Zelenszkij megint követelőzött – a kommentelők helyretették

Az ukrán vezetés továbbra is a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítására vár, amely a hadsereg finanszírozását biztosítaná. Volodimir Zelenszkij a Le Monde-nak adott interjúban arról beszélt: ha ez nem valósul meg, akkor alternatív megoldásra lenne szükség, különben az ukrán haderő alulfinanszírozott maradhat. Zelenszkij szerint az EU-nak mindenképp meg kell oldania a hitel folyósítását. Úgy fogalmazott, a helyzet nemcsak Ukrajna, hanem Európa biztonságát is kockázatnak teszi ki – számolt be róla az Ukrinform. A hírt megosztották a Facebookon, Zelenszkij kijelentéseire pedig a kommentelők többsége felháborodva reagált.

Zelenszkij szerint az EU-nak meg kell oldania a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Fotó: AFP

Az első kommentelő csak annyit írt: „kellene a lóvé az ingyenélő tolvaj bohócnak”. Egy másik hozzászóló, Emma úgy véli, hogy a pénzből a katonák semmit sem látnának, mert az szerinte „átfolyik ezek kezén”, miközben a fronton harcolók valóban nélkülöznek; hozzátette, hogy erről nem Magyarország tehet.