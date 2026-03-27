Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Zelenszkijék az amerikai választásokba is be akartak avatkozni

Súlyos visszaélések gyanúját vetik fel azok a frissen nyilvánosságra hozott hírszerzési jelentések, amelyek szerint az Ukrajnába utalt amerikai segélyeket bonyolult céghálókon keresztül juttatták volna vissza Biden elnök 2024-es választási kampányára. Az ügy szálai a decemberben korrupciós vádak miatt elítélt Timur Minidicsig vezethetnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 13:25
Zelenszkij elnök Forrás: AFP
Az „aranyvécés” ukrán korrupciós ügy továbbgyűrűzik: a frissen feloldott titkosítású amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán kormányzati szereplők egy olyan tervről egyeztettek, amelynek célja amerikai adófizetői pénzek visszairányítása lett volna az Egyesült Államokba. A jelentés szerint az összegek nagy részét Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának finanszírozására szánták – írja a Just the News.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

Az Egyesült Államok lehallgatta az ukrán kormány üzeneteit egy állítólagos tervről, amely pénzeket irányított volna Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányába. A jelentés szerint a visszacsatornázott forrásokat Biden elnök és a Demokraták kampányának finanszírozására használták volna fel. A kérdéses összegek eredetileg az ukrán energetikai szektor fejlesztésére voltak elkülönítve – arra a szektorra, ahonnan az ukrán korrupció miatt 100 millió dollár tűnt el és landolt az ukrán háborús maffia zsebében. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a tavaly kirobbant ukrán korrupciós botrány középpontjában Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasa, Timur Mindics állt. Decemberben végül döntött a bíróság: aranyvécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere.

A Just the News által megszerzett jelentés szerint az Ukrajnába utalt amerikai adófizetői pénzeket 90 százalékban egy infrastrukturális projekt fedősztorija alatt visszaátirányították volna a demokrata kampányfinanszírozásba. 

Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója a közelmúltban szerzett tudomást az ügyről, és arra utasította az USAID tisztviselőit, hogy vizsgálják ki, végrehajtották-e a tervet, illetve indokolt-e büntetőeljárás kezdeményezése.

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij megint követelőzött: szerinte az EU-nak meg kell oldania a 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

Borítókép: Zelenszkij elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
