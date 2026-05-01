Lengyel jelzés: átvennék Oroszország szerepét Közép-Európa energiaellátásában

Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak
Mint lapunk korábban beszámolt róla, Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, és Karol Nawrocki elnök azt tervezi, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban.
„Lengyelország északi kapuként szolgálhatna a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól” – jelentette ki az elnök.
Az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában
A bejelentés a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján hangzott el, amely
- a Balti-,
- a Fekete- és
- az Adriai-tenger
közötti 13 országot tömöríti. A 2015-ben létrehozott együttműködés célja éppen az, hogy erősítse az infrastruktúrát, az energiafüggetlenséget és a gazdasági kapcsolatokat a térségben. Nawrocki szerint ebben az Egyesült Államok kulcsszereplő.
A lengyel álláspont világos: minél szorosabb az együttműködés az USA-val, annál nagyobb az esély az energia- és katonai biztonság megőrzésére.
A gazdasági dimenzió legalább ennyire fontos: az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában, különösen az orosz energiahordozóktól való leválás után.
