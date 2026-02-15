téli olimpia 2026Johannes Hösflot KlaeboSífutás

Árnyék a történelemíráson: megóvták Johannes Hösflot Klaebo olimpiai aranyérmét

Amennyiben a norvég négyes győz a férfi-sífutóváltók 4x7,5 kilométeres küzdelmében, akkor Johannes Hösflot Klaebo minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává válik a milánói–cortinai ötkarikás játékokon. Erre minden esély meg is van, ugyanakkor Klaebo keddi aranyérme a finnek óvása miatt egy ideig veszélybe került: a sífutás férfisprintversenyén jogosulatlan előnyhöz juthattak a norvég és az amerikai válogatott tagjai.

Wiszt Péter
2026. 02. 15. 8:50
Johannes Hösflot Klaebo (balra) és Lauri Vuorinen tavaly közösen álltak világbajnoki dobogóra, a téli olimpián a finn lemaradt az érmekről Fotó: NTB/Terje Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 29 éves Johannes Hösflot Klaebo eddig mindhárom számát – 10+10 kilométeres síatlon, egyéni sprint és szabadstílusú 10 kilométer – megnyerte a milánói–cortinai játékokon, és talán az egész téli olimpia legbiztosabb aranyérmének tűnik a norvég váltó vasárnapi győzelme. Bár a papírforma a női sífutóváltók szombati versenyében is borult, Klaebo nemcsak a sífutás, hanem az általános sport legeredményesebb téli olimpikonja is lehet Norvégia győzelme esetén, hiszen kilencedik ötkarikás aranyával megelőzné az örökrangsor élén álló honfitársát, Marit Björgent. A kedden aratott sprintgyőzelme azonban a finnek óvása miatt egy ideig bizonytalanná vált.

Johannes Hösflot Klaebo vasárnap megszerezheti a 9. téli olimpiai aranyérmét, de közben a norvég sífutó keddi sprintgyőzelme veszélybe került
Johannes Hösflot Klaebo vasárnap megszerezheti a 9. téli olimpiai aranyérmét, de a norvég sífutó keddi sprintgyőzelméről még több szó esik (Fotó: AFP/Javier Soriano)

A tavalyi világbajnokságon minden versenyszámban aranyérmes sífutó kedden óriási fölénnyel nyerte meg a klasszikus stílusú sprintet kétszeres címvédőként, mögötte az amerikai Ben Ogden és a norvég Oskar Opstad Vike zárt, míg a finn Lauri Vuorinen negyedik lett. Utólag olyan dolgok derültek ki, amelyek alapján ez a sorrend aligha mondható véletlennek. A német Eurosport információi szerint 

a Nemzetközi Síszövetség (FIS) a norvégoknak és az amerikaiaknak külön engedélyezte, hogy egy vakszgépet vigyenek be a szervizterületre, pedig az előre kiadott rendelkezések értelmében ez nem volt megengedett.

A szabályok betartása miatt a többi csapat nem is élt ezzel a módszerrel, a FIS pedig csak az említett két nemzetet tájékoztatta a lehetőségről, ezért is tapadhattak jobban a sífutóik lécei.

Finn óvás a sprint után, de nincs veszélyben Klaebo keddi téli olimpiai aranyérme

Bár a FIS elnézést kért a többi válogatottól, ez sokakat nem vigasztal. A szám korábbi olimpiai ezüstérmeseként a német csapatot edző Peter Schlickenrieder egyenesen kimondta: – Ez súlyos mulasztás a FIS munkatársai részéről. És ez már sokadik alkalommal fordul elő. Véleményem szerint itt egy ügyetlen bocsánatkérés nem elegendő. Ha valaki edzőként elkövet egy ilyen jellegű hibát, akkor ezereurós bírságot kell fizetnie. Ehhez képest a FIS munkatársai annyival elrendezik a dolgot, hogy „bocsánat”. Ez így elég gyenge. Bocsánatkérés gyanánt egy óriási bulit kellene rendezniük, mindenki jobban járna.

A finnek buli helyett másra vágytak, és megóvták a sprintverseny végeredményét, bár szerintük így is „morálisan Lauri az olimpiai bajnok". Főleg Ogden érme volt veszélyben, az olasz válogatottat irányító Markus Cramer ugyanis úgy vélte, hogy az amerikaiak nem csupán a vakszgépet, hanem síkosítást biztosító folyadékot is használtak verseny közben, márpedig a folyékony vaksz használata olyankor tiltottnak számít.

Schlickenrieder nem tudta elképzelni, hogy megváltoztatnák a végeredményt, hiszen nem a norvégok vagy az amerikaiak hibáztak, és 

Klaebóéktól végül valóban nem vették el az érmeket: 

a FIS elutasította a túl későn benyújtott tiltakozást. 

1/20 Képeken a téli olimpia eddigi leglátványosabb pillanatai

Klaebónak még három esélye van, hogy már az idei olimpián meglegyen a rekorddöntés, hiszen a vasárnapi váltó után szerdán csapatsprintben, jövő szombaton pedig 50 kilométeren is rajthoz áll még Val di Fiemmében – mindhárom távon esélyes az aranyérem megszerzésére.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu