Tombol a korrupció Zelenszkij országában, új bizonyítékok kerültek elő

Egy számítógépről egy táblázatot – egyfajta »kasszát« – nyertek ki, amelyben több éven keresztül rögzített kifizetések szerepelnek, amiket képviselők kaptak
– írta Inna Vedernikova egy cikkében. A táblázat önmagában nem állná meg a helyét a bíróságon, de az abból kinyert adatok összefüggésbe hozhatók más bizonyítékokkal. A források szerint a dokumentumban szereplő összegek egybeesnek korábban rögzített számokkal, és összevethetők a Ukrán Legfelsőbb Tanács szavazási eredményeivel – ráadásul pontos dátumokkal és konkrét döntésekkel összefüggésben.
Az új bizonyítékok lehetővé teszik a nyomozók számára, hogy egységes bizonyítási láncot építsenek fel, amely összekapcsolja a tárgyalásokat, a táblázatban szereplő kifizetéseket és a képviselők leadott szavazatait.
A védelem elutasítja ezeket az állításokat. Julija Timosenko nyilvánosan kijelentette, hogy a feltárt táblázatban csak a pártközpont hétköznapi működési költségei szerepelnek, amelyeket –
teára, kávéra, édességre és süteményre költöttek.
Ugyanakkor helyi források szerint egy olyan adathalmazról van szó, amely további jogi eljárások elindítását eredményezheti és a korrupció rendszerszintű jelenlétét is igazolhatja.
