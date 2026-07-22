Rendkívüli

Lábbal tiporja a demokráciát Magyar Péter a francia elnökválasztás esélyese szerint

pálosészak - dunántúlgaluska tündekönyvKairosz Kiadóépített örökség

Hiánypótló könyv jelent meg a pálosok építészeti titkairól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A pálosok épített öröksége című könyvsorozat második kötete a magyar alapítású szerzetesrend Észak-Dunántúlon található építészeti emlékeit jeleníti meg. A gazdag képanyaggal illusztrált könyv igazi csemege a legendák és a magyar romanika, illetve gótika iránt érdeklődőknek is.

Balázs D. Attila
2026. 07. 22. 6:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Lavabó a Bakonyszentjakabi Szent Jakab kolostorból Fotó: palosepiteszet.hu

Más, erdeinkben rejtőző pálos romot is bemutat e könyv: a tálodi Szent Erzsébet-monostort, illetve a monumentális lesenceistvánd–uzsabányait és a nagyvázsonyit, ahol Kinizsi nyugodott. Mint ismert, 1708-ban kincskeresők feldúlták a hadvezér sírját, eltávolították sodronyos páncélingét, sisakját és kétélű pallosát, amelyek később végül a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. A romos kolostorok mindegyikéről kapunk egy-egy tömegvázlatot is az oldalakon, amelyek segítenek elképzelni, hogy milyen csodás épületek lehettek ezek annak idején. Ugyanakkor ne feledjük, magas művészeti értékű bútorzat is tartozott ezekhez e hajlékokhoz, a harangok és persze az iparművészeti remekek mellett. A különösen sokat szenvedett tüskevári Szent Magdolna-monostor lerombolásának részletes története hűen mutatja be, hogy amit a török nem pusztított el, azt a későbbiekben a vandál Habsburg-kormányzat semmisített meg, ha érdeke úgy kívánta. 

Ne feledjük, a pálosok magyar eredetük révén különösen mellőzöttek voltak azokban az időben.

De nem csak romok, kőhalmok történeteit, legendáit tárja elénk A pálosok épített öröksége második kötete, hanem az újjáéledőket is. Ilyen a később karmelitává vált sopronbánfalvi Szent Wolfgang-monostor, amely évekkel ezelőtt szállodaként nyitotta meg kapuit, a pápai Nagyboldogasszony-templom, vagy a karakói Szent Mihály-templom és uradalmi ház, amelyben az említett tüskevári pálos templomból származó padozat is megtekinthető. Ez ugyanolyan nagy ívű munka, mint amelyet Nagyváradon, a kilakoltatást elszenvedő premontrei rend templomában is láthatunk, hiszen egykor az is a pálosoké volt. E reményt adó kötet nekik is szól, azoknak, akiket a török, a Habsburg és kommunisták után a 21. század „EU-konform” önkénye is megtalált.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekeurópai unió

Megszűnt a jogállam, 1956 örökségét lebontja a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a színfalak mögött, néhány milliárd euró fejében lepaktált a brüsszeli globalistákkal és nemzeti függetlenségünk egy részét gond nélkül elkótyavetyélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu