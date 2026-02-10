A férfiakkal Bajnokok Ligája-győztes Cseh Sándor elárulta, mit keres a női válogatottnál

Ahogy két hete a férfiak esetében, úgy a szintén Európa-bajnoki ezüstérmes hölgyeket is méltó fogadtatásban részesítette a Magyar Vízilabda-szövetség. Keszthelyi Ritáék az olimpiai és a világbajnokot is legyőzték Portugáliában, de a címüket megvédő hollandokkal kétszer sem bírtak. Cseh Sándor szövetségi kapitány aludva néhányat a történtekre máris tervez, elemez, miközben a lányok egyre inkább megbékélnek és megbarátkoznak az ezüstéremmel.

Leimeter Dóra a rutint és a jókedvet képviseli Cseh Sándor csapatában (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

– Kicsit elég már az ezüstéremből! – mondta Leimeter Dóra a Magyar Nemzet felvetésére, miszerint sorozatban hét elveszített világ-, Európa-bajnoki, világliga- és világkupa-döntőnél tart a magyar női vízilabda-válogatott 2020 óta.

– Nem a második helyért mentünk, de egyébként szerintem az is nagy teljesítmény, hogy ismét eljutottunk a döntőbe. Idővel ez megszépül majd mindenkinek.

A jövő évi budapesti világbajnokság és a 2028-as olimpiai felé vezető úton nagyon jól haladunk. A legutóbbi három világversenyen a fináléba kerültünk, ez komoly előrelépés.

Fontos, hogy ezt tudjuk tartani, és ne vigyen el bennünket semmilyen irányba egy-egy szereplés. Ha valaki esetleg csalódásként élte meg, akkor is rajta kell maradjunk az úton! Egyénileg úgy kell hozzáállnunk a mindennapi munkához, hogy egyre jobbak akarjunk lenni. Úgy tudunk majd ténylegesen előrelépni taktikailag, csapatként is.

Cseh Sándor a Hollandia elleni dráma ellenére a teljes képet tisztán látja.

– Ha azt nézem, hogy a döntőben ötméteresekkel kaptunk ki, akkor nyilvánvalóan jobb lett volna győzni. Összességében nézve az egész Európa-bajnokságot, a mérkőzéseinket, szinte mindent kiadott magából a csapat. Nagyon-nagy teljesítmény volt. Sokkal több a pozitívum, kicsikét szerencsétlenek voltunk – összegzett a remekül meccselő szövetségi kapitányunk, aki máris előre tekint.

– Frissek az élmények, ilyenkor sokat jegyzetelek, dolgozom. Most lehet a legjobban tervezni a jövőt. Vállalom, amit a döntő után mondtam: tény, hogy a játékosok egyénileg rengeteg dologban fejlődhetnek. A klubjukban minél jobban kell játszaniuk és menedzselniük magukat. Év közben lehet gyorsulni, technikailag javulni.