Az „aranyvécés” ukrán korrupciós ügy továbbgyűrűzik: a frissen feloldott titkosítású amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán kormányzati szereplők egy olyan tervről egyeztettek, amelynek célja amerikai adófizetői pénzek visszairányítása lett volna az Egyesült Államokba. A jelentés szerint az összegek nagy részét Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának finanszírozására szánták – írja a Just the News.
Zelenszkijék az amerikai választásokba is be akartak avatkozni
Súlyos visszaélések gyanúját vetik fel azok a frissen nyilvánosságra hozott hírszerzési jelentések, amelyek szerint az Ukrajnába utalt amerikai segélyeket bonyolult céghálókon keresztül juttatták volna vissza Biden elnök 2024-es választási kampányára. Az ügy szálai a decemberben korrupciós vádak miatt elítélt Timur Minidicsig vezethetnek.
Az Egyesült Államok lehallgatta az ukrán kormány üzeneteit egy állítólagos tervről, amely pénzeket irányított volna Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányába. A jelentés szerint a visszacsatornázott forrásokat Biden elnök és a Demokraták kampányának finanszírozására használták volna fel. A kérdéses összegek eredetileg az ukrán energetikai szektor fejlesztésére voltak elkülönítve – arra a szektorra, ahonnan az ukrán korrupció miatt 100 millió dollár tűnt el és landolt az ukrán háborús maffia zsebében.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a tavaly kirobbant ukrán korrupciós botrány középpontjában Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasa, Timur Mindics állt. Decemberben végül döntött a bíróság: aranyvécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere.
A Just the News által megszerzett jelentés szerint az Ukrajnába utalt amerikai adófizetői pénzeket 90 százalékban egy infrastrukturális projekt fedősztorija alatt visszaátirányították volna a demokrata kampányfinanszírozásba.
Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója a közelmúltban szerzett tudomást az ügyről, és arra utasította az USAID tisztviselőit, hogy vizsgálják ki, végrehajtották-e a tervet, illetve indokolt-e büntetőeljárás kezdeményezése.
Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij megint követelőzött: szerinte az EU-nak meg kell oldania a 90 milliárd eurós hitel folyósítását.
Borítókép: Zelenszkij elnök (Fotó: AFP)
