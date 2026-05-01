Lengyel jelzés: átvennék Oroszország szerepét Közép-Európa energiaellátásában

Ajánlatot tett Lengyelország a közép-európai térség államainak, hogy a jövőben inkább hagyatkozzanak az általa közvetített enregiahordozókra, semmint az Oroszországból érkező olcsó kőolajra és földgázra. Az európai középhatalom újra kívánja pozícionálni saját szerepét a régió energiaellátásában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 14:30
Fotó: SIVARAM VENKITASUBRAMANIAN Forrás: NurPhoto
Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak
Mint lapunk korábban beszámolt róla, Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, és Karol Nawrocki elnök azt tervezi, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban.

„Lengyelország északi kapuként szolgálhatna a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól” – jelentette ki az elnök.

Az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában

A bejelentés a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján hangzott el, amely 

  • a Balti-, 
  • a Fekete- és 
  • az Adriai-tenger 

közötti 13 országot tömöríti. A 2015-ben létrehozott együttműködés célja éppen az, hogy erősítse az infrastruktúrát, az energiafüggetlenséget és a gazdasági kapcsolatokat a térségben. Nawrocki szerint ebben az Egyesült Államok kulcsszereplő.

A lengyel álláspont világos: minél szorosabb az együttműködés az USA-val, annál nagyobb az esély az energia- és katonai biztonság megőrzésére.

A gazdasági dimenzió legalább ennyire fontos: az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában, különösen az orosz energiahordozóktól való leválás után.

Az elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy Varsó Washingtonra stratégiai partnerként tekint. Kiemelte, hogy az amerikai jelenlét nemcsak formális szövetséget jelent, hanem a régió biztonságának egyik alappillére is. A csúcson részt vett Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter is, ami tovább erősítette a transzatlanti együttműködés politikai súlyát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Pilhál Tamás avatarja

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

