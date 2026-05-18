kecskemétmercedes benzmunka

Kecskemét, avagy a gyarapodó város, ahol élni és dolgozni is jó

Kecskemét ma már régen túlnőtt azon a szerepen, hogy pusztán alföldi vármegyeszékhelyként gondoljunk rá. A város körül egy erős, egymásra épülő gazdasági világ alakult ki, ahol az ipar, a feldolgozás, a logisztika és a szolgáltatások együtt adják meg a hely ritmusát. Aki ma munkát keres Kecskeméten, annak nem egy szűkös piac jut, hanem egy olyan tér, ahol a lehetőségek valóban egymás mellett élnek. A kecskeméti állásportálon jelenleg 485 aktuális állás és munka látható, ami jól érzékelteti, hogy a város munkaerőpiaca élő, mozgásban van és folyamatosan kínál új belépési pontokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 18:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kecskeméti munkaerőpiac akkor működik igazán jól, ha a nagyvállalatok mellett a beszállítók és a specializált gyártók is stabilan jelen vannak. Ilyen szereplő a Knorr Bremse kecskeméti üzeme, amely hivatalos tájékoztatása szerint közel 1000 embert foglalkoztat, és fontos alkatrészeket gyárt a haszongépjárművek biztonságához. A cég a közúti közlekedésben közvetlenül is érezteti a hatását, ezért amellett, hogy munkáltatóként, ipari háttérként is meghatározó szereplő a városban.

Ehhez a körhöz kapcsolódik a közeli Szentkirályon működő Szentkirályi Magyarország is, amely a saját tájékoztatása szerint mintegy 650 munkatárssal dolgozik, és 2025 óta a Pepsi termékek zöme ismét hazánkban, Szentkirályon készül. Ez a térség számára különösen fontos, mert a Kecskemét környéki gazdaság nem húzódik meg a városhatárnál, hanem összefonódik a környező települések erős vállalataival is.

Túl a munkán: az élhetőség sem utolsó szempont!

Kecskemét vonzereje abban is rejlik, hogy itt a nagyipari jelenlét nem nyomja el a mindennapi élet emberi léptékét. A város egyszerre tud lendületes és rendezett maradni. Aki itt dolgozik, az nem feltétlenül érzi azt, hogy a munka kiszakítja a hétköznapjaiból, inkább azt, hogy természetes része lesz azoknak. Ez ma ritka erény, és éppen ezért értékes. A gazdasági erő itt nem hideg számokban mutatkozik meg, hanem abban, hogy a helyiek számára kiszámíthatóbb jövőt ad.

Aki Kecskemétet választja, olyan város mellett dönt, ahol a nagy munkáltatók jelenléte, a sokszínű helyi kínálat és a régió összekapcsolódó gazdasága együtt teremtenek erős hátteret. Ez a háttér az, ami a mai munkaerőpiacon igazán számít: nem az ígéret, hanem a valós, elérhető lehetőség.

Város jól frekventált helyen, stabil gazdasággal és munkaerőpiaccal, élhető környezetben: mi kell még?

Kecskemét ma olyan város, ahol a nagyvállalati jelenlét és a helyi munkaerőpiac szépen egymásra talált. A Mercedes, az ACPS, a Knorr Bremse és a közeli Szentkirályi Magyarország együtt rajzolják ki azt a gazdasági közeget, amelyben a helyben maradás is komoly jövőképpé válhat. A sok száz elérhető állás pedig azt üzeni, hogy a városban a fejlődés nem ígéret, hanem mindennapi lehetőség. Nem utolsósorban pedig van élet, stabil infrastruktúra, elérhető oktatás és egészségügy mindenki számára.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.