ZelenszkijUkrajnahadikölcsönUkrajna támogatásaEurópai Unióorosz-ukrán háború

Zelenszkij megint követelőzött – a kommentelők helyretették

Miután a KárpátHír megosztotta a Facebookon, hogy Volodimir Zelenszkij szerint az EU-nak meg kell oldania a 90 milliárd eurós hitel folyósítását, mert a pénzhiány a dróngyártást és a légvédelmet is veszélyezteti, a kommentelők darabokra szedték az ukrán elnököt. Hozzászólások sora jelent meg, Zelenszkijt durva jelzőkkel illették, azt írták például, hogy „koldus majom” vagy „ingyenélő tolvaj bohóc”. Mások szerint „inkább fel kéne adniuk”, ha már nincs pénze az országuknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 21:01
Zelenszkij megint követelőzött – a kommentelők helyretették
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán vezetés továbbra is a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítására vár, amely a hadsereg finanszírozását biztosítaná. Volodimir Zelenszkij a Le Monde-nak adott interjúban arról beszélt: ha ez nem valósul meg, akkor alternatív megoldásra lenne szükség, különben az ukrán haderő alulfinanszírozott maradhat. Zelenszkij szerint az EU-nak mindenképp meg kell oldania a hitel folyósítását. Úgy fogalmazott, a helyzet nemcsak Ukrajna, hanem Európa biztonságát is kockázatnak teszi ki – számolt be róla az Ukrinform. A hírt megosztották a Facebookon, Zelenszkij kijelentéseire pedig a kommentelők többsége felháborodva reagált. 

Zelenszkij szerint az EU-nak meg kell oldania a 90 milliárd eurós hitel folyósítását
Zelenszkij szerint az EU-nak meg kell oldania a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Fotó: AFP

Az első kommentelő csak annyit írt: „kellene a lóvé az ingyenélő tolvaj bohócnak”. Egy másik hozzászóló, Emma úgy véli, hogy a pénzből a katonák semmit sem látnának, mert az szerinte „átfolyik ezek kezén”, miközben a fronton harcolók valóban nélkülöznek; hozzátette, hogy erről nem Magyarország tehet.

 Forrás: Facebook/KárpárHír

Egy harmadik illető is bírálta az ukrán elnököt, „füves embernek” nevezte Zelenszkijt. Ukrajna szerinte soha semmit nem fizetett vissza, és nem is fog, hozzátette, hogy az ország értéke szerinte nem éri el az eddig kapott támogatásokét. Egy sokadik kommentelő szerint a helyzetet előre át kellett volna gondolni, nem „vakon háborúzni” és „nagyzolni”, a hozzászóló fogalmazott: szerinte inkább „nyissák ki a csapot az olajvezetéken”. 

 Forrás: Facebook/KárpárHír

Valaki ezt írta:

Sajnálom az ukrán népet, sajnálom a katonákat, akiket kényszersorozással a frontra vittek. De nagyon elítélem az elnöküket, aki nem a népét nézi, hanem a zsebét.

Egy férfi azt írta, hogy „Monacóban már éheznek az oligarcháik”, egy nő szerint pedig inkább „el kellene adni az arany WC-t”.

Forrás: Facebook/KárpárHír

Volt, aki azt kifogásolta, hogy miért az Európai Uniónak kell felvennie azt a hitelt, amelyre Ukrajnának van szüksége.

Forrás: Facebook/KárpárHír

Egy kommentelő úgy látja: „inkább fel kéne adniuk”, ha már nincs pénze az országuknak.

Forrás: Facebook/KárpárHír

A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, ám egy orosz dróntámadás megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállítja az orosz olajat Magyarországra és Szlovákiába. Orbán Viktor többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna politikai okból szándékosan halogatja a vezeték kijavítását. A miniszterelnök emiatt nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához, és megakadályozta az EU Oroszország elleni 20. szankciós csomagjának elfogadását is.

Zelenszkij az interjúban kijelentette:

Az Ukrajnának nyújtandó kölcsönről 2025 végén az összes uniós vezető megállapodott. Ennek a lépésnek a megvalósítása most az Európai Unión múlik. Hálásak lennénk, ha ezt megoldanák. Ha ez nem történik meg, bízunk benne, hogy lesz egy alternatíva, amely lehetővé teszi számunkra a szükséges források megszerzését; ellenkező esetben az ukrán hadsereg alulfinanszírozott marad

– mondta az államfő. „Ez mindenki számára kockázatot jelent. Ez kockázatot jelent Európa biztonságára nézve” – hangsúlyozta az elnök.

Hozzátette: „nem lesz összeomlás, és az európaiak ezt a kérdést is meg fogják oldani”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy az EU megtalálja a módját kötelezettségeinek teljesítésére.

Magyar Péter és Zelenszkij összejátszik

Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat, de Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását. Ukrajna és a magyar ellenzék ezért együtt próbál politikai nyomást gyakorolni a kormányra. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Magyar Péter jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik.

A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. 

Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu