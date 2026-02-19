Budapest-Belgrád vasútvonal: eldőlt a kérdés, mehetnek-e 160-nal a vonatok

A mozdonyból, mérőkocsiból és vezérlőkocsiból – utóbbira a gyors fordulók miatt volt szükség – álló nagysebességű tesztvonat hétköznapokon 9 és 17 óra között közlekedett Soroksár és Kelebia között, a szerelvényen dolgozó szakemberek 60-160 kilométeres sebességtartományban végezték a méréseket.

Hamarosan befejeződik a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának a felújítása, az átadás előtt egy speciális mérővonattal tesztelték a pályát/Fotó: EKM

A próbamenettel vált bizonyossá, hogy Soroksár és Kelebia között végig, menetrend szerint lehet 160 km/h-val közlekedni, erre a sebességre alkalmas a pálya- és a felsővezeték-rendszer is. Ferencváros és Kelebia között végig két új vágány és új felsővezeték-rendszer épült, emellett valamennyi állomás megújult, a gyalogos- és közúti-vasúti átkelőhelyek egyaránt. Ferencváros és Soroksár között 80, innentől az országhatárig 160 km/h lesz a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszán az engedélyezett sebesség – derül ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből.

A mérések idején ideiglenes forgalmi korlátozásokat kellett bevezetni a biztonság érdekében, így egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő alakult ki. A tesztvonat elhaladásakor jelzőőrök biztosították a vasúti átkelőket, amelyek az áthaladást követően azonnal megnyíltak a forgalom előtt.

A vonal átadását követően nemcsak kényelmesebb, de jóval gyorsabb lesz a vasúti utazás, mint a beruházás előtt.

Budapestről Kiskőrösre 43,

Soltvadkertre 52,

Kiskunhalasra 83,

míg Kelebiára 104 perccel hamarabb lehet várhatóan eljutni személyvonattal,

annak köszönhetően, hogy egy közepes szintű szolgáltatásból Magyarország legkorszerűbb vasútvonalát sikerült kialakítani.