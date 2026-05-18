Kecskemét, avagy a gyarapodó város, ahol élni és dolgozni is jó

A kecskeméti munkaerőpiac akkor működik igazán jól, ha a nagyvállalatok mellett a beszállítók és a specializált gyártók is stabilan jelen vannak. Ilyen szereplő a Knorr Bremse kecskeméti üzeme, amely hivatalos tájékoztatása szerint közel 1000 embert foglalkoztat, és fontos alkatrészeket gyárt a haszongépjárművek biztonságához. A cég a közúti közlekedésben közvetlenül is érezteti a hatását, ezért amellett, hogy munkáltatóként, ipari háttérként is meghatározó szereplő a városban.

Ehhez a körhöz kapcsolódik a közeli Szentkirályon működő Szentkirályi Magyarország is, amely a saját tájékoztatása szerint mintegy 650 munkatárssal dolgozik, és 2025 óta a Pepsi termékek zöme ismét hazánkban, Szentkirályon készül. Ez a térség számára különösen fontos, mert a Kecskemét környéki gazdaság nem húzódik meg a városhatárnál, hanem összefonódik a környező települések erős vállalataival is.

Túl a munkán: az élhetőség sem utolsó szempont!

Kecskemét vonzereje abban is rejlik, hogy itt a nagyipari jelenlét nem nyomja el a mindennapi élet emberi léptékét. A város egyszerre tud lendületes és rendezett maradni. Aki itt dolgozik, az nem feltétlenül érzi azt, hogy a munka kiszakítja a hétköznapjaiból, inkább azt, hogy természetes része lesz azoknak. Ez ma ritka erény, és éppen ezért értékes. A gazdasági erő itt nem hideg számokban mutatkozik meg, hanem abban, hogy a helyiek számára kiszámíthatóbb jövőt ad.

Aki Kecskemétet választja, olyan város mellett dönt, ahol a nagy munkáltatók jelenléte, a sokszínű helyi kínálat és a régió összekapcsolódó gazdasága együtt teremtenek erős hátteret. Ez a háttér az, ami a mai munkaerőpiacon igazán számít: nem az ígéret, hanem a valós, elérhető lehetőség.

Város jól frekventált helyen, stabil gazdasággal és munkaerőpiaccal, élhető környezetben: mi kell még?

Kecskemét ma olyan város, ahol a nagyvállalati jelenlét és a helyi munkaerőpiac szépen egymásra talált. A Mercedes, az ACPS, a Knorr Bremse és a közeli Szentkirályi Magyarország együtt rajzolják ki azt a gazdasági közeget, amelyben a helyben maradás is komoly jövőképpé válhat. A sok száz elérhető állás pedig azt üzeni, hogy a városban a fejlődés nem ígéret, hanem mindennapi lehetőség. Nem utolsósorban pedig van élet, stabil infrastruktúra, elérhető oktatás és egészségügy mindenki számára.