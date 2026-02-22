AfDOrbán ViktorAlice Weidel

Alice Weidel: Ukrajna nem való az EU-ba, sem pedig a NATO-ba

– Orbán Viktor az egyedüli garanciája annak, hogy Ukrajna ne jusson be az Európai Unióba, mert az ország egyáltalán nem teljesíti az előfeltételeket, már csak a korrupciós index vonatkozásában sem – jelentette ki a német AfD társelnöke. Alice Weidel úgy fogalmazott, Kijevet gazdasági mérlege és a teljes politikai átalakulási folyamat sem teszi alkalmassá az uniós tagságra.

Munkatársunktól
2026. 02. 22. 23:59
Alice Weidel Fotó: LASZLO PINTER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének, Szalai Zoltánnak a MAXIMA című műsorban adott interjúban Alice Weidel úgy fogalmazott, Kijevet gazdasági mérlege és a teljes politikai átalakulási folyamat sem teszi alkalmassá az uniós tagságra. A politikus úgy érvelt az elutasítás mellett, hogy Ukrajna egy rendezetlen, teljes egészében diszfunkcionális állam, amely ugyanúgy nem lehet a NATO tagja sem. 

27 January 2026, Berlin: Alice Weidel (l) and Tino Chrupalla, the chairmen of the AfD parliamentary group, attend the meeting of the AfD parliamentary group in the German Bundestag to discuss current issues. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance via AFP)
Alice Weidel szerint az európai vezetők azt a Volodimir Zelenszkijt erősítik, akit valójában a saját lakossága sem fogad el. Fotó: AFP

Hozzátette, 

az AfD-nek a magyar kormánypárthoz hasonlóan az a célja, hogy béke legyen Európában, ehhez pedig mindkét háborúzó féllel beszélni kell. 

Rámutatott, a német kormányon látszik, hogy nem tanult a múltból. Feltette a kérdést, hogyan képes a berlini kabinet egyszerre rosszban lenni az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal? Alice Weidel szerint hihetetlenül káros az, amit az európai vezetés csinál, és olyan politikai folyamatok indulhatnak be, amelyeket később már nem lehet ellenőrizni. Rámutatott, 

az ukrajnai konfliktus egy proxy háború, és csak az Egyesült Államok képes arra, hogy békét teremtsen. Szerinte a harc nem Oroszország és Ukrajna, hanem Washington és Moszkva között zajlik, éppen ezért az utóbbiak a tárgyalópartnerek. 

Hangsúlyozta, az európaiakat nem kell hogy érdekelje, hol van az orosz–ukrán határ, a kontinens számára az a fontos, hogy a háború ne eszkalálódjon tovább.

Az AfD társelnöke szerint az európai vezetők azt a Volodimir Zelenszkijt erősítik, akit valójában a saját lakossága sem fogad el, ez pedig hatalmas probléma. Úgy látta, az európaiak a következőket tehetik: vonuljanak ki, legyenek semlegesek, legyen közvetítő pozíciójuk, és ne akarjanak nagyobbak lenni, mint amekkorák.

Alice Weidel szerint Brüsszel erőteljes befolyást gyakorol a magyar választásra azért, hogy az ellenzék vezetőjét ültesse a kormányba. 

Magyar Péterről úgy fogalmazott, hogy hiteltelennek tartja, olyan politikusnak, akinek az a célja, hogy Magyarországot erőteljesebben hozzácsatolja az Európai Unióhoz és megvalósítsa azt, amit Brüsszelből mondanak neki. Ha hatalomra kerül, akkor a magyarok elveszítik függetlenségüket. Ugyanakkor hozzátette, nem hiszi, hogy Magyar Pétert áprilisban megválasztanák.

Az AfD társelnöke saját pártja helyzetéről azt mondta, márciusban több tartományban tartanak parlamenti választásokat, ahol rekorderedményekre számít, de ez még nem elég ahhoz, hogy kormányzati tényezővé váljanak. Hozzátette, szeptemberben két tartományi parlamenti választás is lesz olyan helyen, ahol az AfD erős, és megvan a lehetősége annak, hogy abszolút mandátumtöbbséget szerez.

Alice Weidel jelezte, pártja eddig mindig kezet nyújtott a CDU-nak azért, hogy koalíciót alkossanak, de a kereszténydemokraták mindig visszautasították, de ez csak megerősítette az AfD-t. 

Az úgynevezett „tűzfalpolitikáról” azt mondta, nem jó, ha nem beszélnek egymással, mert akkor nem tudják a választók akaratát megvalósítani. Hozzátette, azoknak, akiket a nép választott, az is kötelessége, hogy közeledjenek egymáshoz, illetve kompromisszumokat kössenek. 

Kutatásokra hivatkozva elmondta, hogy az AfD szövetségi szinten már a legerősebb, Kelet-Németországban pedig 40 százalék fölött mérik. 

Alice Weidel szerint hazájában az állapotok napról napra romlanak, rekordszámban mennek tönkre vagy menekülnek külföldre az ottani vállalatok, mindez pedig hatalmas mértékű munkahelyvesztést jelent. Hangsúlyozta, az emberek egyre inkább elgondolkodnak azon, hogy hogyan tovább, és minél rosszabb lesz a helyzet, annál inkább fordulnak az AfD felé. Rámutatott, hogy a Friedrich Merz vezette kormánynak egyáltalán nincs stratégiája arra, miként szeretné megreformálni Németországot. Hangsúlyozta, az elit attól tart, hogy az AfD túl erős lesz, és így azon gondolkodik, hogy esetleg betiltsa a pártot.

Borítókép: Alice Weidel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu