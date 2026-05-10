Vlagyimir Putyinorosz–ukrán háborúbéketárgyalás

Vele tárgyalna Putyin a háború lezárásáról

Félreérthetetlen üzenetet küldött az orosz elnök az EU vezetőinek. Vlagyimir Putyin nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy kivel ülne le tárgyalni a háború lezárásáról, a név azonban sokakat meglepett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 22:37
Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével érdemi lépések történtek a béke irányába, azonban saját elhibázott politikája miatt az EU ezek a tárgyalásokat már csak a partvonalról nézhette. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten meglepő nyilatkozatot tett, amikor arról beszélt, hogy szerinte „van potenciál” arra, hogy az EU tárgyaljon Oroszországgal, és hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatná ezt a lépést. Az orosz elnököt a sajtótájékoztatón Costa kijelentéseiről is kérdezték, azonban az EU vezetői a választ nem tették zsebre. 

Amikor arról kérdezték, hogy hajlandó-e tárgyalásokat folytatni az európaiakkal, Putyin azt mondta, hogy az általa preferált személy Gerhard Schröder. 

Számomra személy szerint a Német Szövetségi Köztársaság volt kancellárja, Schröder úr, előnyösebb

– mondta Putyin.

Jól láthatóan tehát az orosz elnök nem felejtette el az európai vezetők hozzáállását a háborúhoz, az pedig, hogy nem egy aktívan politizáló vezetővel folytatna egyeztetést egyértelmű üzenet az európai elit irányába. Gerhard Schröder egyébként sokat tett az orosz–német kapcsolatok tekintetében, ő volt az ugyanis, aki német kancellárként tető alá hozta az Északi Áramlat megépítését. Ezt később utódja Angela Merkel fejezte be, Schröder maga pedig visszavonulása után a Nord Stream AG konzorcium felügyelőbizottságának elnöke lett. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
