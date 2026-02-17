Elefánt végzett egy magyar turistával Srí Lankán

Srí Lankán hétfőn végzetes baleset történt egy magyar házaspárral – írja a Blikk. Egy 64 éves férfi és a felesége az ország egyik turisztikailag legfelkapottabb térségében kirándult, amikor a dzsungelből rájuk rontott egy elefánt.

Az elefántok többsége békés teremtmény. Fotó: AFP/Ishara S. Kodikara

A sérült férfit kórházba vitték, de már

nem tudták megmenteni az életét.

A helyi rendőrség vizsgálja a történteket.

Pidurangala–Sigiriya térség Srí Lanka egyik legismertebb turisztikai célpontja, a vadonhoz közeli terület. A sziklaerőd és a Pidurangala-szikla környékén rizsföldek, falvak, kisebb szálláshelyek és sűrű növényzettel borított dzsungelek váltják egymást. Az elefántok élőhelye és az emberek által használt utak így gyakran fedik egymást, ami növeli a váratlan találkozások veszélyét.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/NurPhoto/Krishan Kariyawasam)