Sportágváltása után újabb olimpiai aranyat nyert, de honfitársai szerint nem tett érte eleget

Einar Hedegart 2023-ban még a sílövők junior-világbajnokságán szerzett három érmet, ám miután a sífutás jobban ment neki, egyre inkább azt a sportágat erőltette. 2024 végén a világkupában is bemutatkozott, és bár egy ideig párhuzamosan űzte a biatlonnal, 2025 őszén úgy döntött, hogy teljes mértékben a sífutásra koncentrál. A 24 éves norvég sportoló terve bevált, hiszen a jelenlegi vk-idényben két futamgyőzelmet is szerzett, a milánói–cortinai téli olimpia során pedig egy egyéni bronzérem után váltóban és csapatsprintben is aranyérmes lett – utóbbi, szerdai versenyszámban az immáron tízszeres olimpiai bajnok Johannes Hösflot Klaebo volt inkább a norvég egység vezére.

Einar Hedegart (balra) és Johannes Hösflot Klaebo révén norvég aranyérem született a téli olimpia sífutóversenyein férficsapatsprintben. Fotó: AFP/Javier Soriano

Einar Hedegart és Johannes Hösflot Klaebo sikere

Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy akárki is lesz Klaebo párja, mindenképpen Norvégia lesz a favorit, és a skandinávoknál végül Hedegart mellett döntöttek. A selejtező során nem éppen azt bizonyította, hogy nem lett volna nála jobb választás, hiszen míg Klaebo a legjobb időt futotta, addig az övé mindössze a 25. legjobb időeredmény volt a kvalifikációban. A fináléban aztán a párosok mindkét tagjának háromszor kellett teljesítenie a másfél kilométeres pályát, és a negyedik váltásnál is még szinte teljesen együtt volt a tizenöt csapatot számláló mezőny.

Bár Einar Hedegart a saját utolsó méterein az élre állt, így az utolsó szakaszt az élről kezdhette meg minden idők legeredményesebb téli olimpikonja, erre a teljesítményre alighanem még jó néhány tucatnyi norvég sífutó képes lett volna,

így még a helyi sajtóban is arról írnak, hogy nem feltétlenül az övé a valaha volt legmegérdemeltebb aranyérem.

Az olimpiát megelőző saját álmait is felülmúló Hedegart kissé csalódott volt amiatt, hogy az általa vártnál kisebb körítés közepette tartották meg az eredményhirdetést a célvonal mögött, a versennyel kapcsolatban pedig elismerte, hogy a selejtezőn nem teljesített jól – ám szerinte a döntőben azt hozta, amit kellett.

Ezt utólag a kiválóan hajrázó Klaebo is megerősítette: – A selejtező után mondtam neki, hogy lélegezzen és nyugodjon meg, aztán csinálja a dolgát, az átlagos teljesítmény is elég tőle. Mondtam neki, hogy ő nagyon jó sífutó, úgyhogy menjen és élvezze. Úgy tűnik, kissé sikerült is megnyugodnia.

Voltam már én is ilyen helyzetben, tudom, mennyire ideges tud lenni az ember,

de szerencsére elég régóta benne vagyok ebben a sportban ahhoz, hogy tudjam, mennyit segítenek a támogató szavak – mondta a versenyei előtt még mostanában is izguló Klaebo, aki szerint Hedegart helytállt.