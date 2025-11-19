SzerbiaNémetországOroszországuniós csatlakozásválaszútdöntés

Ukrajna gyorsítósávot, a többiek kioktatást kapnak

A Nyugat-Balkánon tett körútja során Johann Wadephul német külügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött Belgrádnak: Szerbiának döntenie kell, Európát vagy Oroszországot választja. A német politikus szavai jól illeszkednek abba a tendenciába, amelyben a brüsszeli elit Ukrajnát minden feltételt megkerülve, erőltetett ütemben készül az Európai Unióba emelni, miközben a balkáni országokat rendre kioktatják és számonkérik.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 11. 19. 12:43
Johann Wadephul német külügyminiszter Fotó: Armend Nimani Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerbia válaszút előtt áll. Johann Wadephul hat nyugat-balkáni országot keres fel két és fél nap alatt – Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Koszovót, Montenegrót, Észak-Macedóniát és Szerbiát. A hivatalos indoklás szerint a hosszú évek óta akadozó csatlakozási tárgyalások új lendületet kapnának, írja a Tagesschau.

Szerbia
Johann Wadephul német külügyminiszter és  Alekszandar Vucsics szerb elnök belgrádi találkozójuk előtt (Fotó: Szerbia elnöki sajtószolgálata/AFP/Dimitrije Goll)

A német miniszter szerint a térség kulcsfontosságú Európa stabilitása szempontjából, ugyanakkor egyre nagyobb aggodalommal figyeli Oroszország és Kína jelenlétének erősödését, amit szerinte mindenképpen meg kell fékezni.

A CDU politikusa világosan fogalmazott:

Szerbiának alapvetően el kell döntenie, Európához tartozik-e, vagy Oroszországhoz kötődik tovább.

Az „értékközösség” újabb leckéje Belgrádnak

Wadephul szerint az Európai Unió „értékközösség”, amelyhez csak az csatlakozhat, aki teljes mértékben elfogadja annak normáit. A német miniszter olyan feltételeket sorolt fel Szerbia számára, mint a gyülekezési jog „garantálása” és a médiaszabadság biztosítása – miközben éppen a brüsszeli intézményekben zajlik számos, demokráciát érintő botrány, és éppen az EU vezetése az, amely egyre kevésbé tűri meg az övétől eltérő véleményeket.

A német politikus ugyanakkor elismerte: ha Szerbia engedelmesen követi a brüsszeli utat, akkor „gazdaságilag is sokkal jobban járna”, mint Oroszországgal – amely üzenet finom nyomásgyakorlásként is értelmezhető.

A balkáni országok évek óta várnak – Ukrajna közben előzné őket

A Nyugat-Balkán hat állama – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia – hosszú ideje igyekszik előrehaladni a csatlakozási folyamatban, ám Brüsszel rendre új feltételeket és követelményeket állít. Montenegró a legelőrébb tart, Szerbia 2014 óta tárgyal, Albánia és Észak-Macedónia 2022-ben kezdhette meg a folyamatot, Bosznia-Hercegovina még nem jutott el eddig, Koszovó pedig egyelőre csak potenciális jelölt.

Mindeközben az Európai Unió vezetői soron kívül, feszített tempóban igyekeznek előkészíteni Ukrajna felvételét, amely még a legalapvetőbb csatlakozási követelményeknek sem felel meg és háborúban áll.

EU Commission President Ursula von der Leyen (L) speaks with EU Parliament President Roberta Metsola prior to a debate on recent Russian violations of the EU Member States airspace and critical infrastructure at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on October 8, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (balra) Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Az Európai Unióhoz való csatlakozás önmagában is biztonsági garancia, és együtt haladunk ezen az úton. Európának lépést kell tartania a fejlődéssel

– mondta Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke ez év szeptemberében Kijevben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke többször kijelentette, hogy Kijev helye az Európai Unióban van, a korrupcióban fürdő Ukrajna kapcsán pedig júniusban arról beszélt, hogy az ország még a harcok közepette is látványos reformokat hajt végre.

Az állandó tűzharc mellett az ország egyik reformot a másik után hajtja végre, ami lenyűgöző teljesítmény.

Ez a képmutató hozzáállás joggal vált ki elégedetlenséget a Balkánon – és egyre világosabban mutatja, hogy Brüsszel a geopolitikai érdekeket a valós teljesítmény fölé helyezi. 

Szerbia válaszút előtt – de a brüsszeli út nem tűnik vonzónak

Wadephul szerint „Szerbia áll a válaszút előtt”, ám a kérdés sokkal inkább úgy hangzik: valóban komoly szándékai vannak-e Brüsszelnek a Nyugat-Balkánnal, vagy csak politikai nyomásgyakorlás zajlik, miközben Ukrajnának külön bejáratot nyitnak?

Borítókép: Johann Wadephul német külügyminiszter (Fotó: AFP/Armend Nimani) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu