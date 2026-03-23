Elképesztő aránytalanság: a nép szenved, az ukrán milliárdosok pedig csak gazdagodnak

Az ukrán milliárdosok rangsorának vitathatatlan vezetője, Rinat Ahmetov rendkívüli ingadozást mutatott vagyonában.

2021-ben vagyonát 7,6 milliárd dollárra becsülték, azonban a Mariupolban található kulcsfontosságú acélipari óriások (Azovsztal és az Iljics Acélművek) elvesztése miatt – az Oroszországgal folytatott teljes körű háború következtében – 2022 végére 4,4 milliárd dollárra csökkent. Ugyanakkor 2025-re az üzletember a magas energiaáraknak és a DTEK, valamint a Metinvest logisztikai alkalmazkodásának köszönhetően 7,9 milliárd dollárra növelte tőkéjét. 2026 márciusára vagyona 7,8 milliárd dolláron stabilizálódott. A veszteségek ellenére továbbra is a Forbes ukrán milliárdoslistájának élén áll.

Viktor Pincsuk, az Interpipe csoport és médiavállalatok tulajdonosa óvatosan tartja pozícióját, és továbbra is a top 10-ben marad.

2021-ben 2,5 milliárd dollárral indított, majd vagyona 2023–2024-re 2 milliárd dollárra csökkent. A legnagyobb csapást a csőipari üzletág szenvedte el, amely exportútvonalaktól függött. Az európai megrendelések felé történő elmozdulás és a „zöld” kohászatba való befektetések lehetővé tették, hogy 2025-re 3,2 milliárd dollárra növekedjen vagyona. 2026 márciusában nettó vagyona 2,8 milliárd dollár.

A Revolut társalapítója a nyersanyag-alapú gazdaságról a technológiai alapú gazdaságra való átállás szimbólumává vált.

A brit, ukrán származású vállalkozó 2021-ben még nem szerepelt a tíz leggazdagabb ukrán között, de 2022-re vagyonát már 1,1 milliárd dollárra becsülték. Az elmúlt években fintech vállalata áttörést ért el: Jacenko vagyona 2025-ben 1,2 milliárd dollár volt, majd 2026 márciusára 2,2 milliárd dollárra nőtt. Annak ellenére, hogy üzlete globális, továbbra is a leggazdagabb ukránok között tartják számon.

A háború és az Ukrajna ötödik elnökét, Petro Porosenkót érintő – általa vitatott – szankciók jelentősen befolyásolták vagyona láthatóságát.

2021-ben 1,6 milliárd dollárral rendelkezett, ezt követően három évre kikerült az oligarchák hivatalos listájáról. 2025-ben tért vissza a milliárdosok közé 1,8 milliárd dolláros vagyonnal, amit a Roshen édességipari vállalat stabilitása és agrárüzletágának eszközei tettek lehetővé. 2026 márciusában a Forbes szerint vagyona 1,5 milliárd dollárra csökkent, de továbbra is a hazai tőke elitjéhez tartozik.

Konsztantyin Zsevago, az ukrán történelem egyik legnagyobb visszhangot kiváltó korrupciós ügyének központi alakja – akit a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) azzal gyanúsít, hogy közvetítőn keresztül 1,8 millió dollár kenőpénzt juttatott a Legfelsőbb Bíróság bírájának, Vszjevolod Knjazevnek – szintén a leggazdagabbak között maradt.

Az elmúlt évek számára jogi küzdelmekkel és működési nehézségekkel teltek. A Ferrexpo tulajdonosának vagyona 2021-ben 2,4 milliárd dollár volt, majd 2022-ben 1,4 milliárd dollárra esett vissza. 2023 és 2026 között tőkéje 1,2 milliárd dolláron állt. Az eszközbefagyasztások és jogi eljárások ellenére a vasérc-export továbbra is biztosítja helyét a leggazdagabb ukránok között.