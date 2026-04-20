A hangszerek királynője ismét meghódítja a világot

Az Orgonák éjszakája egy nyitott fesztivál, a meghívott és felkért művészek mellett sok orgonista és templom csatlakozik, akik és amelyek sokféle színes, értékes és ingyenes programmal gazdagítják ezt a forgatagot. Hagyomány, hogy minden helyszínen elhangzik egy közös mű is: idén Vajda János Prelúdiuma, amely különböző hangszer- és méretváltozatokra is elkészült. Az eseményen nemcsak templomokban és koncerttermekben hallható majd orgonaszó, hanem lesz koncert például az Aranyhídon, Balatonfüreden, Villányban bororgona koncerttel és vacsorával, Pécsett orgonazenére szervezett futással.

Az Orgonák éjszakája alapgondolata: minél szélesebb rétegekkel megismertetni a hangszerek királynőjét Fotó: Ladóczki Balázs

Az Orgonák éjszakája nemzetközivé vált

Az alapgondolat az indulás óta nem változott: minél szélesebb rétegekkel megismertetni a hangszerek királynőjét. Szamosi Szabolcs lapunknak úgy fogalmazott:

már az első évben kiderült, hogy a kezdeményezés különleges erővel szólítja meg a közönséget. Úgy látja, nem pusztán a hangszer vonzereje áll a háttérben, hanem maga a formátum: egyetlen este, amikor országszerte – sőt ma már világszerte – egyszerre történik minden. Véleménye szerint a mai életmódhoz ez a sűrített élmény illeszkedik igazán.

Míg korábban fesztiválokra is könnyebben szántak több napot az emberek, ma sokan örülnek, ha egy este alatt teljes kulturális élményt kapnak. Az Orgonák éjszakája ezt kínálja: sokféle helyszínen, sokféle formában, mégis egységes keretben.

A programsorozat az elmúlt években nemzetközivé vált: idén hat kontinensen, több mint húsz országban csatlakoznak hozzá; határon túli magyarlakta települések és számos európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Szamosi kiemelte, ebben kulcsszerepet játszanak a Liszt Intézetek és a magyar diplomáciai hálózat.

Mint mondta, a kezdeményezés mögött fantasztikus szinergia jött létre: a magyar fél biztosítja a művészeket és a koncepciót, a külföldi partnerek pedig a megvalósítást segítik.

Az idei évben már több mint száz helyszínen szólal meg az orgona, több tízezer síppal és százezernyi hanggal.

Az egyik idei újdonság a gyertyafényes koncertek hangsúlyos megjelenése. Szamosi Szabolcs felidézte, hogy a gondolat még pályája elején, egy pécsi éjszakai gyakorlás során született meg benne, és meg is valósult. Akkor néhány gyertya is különleges hangulatot teremtett a székesegyházban, ma pedig ez az élmény világszerte hódít. Úgy véli, a gyertyafény nemcsak látványelem, hanem segít elmélyíteni a zenei befogadást, és olyanokat is bevonz, akik talán az orgona miatt önmagában még nem ülnének be egy koncertre.



Budapesten a Zeneakadémia nagytermében az Orgonaversenyek versenye című koncert ígér kiemelkedő élményt: Xianmei Fang és Silvio Celeghin lép fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, Teremi Dárius vezényletével. A műsoron Vajda János, Hidas Frigyes és Ott Rezső művei szerepelnek, utóbbi ősbemutatóként hangzik el. A másik fővárosi csúcspont a Szent István-bazilikában lesz, ahol Francesco Finotti ad gyertyafényes koncertet

A Deák téri evangélikus templomban pedig egész éjszakás orgonakoncert-sorozattal készülnek.

Vidéken is gyertyafényes koncertekkel várják a közönséget. Székesfehérváron Kaposi Brúnó orgonaművész és Seidl Dénes trombitaművész lép fel, Miskolcon Tabajdi Ádám orgonaművész és Osztrosits Eszter hegedűművész ad koncertet az Avasi-templomban, míg Győrben Hegyi Barnabás orgonaművész és Maros Dóra hegedűművész közös hangversenye hallható a Loyolai Szent Ignác bencés templomban. Pécsett, a Kodály Központ előtt a csillagok alatt Gedai Ágoston koncertjén a filmzene legendás dallamai szólalnak meg orgonán. Debrecenben, a Református Kistemplomban Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel tenoristák lépnek fel Sárosi Dániel orgonaművésszel.