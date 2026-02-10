Cseh Sándornői vízilabda-válogatottszövetségi kapitány

A férfiakkal Bajnokok Ligája-győztes Cseh Sándor elárulta, mit keres a női válogatottnál

Cseh Sándor szerint kicsit szerencsétlen volt a magyar női vízilabda-válogatott, amely ötméterespárbajban elvesztette a hollandok elleni Európa-bajnoki döntőt. A csapatot hétfőn ünnepélyesen fogadták Budapesten, szövetségi kapitányunk lapunknak részletesen beszélt arról, milyen területeken, hogyan tudnak előrelépni elsősorban a fiatal játékosok. A korábban a férfi szakágban felnőtt és utánpótlás szinten is sikeres szakember elárulta, hogy érzi magát mostani szerepkörében. Cseh Sándorral és Leimeter Dórával beszélgettünk.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 10. 5:20
Cseh Sándor
Cseh Sándor sikeres a női vízilabda-válogatottal Fotó: Istvan Derencsenyi/MVLSZ
Ahogy két hete a férfiak esetében, úgy a szintén Európa-bajnoki ezüstérmes hölgyeket is méltó fogadtatásban részesítette a Magyar Vízilabda-szövetség. Keszthelyi Ritáék az olimpiai és a világbajnokot is legyőzték Portugáliában, de a címüket megvédő hollandokkal kétszer sem bírtak. Cseh Sándor szövetségi kapitány aludva néhányat a történtekre máris tervez, elemez, miközben a lányok egyre inkább megbékélnek és megbarátkoznak az ezüstéremmel.

Cseh Sándor
Leimeter Dóra a rutint és a jókedvet képviseli Cseh Sándor csapatában (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

– Kicsit elég már az ezüstéremből! – mondta Leimeter Dóra a Magyar Nemzet felvetésére, miszerint sorozatban hét elveszített világ-, Európa-bajnoki, világliga- és világkupa-döntőnél tart a magyar női vízilabda-válogatott 2020 óta.

– Nem a második helyért mentünk, de egyébként szerintem az is nagy teljesítmény, hogy ismét eljutottunk a döntőbe. Idővel ez megszépül majd mindenkinek. 

A jövő évi budapesti világbajnokság és a 2028-as olimpiai felé vezető úton nagyon jól haladunk. A legutóbbi három világversenyen a fináléba kerültünk, ez komoly előrelépés.

 Fontos, hogy ezt tudjuk tartani, és ne vigyen el bennünket semmilyen irányba egy-egy szereplés. Ha valaki esetleg csalódásként élte meg, akkor is rajta kell maradjunk az úton! Egyénileg úgy kell hozzáállnunk a mindennapi munkához, hogy egyre jobbak akarjunk lenni. Úgy tudunk majd ténylegesen előrelépni taktikailag, csapatként is.

Cseh Sándor a Hollandia elleni dráma ellenére a teljes képet tisztán látja.

– Ha azt nézem, hogy a döntőben ötméteresekkel kaptunk ki, akkor nyilvánvalóan jobb lett volna győzni. Összességében nézve az egész Európa-bajnokságot, a mérkőzéseinket, szinte mindent kiadott magából a csapat. Nagyon-nagy teljesítmény volt. Sokkal több a pozitívum, kicsikét szerencsétlenek voltunk – összegzett a remekül meccselő szövetségi kapitányunk, aki máris előre tekint.

– Frissek az élmények, ilyenkor sokat jegyzetelek, dolgozom. Most lehet a legjobban tervezni a jövőt. Vállalom, amit a döntő után mondtam: tény, hogy a játékosok egyénileg rengeteg dologban fejlődhetnek. A klubjukban minél jobban kell játszaniuk és menedzselniük magukat. Év közben lehet gyorsulni, technikailag javulni. 

Cseh Sándor példái és kihívásai

A magyar női vízilabda-válogatott átlagéletkora 24,2 év volt a funchali kontinenstornán, amelyen nyolc olyan játékos is szerepelt, aki 2023-ban U20-as világbajnok volt, s még sokat fejlődhet.

– Szemmel látható például, hogy a győztes holland csapat játékosai milyen erős testfelépítésűek. Ezt nem olyan egyszerű utolérni, mert nem csupán konditermi edzésektől erősödhet egy pólós. Lábtempó, tapasztalat, agresszivitás terén is lehet és kell fejlődni. Nyilván egy szélsőnek, bekknek vagy centernek más-más feladati vannak, az elvárás is eltérő a különböző posztokon szereplőkkel szemben. Az erő, a dinamika, az állóképesség kulcsfontosságú, ezekben a határ a csillagos ég. A női vízilabda ebben teljesen más, mint a férfi, itt az egyik csapat sokkal jobban rá tudja erőltetni a fölényét a másikra. 

Nem véletlen, hogy az olimpiákon az ausztrálok, amerikaiak és immár a hollandok erős és atletikus játékosokkal ott vannak a világelitben. Bőven fejlődhetünk még hozzájuk képest

 – fogalmazott a 49 éves edző, aki a szolnoki férficsapattal háromszoros magyar bajnok és Bajnokok Ligája-győztes volt, öt éven át irányította a honi fiú utánpótlásképzést a szövetség égisze alatt, 2023 őszétől előbb társ-, a 2024-es olimpia utántól önálló szövetségi kapitány a női válogatottnál.

– Nagyon jól érzem magam. Ilyen értelemben elég furcsa vagyok, mert valahogy mindig keresek újat magamnak. Nagy öröm, hogy férfi vonalon, utánpótlásban és nőknél mindenhol megtalálnak komoly feladatok. Kihívás megismerni újabb és újabb közeget, a nemzetközi élmezőny edzőivel találkozni, a gondolkodásukat tapasztalni. Tetszik, és szeretnék még sokat tanulni – mondta a Magyar Nemzetnek Cseh Sándor. 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

