Rendkívüli

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

téli olimpia 2026Johannes Hösflot KlaeboSífutásbiatlonnorvég

Sportágváltása után újabb olimpiai aranyat nyert, de honfitársai szerint nem tett érte eleget

A papírformának megfelelően a férfiaknál a norvégok nyerték a sífutók szabad stílusú csapatsprintjét a milánói–cortinai téli olimpia szerdai napján, így Johannes Hösflot Klaebo tizedik ötkarikás aranyérmét gyűjtötte be. Klaebo csapattársa a korábbi sílövő Einar Hedegart volt, aki így mindhárom versenyszámában érmes lett. A csapatsprintben nem bíztak rá túl nehéz feladatot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 9:52
Einar Hedegart lett a „szerencsés kiválasztott", aki Johannes Hösflot Klaebo társaként olimpiai bajnok lehetett csapatsprintben Fotó: AFP/Tobias Schwarz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Einar Hedegart 2023-ban még a sílövők junior-világbajnokságán szerzett három érmet, ám miután a sífutás jobban ment neki, egyre inkább azt a sportágat erőltette. 2024 végén a világkupában is bemutatkozott, és bár egy ideig párhuzamosan űzte a biatlonnal, 2025 őszén úgy döntött, hogy teljes mértékben a sífutásra koncentrál. A 24 éves norvég sportoló terve bevált, hiszen a jelenlegi vk-idényben két futamgyőzelmet is szerzett, a milánói–cortinai téli olimpia során pedig egy egyéni bronzérem után váltóban és csapatsprintben is aranyérmes lett – utóbbi, szerdai versenyszámban az immáron tízszeres olimpiai bajnok Johannes Hösflot Klaebo volt inkább a norvég egység vezére.

Einar Hedegart (balra) és Johannes Hösflot Klaebo révén norvég aranyérem született a téli olimpia sífutóversenyein férfi-csapatsprintben
Einar Hedegart (balra) és Johannes Hösflot Klaebo révén norvég aranyérem született a téli olimpia sífutóversenyein férficsapatsprintben. Fotó: AFP/Javier Soriano

Einar Hedegart és Johannes Hösflot Klaebo sikere

Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy akárki is lesz Klaebo párja, mindenképpen Norvégia lesz a favorit, és a skandinávoknál végül Hedegart mellett döntöttek. A selejtező során nem éppen azt bizonyította, hogy nem lett volna nála jobb választás, hiszen míg Klaebo a legjobb időt futotta, addig az övé mindössze a 25. legjobb időeredmény volt a kvalifikációban. A fináléban aztán a párosok mindkét tagjának háromszor kellett teljesítenie a másfél kilométeres pályát, és a negyedik váltásnál is még szinte teljesen együtt volt a tizenöt csapatot számláló mezőny. 

Bár Einar Hedegart a saját utolsó méterein az élre állt, így az utolsó szakaszt az élről kezdhette meg minden idők legeredményesebb téli olimpikonja, erre a teljesítményre alighanem még jó néhány tucatnyi norvég sífutó képes lett volna, 

így még a helyi sajtóban is arról írnak, hogy nem feltétlenül az övé a valaha volt legmegérdemeltebb aranyérem.

Az olimpiát megelőző saját álmait is felülmúló Hedegart kissé csalódott volt amiatt, hogy az általa vártnál kisebb körítés közepette tartották meg az eredményhirdetést a célvonal mögött, a versennyel kapcsolatban pedig elismerte, hogy a selejtezőn nem teljesített jól – ám szerinte a döntőben azt hozta, amit kellett. 

Ezt utólag a kiválóan hajrázó Klaebo is megerősítette: – A selejtező után mondtam neki, hogy lélegezzen és nyugodjon meg, aztán csinálja a dolgát, az átlagos teljesítmény is elég tőle. Mondtam neki, hogy ő nagyon jó sífutó, úgyhogy menjen és élvezze. Úgy tűnik, kissé sikerült is megnyugodnia. 

Voltam már én is ilyen helyzetben, tudom, mennyire ideges tud lenni az ember,

de szerencsére elég régóta benne vagyok ebben a sportban ahhoz, hogy tudjam, mennyit segítenek a támogató szavak – mondta a versenyei előtt még mostanában is izguló Klaebo, aki szerint Hedegart helytállt.

A férfisífutókra még egy szám vár, méghozzá a klasszikus stílusú 50 kilométer szombaton – abban Hedegart már nem indul el, Klaebo viszont megismétli a tavalyi világbajnokságon elért egyedülálló rekordját, amikor is mind a hat számban felülmúlhatatlannak bizonyult.

Téli olimpia, sífutás, férfi szabad stílusú csapatsprint:

  1. Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 18:28,98 perc
  2. Ben Ogden, Gus Schumacher (Egyesült Államok) 1,37 mp hátrány
  3. Elia Barp, Federico Pellegrino (Olaszország) 3,31 mp h.
    ...26. Kónya Ádám, Büki Ádám (Magyarország)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu