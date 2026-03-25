Tombol a korrupció Zelenszkij országában, új bizonyítékok kerültek elő

Ukrajna egyik legismertebb politikusát, Julija Timosenkót vesztegetéssel vádolta meg az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP). A vád szerint a volt ukrán miniszterelnök rendszeresen megvesztegetett néhány képviselőt a szükséges szavazatok biztosításáért. A nyomozók most – többek között – szert tettek egy táblázatra, ami alapján új vádpontok is felmerülhetnek az ügyben – írja a zn.ua.

Új bizonyítékok kerültek elő a volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyben

Fotó: AFP

Az új bizonyítékokat a nyomozók a házkutatások során foglalták le. Források szerint a hatóságok jelenleg telefonokat, egy számítógépet és kéziratokat vizsgálnak az üggyel összefüggésben.