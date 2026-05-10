Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével érdemi lépések történtek a béke irányába, azonban saját elhibázott politikája miatt az EU ezek a tárgyalásokat már csak a partvonalról nézhette.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten meglepő nyilatkozatot tett, amikor arról beszélt, hogy szerinte „van potenciál” arra, hogy az EU tárgyaljon Oroszországgal, és hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatná ezt a lépést. Az orosz elnököt a sajtótájékoztatón Costa kijelentéseiről is kérdezték, azonban az EU vezetői a választ nem tették zsebre.

Amikor arról kérdezték, hogy hajlandó-e tárgyalásokat folytatni az európaiakkal, Putyin azt mondta, hogy az általa preferált személy Gerhard Schröder.

Számomra személy szerint a Német Szövetségi Köztársaság volt kancellárja, Schröder úr, előnyösebb

– mondta Putyin.

Jól láthatóan tehát az orosz elnök nem felejtette el az európai vezetők hozzáállását a háborúhoz, az pedig, hogy nem egy aktívan politizáló vezetővel folytatna egyeztetést egyértelmű üzenet az európai elit irányába. Gerhard Schröder egyébként sokat tett az orosz–német kapcsolatok tekintetében, ő volt az ugyanis, aki német kancellárként tető alá hozta az Északi Áramlat megépítését. Ezt később utódja Angela Merkel fejezte be, Schröder maga pedig visszavonulása után a Nord Stream AG konzorcium felügyelőbizottságának elnöke lett.

