Az Egyesült Államok lehallgatta az ukrán kormány üzeneteit egy állítólagos tervről, amely pénzeket irányított volna Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányába. A jelentés szerint a visszacsatornázott forrásokat Biden elnök és a Demokraták kampányának finanszírozására használták volna fel. A kérdéses összegek eredetileg az ukrán energetikai szektor fejlesztésére voltak elkülönítve – arra a szektorra, ahonnan az ukrán korrupció miatt 100 millió dollár tűnt el és landolt az ukrán háborús maffia zsebében.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a tavaly kirobbant ukrán korrupciós botrány középpontjában Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasa, Timur Mindics állt. Decemberben végül döntött a bíróság: aranyvécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere.

A Just the News által megszerzett jelentés szerint az Ukrajnába utalt amerikai adófizetői pénzeket 90 százalékban egy infrastrukturális projekt fedősztorija alatt visszaátirányították volna a demokrata kampányfinanszírozásba.

Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója a közelmúltban szerzett tudomást az ügyről, és arra utasította az USAID tisztviselőit, hogy vizsgálják ki, végrehajtották-e a tervet, illetve indokolt-e büntetőeljárás kezdeményezése.