Példaképe, Benedek Tibor akaraterejével küzd az álmaiért az olimpiáról lemaradt pólósunk + videó

– Vigvári Vendel jól láthatóan büszkén viseli az Európa-bajnoki ezüstérmét, amelyért keményen megdolgozott. Mennyire tartja értékesnek?

– Elképesztően büszke vagyok az éremre és a csapat menetelésére is. Nyilván nem jó dolog egy döntőt elveszíteni, viszont azt látva, hogy milyen utunk volt, illetve amit teljesítettünk nem csupán két alatt, hanem az egész felkészülés során, az csodálatos. Ezt is mondtam a játékostársaknak, hogy nagyon hálás vagyok, hogy velük élhettem meg. Fantasztikus közösséget alkotunk. A játékosok és a stáb tagjai egyedülállót alkot, és minden sportoló egyszer egy ilyen csapatnak szeretne a tagja lenni. Emiatt különösen büszke vagyok a társaságra és az éremre, annak ellenére, hogy azért van bennem csalódottság is.

Az elhíresült kép: Vigvári Vendel (jobbra) és Jansik szilárd csalódottsága a belgrádi Európa-bajnoki döntő után Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Őszinte a mosolya, ugyanakkor bejárta az internetet az a fotó, amelyen Jansik Szilárdot átölelve kissé magába roskadva ül a belgrádi medence partján. Belegondolt abba, hogy akár a legjobb négy közül is kiszorulhatott volna Magyarország, ahogy az előző Eb győztese és világbajnok Spanyolország tette éppen önök miatt?

– Egyrészt nagyon boldog vagyok, hogy döntőbe jutottunk megint. Az Eb előtt nem nagyon ment annyira a játék a csapatnak a felkészülés során. Akkor jó lett volna előre tudni, hogy eljutunk a szerbek elleni fináléba Belgrádban. Pont ebből is ered egy nagy csalódottság a saját részemről, mert 2022-ben már veszítettem egy Európa-bajnoki döntőt szintén hazai csapat ellen. Úgy gondoltam, most eljött az idő, hogy megnyerjük! Bánt, hogy nem sikerült és még mindig várat magára.

„Más minden döntő és a körítése is”

– Az említett 2022-es döntőben ötméteresekkel kaptak ki Splitben Horvátországtól. Ott sem volt éppen barátságos a légkör, de ezúttal mintegy 13 ezren szurkoltak a szerbeknek, egyúttal önök ellen. Szerbia harmadszor is megnyerte a hazai rendezésű Európa-bajnokságát, s a középdöntőben is, igaz vitatott játékvezetői ítéletek közepette legyőzte Magyarországot. Verhetetlenek voltak Dusan Mandicsék?

– Külön pikantériát adott az egésznek, hogy egy szerb-magyar mindig nagy rangadó, és igazán jóleső érzés lett volna a saját közönségük előtt megverni őket, majd a magyar zászlót kitűzni, ráakasztani a kapura.

Azt éreztem, hogy őket abszolút meg tudjuk verni. Úgy is gondolom, hogy egy sokmeccses szériában nekünk jobb lenne ellenük a mérlegük, de ezekről sajnos felesleges beszélni.

A tornán kétszer legyőztek bennünket. Sajnálom, és egyúttal bízom benne, hogy vissza tudunk majd vágni nekik.

– Erre talán a 2027-es budapesti világbajnokságon, esetleg a 2028-as Los Angeles-i olimpián sor kerülhet. Ugyanakkor a 2023-as világbajnoki cím ellenére négyből három világverseny döntőjében alulmaradtak. Miért más műfaj az aranymeccs?

– Más minden döntő és a körítése is. Az sem mindegy, kivel játszod, mert valahol te vagy az esélyes, esetleg reális sanszod van győzni, netán bravúrosabb eredménynek számít megnyerni. Tapasztaltabb, bölcsebb emberek mondták: ezt is meg kell tanulni. Valószínűleg így van. Én azért fiatal vagyok, bár sok döntőt játszottam a Fradi színeiben és a válogatottal, de valószínűleg egy külön műfaj az aranycsata. A személyes véleményem az, hogy ez is csak egy mérkőzés, ugyanúgy vízilabdázni kell négy negyedet, és a végén az nyer, aki több gólt lőtt.