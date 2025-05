Fodor Csenge az őrületbe kergette a szurkolókat a BL-elődöntőben + videó

A Győri Audi ETO KC tizedszer is legyőzte a dán Esbjerget, így címvédőként bejutott a Final Four vasárnapi döntőjébe. A Rába-partiak a második félidőben már hárommal is vezettek a Bajnokok Ligájában, de Tomas Axnér együttese hatalmasat küzdött, és az utolsó percekben a döntetlenhez is labdája volt. A kulcspillanatokban azonban Hatadou Sako, a győriek kapusa bravúrokat mutatott be, így 29-28-ra nyert Per Johansson csapata. Az ETO együttese hetedszer nyerheti meg a legrangosabb női kézilabda-sorozatot, az ellenfél vagy a francia, három magyarral felálló Metz, vagy a másik dán gárda, az Odense lesz.

A győztes csapat: a Győr 29-28-ra nyert az Esbjerg ellen az MVM Dome-ban. Fotó: Mirkó István

A Győr edzője szerint ez volt a legkeményebb meccsük a dánok ellen

Először is gratulálok az ellenfélnek. Sokszor találkoztunk már velük, de ez volt a legnehezebb meccs ellenük. Jól felkészültek belőlünk, de a második félidőben jobbak voltunk

– kezdte a Győr vezetőedzője, Per Johansson a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – A kapusaink is jókor szálltak be. A hét a hat elleni játékukra is jól reagáltunk, könnyű gólokat szereztünk belőle. Szerintem egy kicsit szerencsénk is volt, hogy végig meg tudtuk tartani az előnyünket. A végén persze érződött a feszültség, de nagyon hatékonyak voltunk, sokkal inkább, mint korábban bármikor a szezonban.

A Győr tizedszer is legyőzte az Esbjerget a BL-ben Fotó: Mirkó István

Metz vagy Odense a döntőben?

Kari Brattset, a győriek beállója négy gólt dobott az elődöntőben, a mérkőzés után arról kérdezték, van-e preferenciája a Metz és az Odense közül a vasárnapi döntőre.

Nekem mindegy, melyik csapat lesz az ellenfél. Tudjuk, hogy holnap a két csapat közül a legjobbal találkozunk, és nekünk csak ugyanazt a küzdőszellemet és mentalitást kell megmutatnunk, mint szombaton.

Tomas Axnér, az Esbjerg kapitánya a lefújás után azt mondta, a végén helyzeteik voltak a döntetlenért, de ezeket elrontották. Szerinte itt mutatkozott meg a tapasztalatlanság a győriekkel szemben.

– Köszönjük először is a meccset, a kézilabdázás ünnepe volt. Nem gondolom, hogy a játékosaink idegesek lettek volna, de néhány támadásnál kijött a tapasztalatlanság. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, követték az előre megbeszélt tervet. Az első félidőben a kapusok nem remekeltek, de a fordulás után mindkét oldalon gyönyörű védéseket láttunk. Sok helyzetünk volt az egyenlítésért, még a végén is, de ezeket kihagytuk, így nem tudtunk nyomást rakni a Győrre a legfontosabb pillanatokban.

Győri öröm az újabb sikeres BL-elődöntőben. Fotó: Mirkó István

Fodor Csenge a lefújás után elmondta, hogy a jobb csapat nyerte az elődöntőt: