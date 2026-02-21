Korcsolya vágta meg a szeménél az olimpián, el kellett takarni a szurkolók elől

Ketten is túl bátrak voltak. A női rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres negyeddöntőjében az amerikai Kristen Santos-Griswold, majd a lengyel Kamila Sellier is ugyanabban a kanyarban indított belső íves támadást, mellettük az olaszok tizennégyszeres olimpiai érmes legendája, Arianna Fontana is elesett. Santos-Griswold és Sellier sem volt ott az új rajtnál, ám míg előbbi csak bosszankodhatott a kizárása miatt, Sellier miatt mindenki aggódott: az amerikai korcsolyája ugyanis lengyel riválisa arcát a szeménél vágta meg a bukás közben.

Kamila Sellier hordágyon távozott a milánói–cortinai téli olimpiáról, a lengyel rövidpályás gyorskorcsolyázót azóta meg is műtötték, de még mindig aggódnak a szeme miatt Fotó: AFP/Gabriel Buoys

Sellier-t a sporteseményeken már látott lepedőkkel eltakarták a nézők elől, egy lassítást viszont mégis megmutattak, s utána aggódtak csak igazán a lengyel versenyzőért.

Mi történt Kamila Sellier szemével?

Kamila Sellier nagy taps kíséretében, hordágyon hagyta el a csarnokot, s feltartott hüvelykujjával még biztató üzenetet is küldött a nézőknek. A lengyel sportági szövetségi elnöke, Konrad Niedzwiedzki beszámolója alapján Sellier egyetlen pillanatra sem veszítette el az eszméletét.

A szemhéján és az arcán is vágás van, de a szeme állapota kérdéses

– mondta a helyszínen a lengyelek korábbi Európa-bajnok kiválósága, Natalia Maliszewska, aki elismerte: elsőre sokkolta a látvány, amikor meglátta a csapattársát.

Később a kórházban Sellier műtéten is átesett, hogy az orvosok jobban meg tudják vizsgálni, milyen mértékű sérülés érte a járomcsontját. A sportoló szeméről még nincs megerősített információ, de vélhetően a csontsérülés okozta körülötte a duzzanatot.

Véget ért a rövidpályás gyorskorcsolya a téli olimpián

Bár az ijesztő esetnél Fontana is elesett, végül a döntőig eljutott a számban, ott viszont ötödik lett, azaz nem tudta beállítani a sífutó Marit Björgen rekordját, aki tizenöt érmet szerzett téli ötkarikás játékokon.

A magyarok közül Somodi Maja 12., Végi Diána Laura 18. lett, előbbi a magyar küldöttség legjobb egyéni helyezése volt Milánóban, holtversenyben Mun Vondzsun 1000 méteres eredményével. Mivel a férfi váltónk nyolcadik, a vegyes váltónk pedig tizedik lett, megszakadt a 2006-ban kezdődött sorozat, erről az olimpiáról nem tud pontszerző hellyel hazatérni a magyar rövidpályás gyorskorcsolya csapat.