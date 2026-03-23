Elképesztő aránytalanság: a nép szenved, az ukrán milliárdosok pedig csak gazdagodnak

Az ukrán milliárdosok listája a háború ellenére sem mutatott drasztikus változást, csupán átrendeződött: a politikai botrányok, korrupciós ügyek és szankciók sem tudták kiszorítani a leggazdagabbakat a csúcsról. Miközben az ország súlyos veszteségeket szenvedett el, az oligarchák egy része alkalmazkodni tudott, sőt növelte vagyonát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 7:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Sem Novinszkij Ukrajnából való menekülése és távollétében elrendelt letartóztatása, sem Zsevago korrupciós ügye, sem Porosenko politikai szankciói nem akadályozták meg őket abban, hogy továbbra is szerepeljenek az ukrán milliárdosok rangsorában. 2026 márciusában mindannyian a tíz leggazdagabb ukrán között maradtak a Forbes szerint, bár vagyonukat felülmúlja az oligarchák, Ahmetov és Pincsuk vagyona – számolt be róla a  Szlovo i Gyilo.

A korrupció és büntetőügyek ellenére gazdagodtak az ukrán milliárdosok

Az ukrán milliárdosok rangsorának vitathatatlan vezetője, Rinat Ahmetov rendkívüli ingadozást mutatott vagyonában.

2021-ben vagyonát 7,6 milliárd dollárra becsülték, azonban a Mariupolban található kulcsfontosságú acélipari óriások (Azovsztal és az Iljics Acélművek) elvesztése miatt – az Oroszországgal folytatott teljes körű háború következtében – 2022 végére 4,4 milliárd dollárra csökkent. Ugyanakkor 2025-re az üzletember a magas energiaáraknak és a DTEK, valamint a Metinvest logisztikai alkalmazkodásának köszönhetően 7,9 milliárd dollárra növelte tőkéjét. 2026 márciusára vagyona 7,8 milliárd dolláron stabilizálódott. A veszteségek ellenére továbbra is a Forbes ukrán milliárdoslistájának élén áll.

Viktor Pincsuk, az Interpipe csoport és médiavállalatok tulajdonosa óvatosan tartja pozícióját, és továbbra is a top 10-ben marad.

2021-ben 2,5 milliárd dollárral indított, majd vagyona 2023–2024-re 2 milliárd dollárra csökkent. A legnagyobb csapást a csőipari üzletág szenvedte el, amely exportútvonalaktól függött. Az európai megrendelések felé történő elmozdulás és a „zöld” kohászatba való befektetések lehetővé tették, hogy 2025-re 3,2 milliárd dollárra növekedjen vagyona. 2026 márciusában nettó vagyona 2,8 milliárd dollár.

A Revolut társalapítója a nyersanyag-alapú gazdaságról a technológiai alapú gazdaságra való átállás szimbólumává vált.

A brit, ukrán származású vállalkozó 2021-ben még nem szerepelt a tíz leggazdagabb ukrán között, de 2022-re vagyonát már 1,1 milliárd dollárra becsülték. Az elmúlt években fintech vállalata áttörést ért el: Jacenko vagyona 2025-ben 1,2 milliárd dollár volt, majd 2026 márciusára 2,2 milliárd dollárra nőtt. Annak ellenére, hogy üzlete globális, továbbra is a leggazdagabb ukránok között tartják számon.

A háború és az Ukrajna ötödik elnökét, Petro Porosenkót érintő – általa vitatott – szankciók jelentősen befolyásolták vagyona láthatóságát.

2021-ben 1,6 milliárd dollárral rendelkezett, ezt követően három évre kikerült az oligarchák hivatalos listájáról. 2025-ben tért vissza a milliárdosok közé 1,8 milliárd dolláros vagyonnal, amit a Roshen édességipari vállalat stabilitása és agrárüzletágának eszközei tettek lehetővé. 2026 márciusában a Forbes szerint vagyona 1,5 milliárd dollárra csökkent, de továbbra is a hazai tőke elitjéhez tartozik.

Konsztantyin Zsevago, az ukrán történelem egyik legnagyobb visszhangot kiváltó korrupciós ügyének központi alakja – akit a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) azzal gyanúsít, hogy közvetítőn keresztül 1,8 millió dollár kenőpénzt juttatott a Legfelsőbb Bíróság bírájának, Vszjevolod Knjazevnek – szintén a leggazdagabbak között maradt.

Az elmúlt évek számára jogi küzdelmekkel és működési nehézségekkel teltek. A Ferrexpo tulajdonosának vagyona 2021-ben 2,4 milliárd dollár volt, majd 2022-ben 1,4 milliárd dollárra esett vissza. 2023 és 2026 között tőkéje 1,2 milliárd dolláron állt. Az eszközbefagyasztások és jogi eljárások ellenére a vasérc-export továbbra is biztosítja helyét a leggazdagabb ukránok között.

Vadim Novinszkij, a szankciókkal sújtott, szökésben lévő volt parlamenti képviselő, akinek távollétében elrendelték letartóztatását, szintén a milliárdosok listáján maradt.

Vagyona 2021-ben 1,4 milliárd dollár volt, amely 2022-re 1 milliárd dollárra csökkent. 2026 márciusára azonban 1,2 milliárd dollárra növelte tőkéjét. Fő bevétele a kohászati üzletágban és a gázkitermelésben lévő részesedéseiből származik, annak ellenére, hogy holdingjának irányítását átszervezték.

Andrij Verevszkij, Ukrajna legnagyobb gabonaexportőrének, a Kernel mezőgazdasági holdingnak az alapítója hosszú ideig kívül maradt a milliárdosok listáján az agrárszektor instabilitása és a gabonaszállítási problémák miatt. 

A vállalat részvényeinek konszolidációja és a varsói tőzsdéről való kivezetése azonban lehetővé tette számára a tőke koncentrálását. 2025-ben vagyonát 1,4 milliárd dollárra becsülték, 2026 márciusában pedig 1,2 milliárd dollárra. Esete azt mutatja, hogy az agrárszektor továbbra is képes jelentős vagyonokat termelni az ukrán milliárdosok számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
