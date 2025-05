Győztes recepten ne változtass: a Győr az Esbjerg legyőzésével ismét BL-döntős

Egy éve Sandra Toft utolsó másodperces védésével a Győri Audi ETO KC nyert a dán Esbjerg ellen Budapesten a Bajnokok Ligája-elődöntőben. Egy évvel később a két kézilabdacsapat újra az MVM Dome-ban találkozott, újra a négy között. A címvédő magyar együttes mérlege idáig is hibátlan volt a dánok ellen: kilenc meccs, kilenc győzelem, és a mostani idényben is oda-vissza nyertek a csoportkörben.

Telt ház és fantasztikus hangulat fogadta a Győr kézilabdázóit. Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Parádés győri kezdés a Bajnokok Ligája elődöntőjében

Kristina Jörgensen és Emilie Hovden góljaival nyitott a Győr, de ezekre a góllövőlistát vezető Henny Reistad mindkétszer válaszolt. Az egész szezonban oly stabil magyar védekezés ezután összeállni látszott, Toft védett, egy labdaszerzés, és már 5-2 volt az eredményjelzőn. A nyolcadik percben a Győr először rontott támadást, az Esbjerg már a mínusz egyért is támadhatott, amely másodszorra összejött Live Rushfeldt Deilának köszönhetően.

A folytatásban a kapufák kerültek középpontba, de a hullámvölgyekből a Győr jött ki hamarabb, Bruna de Paula találatával ismét három volt közte, időt is kért Tomas Axnér vezetőedző (9-6).

Dione Housheer ahogy az egész szezonban, ma is a Győr egyik legeredményesebb játékosa volt. Fotó: Mirkó István

Rengeteg győri kiállítás, de így sem vezetett az Esbjerg

A rövid szünet után az idény egyik legjobb kapusteljesítményével előrukkoló Anna Kristensen ziccert védett a dánoknak, majd emberelőnybe is kerültek. A Győr viszont ebből is jól jött ki: De Paula szerencsés gólja után Kristina Jörgensen önfeláldozóan állította meg az üres kapuba menő labdát – maradt a kétgólos különbség (11-9). Egy többperces közjáték után Rju Un Hi kapott két percet, miután a bírók és a VAR úgy látták, hogy Reistadot fellökte (először még belemenést fújtak a játékvezetők, majd az irányító elkezdett hisztizni...). Az Esbjerg ezt pedig már kihasználta, Reistad a negyediket dobta ma, iksz (13-13). A litván játékvezetők a félidő végén a harmadik győri kiállítást is kiosztották.

Mégis Per Johansson együttese bírta jobban a félidő végét, ráadásul az első skandináv két perces büntetés is megérkezett. Housheer és Nze Minko állt a csapat élére, kétgólos győri vezetés lett az eredménye 30 perc után.

A kőkemény győri védekezés. Fotó: Mirkó István

Line Haugsted kiállításával és két győri góllal indult a második játékrész – a mérkőzésen először, néggyel ment az ETO. Reistad betöréseire és passzaira azonban továbbra sem volt megoldás és Kristensen bravúrjával a „vendégek" percek alatt visszamásztak mínusz egyre. Nehéz lenne eldönteni, hogy Reistad utolsó passzos villanása, vagy a középkezdés után Nze Minko ejtése és két perces kiállítása volt a szebb, de mindkettő „csak" egyet ért.

A győri fórt az Esbjerg ikszre kihúzta, de továbbra is rohannia kellett a meg nem álló Győr után (23-21). A magyar csapat elől megtorpant, de hátul Sako tartotta a frontot: előbb Van der Helm hetesét, a túloldalt viszont Housheer nem rontott.

Fodor Csenge kezdett a bal szélen, a lehetőséggel pedig élt is. Fotó: Mirkó István

Sako a legjobbkor védett hatalmasat

Jörgensen a szaggatottról szerzett góljával már hárommal is ment az ETO, a dánok hatalmasat küzdöttek, rögtön visszamásztak 25-24-re. De Nze Minkónak erre is volt válasza, ráadásul egy üres kapus góllal! Az utolsó négy percre fordulva sem dőlt el semmi, Reistad hatodik góljával 27-26 volt az állás. Az Esbjerg – a meccsen oly sokszor – támadhatott a döntetlenért, de egy éve Toft, most Sako védett a legfontosabb pillanatokban.

Housheer pedig hetesből megint gólt dobott, 73 másodperccel a vége előtt újra kettő volt közte. A dánok időt kértek, kínai figurával próbálkoztak, nem jött össze, az utolsó másodpercekben szerzett góljuk ellenére a Győr jutott a fináléba!