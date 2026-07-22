Hiánypótló könyv jelent meg a pálosok építészeti titkairól

Lavabó a Bakonyszentjakabi Szent Jakab kolostorból Fotó: palosepiteszet.hu

Más, erdeinkben rejtőző pálos romot is bemutat e könyv: a tálodi Szent Erzsébet-monostort, illetve a monumentális lesenceistvánd–uzsabányait és a nagyvázsonyit, ahol Kinizsi nyugodott. Mint ismert, 1708-ban kincskeresők feldúlták a hadvezér sírját, eltávolították sodronyos páncélingét, sisakját és kétélű pallosát, amelyek később végül a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. A romos kolostorok mindegyikéről kapunk egy-egy tömegvázlatot is az oldalakon, amelyek segítenek elképzelni, hogy milyen csodás épületek lehettek ezek annak idején. Ugyanakkor ne feledjük, magas művészeti értékű bútorzat is tartozott ezekhez e hajlékokhoz, a harangok és persze az iparművészeti remekek mellett. A különösen sokat szenvedett tüskevári Szent Magdolna-monostor lerombolásának részletes története hűen mutatja be, hogy amit a török nem pusztított el, azt a későbbiekben a vandál Habsburg-kormányzat semmisített meg, ha érdeke úgy kívánta.