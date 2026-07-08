KolumbiaSvájclabdarúgó-vb 2026

Dögunalmas meccsen, tizenegyesekkel esett ki a vb titkos favoritja

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Tizenegyesekkel esett ki a vb titkos favoritjának gondolt csapat, Svájc ott van a legjobb nyolc között. Vancouverben 120 perc unalom után Kolumbia úgy búcsúzott el a vb-től, hogy utolsó négy meccsén gólt sem kapott. A 0-0 azonban itt és most semmire sem volt elég.

Lantos Gábor
2026. 07. 08. 0:55
Svájc jutott be a legjobb nyolc közé Fotó: DAVID RAMOS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A hosszabbítás sem hozott megváltást

Semmi sem változott a folytatásban sem. Egy belépő itt, egy ott, a hullafáradt játékosok egyre többet fetrengtek. Ez nézhetetlen játék volt, csoda, hogy a közönség birkatürelemmel viselte a látottakat. Aztán valami megváltozott. Kolumbia talán rájött, hogy mégsem lenne jó belemenni a tizenegyesekbe, s egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolt. A 99. percben Lucumi 6 méterről fejelt a lécre egy szögletet követően, ebben tényleg benne volt a gól lehetősége. A 101. percben Campaz 27 méterről lőtt, Kobelnek kellett védenie. Ekkor tényleg komoly nyomás alatt volt az európai csapat kapuja. 

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Silvan Widmer (3) of Switzerland helps Johan Mojica (17) of Colombia during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Photo by Ercin Erturk / Anadolu via AFP)
Widmer sem hozott megváltást a meccsen - Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

A hosszabbítás második félidejében visszasüllyedtünk az apátiába, azaz megint semmi sem történt, így aztán tényleg eljutottunk oda, hogy a két csapatnak a tizenegyes-párbajban kellett eldöntenie a továbbjutást. Pedig Kolumbia a 115. percben még hazaküldhette volna Svájcot, de Xhaka borzalmas labdaeladása után Campaz 8 méterről hagyta ki a ziccert. Kész, ennyi, ebben nem volt több, jöhettek a tizenegyesek.

A második sorozatban a kolumbiai Sanches a kapufára lőtt, ez volt az első hiba a párharcban. A második, amikor a svájci Akanji a harmadik sorozatban iszonyatosan fölé durrantott. Három sorozat 2-2 volt az állás, semmi sem dőlt el. A negyedik sorozatban Kobel óriási védése újabb kolumbiai hibát jelentett, Hernandez hagyta ezt ki. Mivel Svájc a következőt Itten révén belőtte, az európai csapat nagyon közel került a továbbjutáshoz. Ennek megfelelően Diaz nem hibázott, majd ekkor következett az utolsó svájci rúgó, Vargas. Ő sem rontotta el, ezzel Svájc jutott be a legjobb nyolc közé. 

Nem mellesleg hatodik európai csapatként.

Kolumbia úgy esett ki, hogy az utolsó négy meccsén nem kapott gólt.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Kolumbia–Svájc 0-0, tizenegyesekkel 3-4.

Ezzel kialakult a legjobb nyolc mezőnye, megvannak a párosítások, mutatjuk is ezeket:

  • Franciaország–Marokkó
  • Spanyolország–Belgium
  • Norvégia–Anglia
  • Argentína–Svájc

 

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