalos indoklás szerint a hosszú évek óta akadozó csatlakozási tárgyalások új lendületet kapnának, írja a Tagesschau.
A német miniszter szerint a térség kulcsfontosságú Európa stabilitása szempontjából, ugyanakkor egyre nagyobb aggodalommal figyeli Oroszország és Kína jelenlétének erősödését, amit szerinte mindenképpen meg kell fékezni.
A CDU politikusa világosan fogalmazott:
Szerbiának alapvetően el kell döntenie, Európához tartozik-e, vagy Oroszországhoz kötődik tovább.
Az „értékközösség” újabb leckéje Belgrádnak
Wadephul szerint az Európai Unió „értékközösség”, amelyhez csak az csatlakozhat, aki teljes mértékben elfogadja annak normáit. A német miniszter olyan feltételeket sorolt fel Szerbia számára, mint a gyülekezési jog „garantálása” és a médiaszabadság biztosítása – miközben éppen a brüsszeli intézményekben zajlik számos, demokráciát érintő botrány, és éppen az EU vezetése az, amely egyre kevésbé tűri meg az övétől eltérő véleményeket.
A német politikus ugyanakkor elismerte: ha Szerbia engedelmesen követi a brüsszeli utat, akkor „gazdaságilag is sokkal jobban járna”, mint Oroszországgal – amely üzenet finom nyomásgyakorlásként is értelmezhető.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!