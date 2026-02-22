Alice Weidel: Ukrajna nem való az EU-ba, sem pedig a NATO-ba

A Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének, Szalai Zoltánnak a MAXIMA című műsorban adott interjúban Alice Weidel úgy fogalmazott, Kijevet gazdasági mérlege és a teljes politikai átalakulási folyamat sem teszi alkalmassá az uniós tagságra. A politikus úgy érvelt az elutasítás mellett, hogy Ukrajna egy rendezetlen, teljes egészében diszfunkcionális állam, amely ugyanúgy nem lehet a NATO tagja sem.

Alice Weidel szerint az európai vezetők azt a Volodimir Zelenszkijt erősítik, akit valójában a saját lakossága sem fogad el. Fotó: AFP

Hozzátette,

az AfD-nek a magyar kormánypárthoz hasonlóan az a célja, hogy béke legyen Európában, ehhez pedig mindkét háborúzó féllel beszélni kell.

Rámutatott, a német kormányon látszik, hogy nem tanult a múltból. Feltette a kérdést, hogyan képes a berlini kabinet egyszerre rosszban lenni az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal? Alice Weidel szerint hihetetlenül káros az, amit az európai vezetés csinál, és olyan politikai folyamatok indulhatnak be, amelyeket később már nem lehet ellenőrizni. Rámutatott,

az ukrajnai konfliktus egy proxy háború, és csak az Egyesült Államok képes arra, hogy békét teremtsen. Szerinte a harc nem Oroszország és Ukrajna, hanem Washington és Moszkva között zajlik, éppen ezért az utóbbiak a tárgyalópartnerek.

Hangsúlyozta, az európaiakat nem kell hogy érdekelje, hol van az orosz–ukrán határ, a kontinens számára az a fontos, hogy a háború ne eszkalálódjon tovább.

Az AfD társelnöke szerint az európai vezetők azt a Volodimir Zelenszkijt erősítik, akit valójában a saját lakossága sem fogad el, ez pedig hatalmas probléma. Úgy látta, az európaiak a következőket tehetik: vonuljanak ki, legyenek semlegesek, legyen közvetítő pozíciójuk, és ne akarjanak nagyobbak lenni, mint amekkorák.