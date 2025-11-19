Ukrajna gyorsítósávot, a többiek kioktatást kapnak

Szerbia válaszút előtt áll. Johann Wadephul hat nyugat-balkáni országot keres fel két és fél nap alatt – Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Koszovót, Montenegrót, Észak-Macedóniát és Szerbiát. A hivatalos indoklás szerint a hosszú évek óta akadozó csatlakozási tárgyalások új lendületet kapnának, írja a Tagesschau.

Johann Wadephul német külügyminiszter és Alekszandar Vucsics szerb elnök belgrádi találkozójuk előtt (Fotó: Szerbia elnöki sajtószolgálata/AFP/Dimitrije Goll)

A német miniszter szerint a térség kulcsfontosságú Európa stabilitása szempontjából, ugyanakkor egyre nagyobb aggodalommal figyeli Oroszország és Kína jelenlétének erősödését, amit szerinte mindenképpen meg kell fékezni.

A CDU politikusa világosan fogalmazott:

Szerbiának alapvetően el kell döntenie, Európához tartozik-e, vagy Oroszországhoz kötődik tovább.

Az „értékközösség” újabb leckéje Belgrádnak

Wadephul szerint az Európai Unió „értékközösség”, amelyhez csak az csatlakozhat, aki teljes mértékben elfogadja annak normáit. A német miniszter olyan feltételeket sorolt fel Szerbia számára, mint a gyülekezési jog „garantálása” és a médiaszabadság biztosítása – miközben éppen a brüsszeli intézményekben zajlik számos, demokráciát érintő botrány, és éppen az EU vezetése az, amely egyre kevésbé tűri meg az övétől eltérő véleményeket.