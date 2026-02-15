Árnyék a történelemíráson: megóvták Johannes Hösflot Klaebo olimpiai aranyérmét

A 29 éves Johannes Hösflot Klaebo eddig mindhárom számát – 10+10 kilométeres síatlon, egyéni sprint és szabadstílusú 10 kilométer – megnyerte a milánói–cortinai játékokon, és talán az egész téli olimpia legbiztosabb aranyérmének tűnik a norvég váltó vasárnapi győzelme. Bár a papírforma a női sífutóváltók szombati versenyében is borult, Klaebo nemcsak a sífutás, hanem az általános sport legeredményesebb téli olimpikonja is lehet Norvégia győzelme esetén, hiszen kilencedik ötkarikás aranyával megelőzné az örökrangsor élén álló honfitársát, Marit Björgent. A kedden aratott sprintgyőzelme azonban a finnek óvása miatt egy ideig bizonytalanná vált.

Johannes Hösflot Klaebo vasárnap megszerezheti a 9. téli olimpiai aranyérmét, de a norvég sífutó keddi sprintgyőzelméről még több szó esik (Fotó: AFP/Javier Soriano)

A tavalyi világbajnokságon minden versenyszámban aranyérmes sífutó kedden óriási fölénnyel nyerte meg a klasszikus stílusú sprintet kétszeres címvédőként, mögötte az amerikai Ben Ogden és a norvég Oskar Opstad Vike zárt, míg a finn Lauri Vuorinen negyedik lett. Utólag olyan dolgok derültek ki, amelyek alapján ez a sorrend aligha mondható véletlennek. A német Eurosport információi szerint

a Nemzetközi Síszövetség (FIS) a norvégoknak és az amerikaiaknak külön engedélyezte, hogy egy vakszgépet vigyenek be a szervizterületre, pedig az előre kiadott rendelkezések értelmében ez nem volt megengedett.

A szabályok betartása miatt a többi csapat nem is élt ezzel a módszerrel, a FIS pedig csak az említett két nemzetet tájékoztatta a lehetőségről, ezért is tapadhattak jobban a sífutóik lécei.

Finn óvás a sprint után, de nincs veszélyben Klaebo keddi téli olimpiai aranyérme

Bár a FIS elnézést kért a többi válogatottól, ez sokakat nem vigasztal. A szám korábbi olimpiai ezüstérmeseként a német csapatot edző Peter Schlickenrieder egyenesen kimondta: – Ez súlyos mulasztás a FIS munkatársai részéről. És ez már sokadik alkalommal fordul elő. Véleményem szerint itt egy ügyetlen bocsánatkérés nem elegendő. Ha valaki edzőként elkövet egy ilyen jellegű hibát, akkor ezereurós bírságot kell fizetnie. Ehhez képest a FIS munkatársai annyival elrendezik a dolgot, hogy „bocsánat”. Ez így elég gyenge. Bocsánatkérés gyanánt egy óriási bulit kellene rendezniük, mindenki jobban járna.