Tombol a korrupció Zelenszkij országában, új bizonyítékok kerültek elő

Decemberben súlyos vesztegetési ügybe keveredett az egyik legismertebb ukrán politikus, Julija Timosenko. Most új bizonyítékok kerültek elő a korrupciós ügyben, miután a nyomozók jelentős mennyiségű adathoz jutottak hozzá. A hatóságok birtokába került egy táblázat is, amely a források szerint összefüggésbe hozható parlamenti szavazások eredményével és feltételezett kifizetésekkel. A védelem mindezt tagadja, és hétköznapi működési költségekről beszél.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 9:00
Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök Forrás: AFP
Ukrajna egyik legismertebb politikusát, Julija Timosenkót vesztegetéssel vádolta meg az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP). A vád szerint a volt ukrán miniszterelnök rendszeresen megvesztegetett néhány képviselőt a szükséges szavazatok biztosításáért. A nyomozók most – többek között – szert tettek egy táblázatra, ami alapján új vádpontok is felmerülhetnek az ügyben – írja a zn.ua.

Új bizonyítékok kerültek elő a volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyben
Fotó: AFP

Az új bizonyítékokat a nyomozók a házkutatások során foglalták le. Források szerint a hatóságok jelenleg telefonokat, egy számítógépet és kéziratokat vizsgálnak az üggyel összefüggésben. 

Egy számítógépről egy táblázatot – egyfajta »kasszát« – nyertek ki, amelyben több éven keresztül rögzített kifizetések szerepelnek, amiket képviselők kaptak

– írta Inna Vedernikova egy cikkében. A táblázat önmagában nem állná meg a helyét a bíróságon, de az abból kinyert adatok összefüggésbe hozhatók más bizonyítékokkal. A források szerint a dokumentumban szereplő összegek egybeesnek korábban rögzített számokkal, és összevethetők a Ukrán Legfelsőbb Tanács szavazási eredményeivel – ráadásul pontos dátumokkal és konkrét döntésekkel összefüggésben.

Az új bizonyítékok lehetővé teszik a nyomozók számára, hogy egységes bizonyítási láncot építsenek fel, amely összekapcsolja a tárgyalásokat, a táblázatban szereplő kifizetéseket és a képviselők leadott szavazatait. 

A védelem elutasítja ezeket az állításokat. Julija Timosenko nyilvánosan kijelentette, hogy a feltárt táblázatban csak a pártközpont hétköznapi működési költségei szerepelnek, amelyeket – 

teára, kávéra, édességre és süteményre költöttek.

Ugyanakkor helyi források szerint egy olyan adathalmazról van szó, amely további jogi eljárások elindítását eredményezheti és a korrupció rendszerszintű jelenlétét is igazolhatja.

Borítókép: Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
