srí lankabalesetelefánt

Elefánt végzett egy magyar turistával Srí Lankán

Az elképesztő baleset hétfőn történt, amikor egy ormányos a Pidurangala–Sigiriya térségben sétáló magyar házaspárra rontott. A hatalmas állat olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 20:41
The elephants stay outside the Temple of the Tooth Relic, where they are fed and cared for before the final perahara in Kandy, Sri Lanka, on August 9, 2025. Foreign tourists often gather there to see the elephants up close and capture photos of them. (Ph
Srí Lankán hétfőn végzetes baleset történt egy magyar házaspárral – írja a Blikk. Egy 64 éves férfi és a felesége az ország egyik turisztikailag legfelkapottabb térségében kirándult, amikor a dzsungelből rájuk rontott egy elefánt.

New Zealand's cricketers ride a jeep during an elephant safari at Minneriya National Park in Sri Lanka's North Central province on November 6, 2024, ahead of their white-ball series against Sri Lanka. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)
Az elefántok többsége békés teremtmény. Fotó: AFP/Ishara S. Kodikara

A sérült férfit kórházba vitték, de már

nem tudták megmenteni az életét.

A helyi rendőrség vizsgálja a történteket.

Pidurangala–Sigiriya térség Srí Lanka egyik legismertebb turisztikai célpontja, a vadonhoz közeli terület. A sziklaerőd és a Pidurangala-szikla környékén rizsföldek, falvak, kisebb szálláshelyek és sűrű növényzettel borított dzsungelek váltják egymást. Az elefántok élőhelye és az emberek által használt utak így gyakran fedik egymást, ami növeli a váratlan találkozások veszélyét.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/NurPhoto/Krishan Kariyawasam)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

